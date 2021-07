Actualités, rumeurs, date de sortie, etc.

L’iPhone 13 n’est pas encore là, mais on se tourne déjà vers l’iPhone 14. Pourquoi ? Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le futur appareil, à quoi il ressemblera et quelles fonctionnalités seront proposées. En d’autres termes, alors que le téléphone pourrait certainement nous surprendre, nous pouvons avoir une bonne idée de ce à quoi l’appareil va ressembler.

Si vous avez acheté un iPhone 12, vous ne vous souciez peut-être même pas de ce que l’iPhone 13 offrira. Au lieu de cela, si vous mettez votre téléphone à niveau toutes les quelques années, l’iPhone 14 peut être plus important pour vous. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le prochain téléphone. Voici tout ce que vous devez savoir.

Conception de l’iPhone 14

L’iPhone a reçu une refonte majeure pour l’iPhone 12, et nous ne nous attendons pas à une autre refonte avant 2023, date à laquelle nous attendons l’iPhone 15. Il est courant qu’Apple donne à l’iPhone une actualisation de conception majeure tous les trois ans. Nous ne nous attendons pas à ce que cela change de sitôt.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Mais cela ne veut pas dire qu’Apple ne modifiera pas le design de l’iPhone. Nous savons qu’Apple a travaillé sur des moyens de réduire un peu l’encoche afin qu’elle soit un peu moins intrusive. Nous nous attendons à ce que l’iPhone 13 ait une encoche plus petite. Mais, il est possible que l’iPhone 2022 en obtienne un encore plus petit. Certaines rumeurs et rapports, y compris un rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, suggèrent qu’Apple pourrait enfin supprimer complètement l’encoche pour l’iPhone 14, du moins pour les modèles Pro haut de gamme. Au lieu de cela, ces appareils peuvent avoir une découpe pour la caméra frontale.

D’autres petits ajustements peuvent également apparaître. Apple a davantage expérimenté les couleurs pour l’iPhone, et l’iPhone 14 peut avoir une ou deux couleurs uniques. Et, la disposition de la caméra peut changer – elle devrait changer pour l’iPhone 13, et elle pourrait changer à nouveau en 2022.

Apple peut également modifier un peu la gamme de l’iPhone. L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré qu’Apple supprimerait le modèle “Mini” et n’offrirait que deux tailles – 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cela peut encore permettre à l’entreprise de proposer quatre iPhones. Ainsi, par exemple, il pourrait y avoir un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max.

Enfin, il est possible que l’iPhone 2022 soit le premier iPhone véritablement sans port d’Apple. L’introduction de la charge MagSafe a été un grand pas pour en faire une réalité. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple passe à un appareil sans port avec l’iPhone 13. Au lieu de cela, cela donnera probablement aux clients un peu plus de temps pour s’habituer au concept de ne pas utiliser le port Lightning pour le chargement.

Écran de l’iPhone 14

Le plus grand changement apporté à l’affichage de l’iPhone depuis des années apparaîtra probablement dans l’iPhone 13, avec l’ajout de ProMotion, ou un taux de rafraîchissement de 120 Hz, aux modèles iPhone 13 Pro. Mais l’iPhone 14 pourrait changer cela. En d’autres termes, il est possible qu’il s’agisse de modèles bas de gamme. Un rapport de The Elec note que Samsung et LG peuvent fournir des écrans pour la série iPhone 14.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Apple pourrait également commencer à améliorer la résolution d’affichage de l’iPhone. La plupart des fabricants de téléphones incluent au moins des écrans 1440p dans leurs téléphones haut de gamme, mais l’iPhone 12 a toujours un écran 1170p.

L’iPhone 2022 peut également représenter un retour pour Touch ID sur l’iPhone. Les rapports indiquent qu’Apple envisage d’apporter des capteurs d’empreintes digitales à l’écran à la série iPhone. Les premiers rapports suggéraient que la technologie pourrait venir sur l’iPhone 13. Cependant, des rumeurs récentes indiquent qu’elle viendra probablement à la place de l’iPhone 14.

Spécifications de l’iPhone 14

L’appareil représentera probablement une amélioration des spécifications par rapport à l’iPhone 13. Alors que l’iPhone 13 devrait offrir une puce A15 construite par Apple, l’iPhone 14 obtiendra un A16.

L’A16 peut éventuellement être construit sur un processus de 3 nm, ce qui est plus petit que le processus de 5 nm attendu de la puce A16. Cela permettra à Apple d’installer plus de transistors sur une puce de taille similaire, créant ainsi un processeur beaucoup plus puissant.

Il est également possible que le téléphone reçoive un peu plus de RAM. Apple ne publie pas vraiment la quantité de RAM qu’il inclut dans ses iPhones. Cependant, une RAM supplémentaire permettrait au téléphone de rester performant en multitâche et de mieux prendre en charge les applications et les jeux plus volumineux.

appareil photo iPhone 14

L’appareil photo de l’iPhone 14 subira également probablement quelques ajustements. Pour la série iPhone 13, Apple devrait proposer le plus grand capteur proposé par l’iPhone 12 Pro Max aux modèles bas de gamme. Alors que pourrait faire Apple en 2022 ? Eh bien, nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il est tout à fait possible qu’Apple apporte plus d’appareils photo à la série iPhone 14. Certains fabricants de smartphones, dont Samsung, ont intégré des systèmes à quatre caméras à leurs téléphones haut de gamme. Nous pourrions voir Apple faire de même. Peut-être apportera-t-il un troisième appareil photo aux appareils iPhone 14 bas de gamme et un quatrième au modèle Pro.

Prix ​​et date de sortie de l’iPhone 14

Nous n’avons même pas d’iPhone 13, il faudra donc probablement plus d’un an avant de voir l’iPhone 14. Apple dévoile généralement de nouveaux modèles d’iPhone vers septembre, et nous ne nous attendons pas à ce que cela change de si tôt. Ainsi, la série pourrait sortir en septembre 2022.

Mais qu’en est-il des tarifs ? Eh bien, si Apple supprime l’appareil “Mini” et conserve le prix du téléphone standard, nous pourrions alors avoir un iPhone pour chaque tranche de 100 $, de 800 $ à 1 100 $. En d’autres termes, l’iPhone 14 pourrait coûter 800 $, l’iPhone 14 Max 900 $, l’iPhone 14 Pro 1 000 $ et l’iPhone 14 Pro Max 1 100 $. Nous devrons voir si cela finit par être le cas – ces prix sont basés uniquement sur la spéculation.