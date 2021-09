Actualités pharmaceutiques : dernières actualités pharmaceutiques, actualités pharmaceutiques indiennes et mises à jour

Au cours des 18 derniers mois qui ont contraint les gens à l’isolement social et à la nourriture et aux remèdes maison, moins de personnes se sont plaintes de rhume, de toux et de problèmes gastro-intestinaux.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le pays semble un peu plus gérable maintenant avec de nouveaux cas émergents par jour oscillant autour de 20 000. Cependant, cela signifie également que les médicaments pour les maladies non liées au COVID commencent également à augmenter. Il est décrit comme une tendance à la normalisation du schéma de la maladie.

Au cours des 18 derniers mois qui ont contraint les gens à l’isolement social et à la nourriture et aux remèdes maison, moins de personnes se sont plaintes de rhume, de toux et de problèmes gastro-intestinaux. Cela tombe dans ce que le marché pharmaceutique appelle le marché des thérapies aiguës – des médicaments qui sont pris pour traiter des affections à court terme comme la fièvre, le rhume et la toux. L’autre segment est la thérapie chronique – ce sont des médicaments qui doivent être pris toute la vie comme ceux pour l’hypertension du diabète. Le segment des thérapies chroniques continue d’afficher une croissance même pendant les mois de pointe de la pandémie, bien qu’à un rythme réduit, car les visites chez le médecin ont diminué et certains médicaments sont passés au second plan. Maintenant, selon les données du mois d’août de l’AWACS, une entité d’étude de marché qui suit les ventes au détail du marché pharmaceutique indien, les ventes de thérapies aiguës ont également augmenté. Par exemple, les segments des anti-infectieux, qui ont connu une décroissance à la même période l’année dernière, ont affiché en août une croissance de 29,2% et si les ventes en raison des prescriptions liées au COVID sont exclues, la croissance reste inchangée, selon données AWACS, le taux de croissance était de 16,5 pour cent.

De même, pour le segment gastro-intestinal, la croissance était de 21,9% et si ici aussi l’impact des ventes dues aux co-prescriptions avec COVID est supprimé, la croissance est toujours de 16,8%. Sheetal Sapale, président du marketing chez AWACS, a déclaré : « Alors que certains domaines thérapeutiques clés (anti-infectieux et gastro-intestinaux) ont continué à afficher une croissance robuste en août, si nous supprimons l’impact du COVID, le reste du portefeuille a également choisi vers le haut.” Cela, elle lit comme ”une tendance à la normalisation de la maladie.” La croissance de ces segments sont en phase avec les ventes du marché pharmaceutique indien qui a globalement affiché une croissance de 17,7 % au cours du mois d’août (par rapport à un décroissance l’année dernière à la même époque) et sans l’impact des prescriptions liées au COVID, une croissance de 12,8%. Certaines des entreprises qui pourraient profiter de cette reprise de la croissance des ventes dans le segment des thérapies aiguës sont des entreprises comme Sun Pharma et Mankind.

Cependant, certaines entreprises qui étaient lourdes sur les prescriptions de médicaments liées au COVID connaissent une croissance plus faible. Par exemple, Cipla, un géant pharmaceutique indien qui possède le plus grand portefeuille de médicaments liés au COVID, bien que pour l’ensemble de l’entreprise, la part des médicaments liés au COVID dans les ventes globales de l’entreprise reste inférieure à 5% (bien que plus élevée dans ses revenus en Inde ). Cipla, selon les données de l’AWACS, a affiché une croissance globale de 12,6% en août, mais sans les médicaments liés au COVID, la croissance serait à un chiffre à 9,2%. Un haut responsable de Cipla, qui n’a pas souhaité être cité, a déclaré que la stratégie de croissance consisterait désormais à « revenir à la normale en mettant l’accent sur certains des principaux atouts thérapeutiques de l’entreprise dans des domaines tels que les médicaments pour les voies respiratoires, cardiaques, diabète et certaines thérapies aiguës.”

