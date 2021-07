Actualités, rumeurs, date de sortie, etc.

in

Le Samsung Galaxy S21 est facilement l’un des meilleurs téléphones de l’année, offrant un nouveau design époustouflant, des spécifications phares et plus encore. Mais nous attendons déjà avec impatience le prochain appareil phare de Samsung, provisoirement appelé Samsung Galaxy S22.

Nous sommes probablement loin de la sortie du Galaxy S22. Nous avons cependant entendu des rumeurs sur le prochain appareil.

Excité pour le Galaxy S22 ? Voici tout ce que nous savons sur la prochaine grande version de Samsung jusqu’à présent.

Conception du Samsung Galaxy S22

Samsung a donné à la série Galaxy un rafraîchissement de conception assez important avec le Galaxy S21, mais la société n’est pas étrangère à rafraîchir ses téléphones tous les ans ou tous les deux ans. Donc, cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas un autre gros rafraîchissement pour le Galaxy S22.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Nous n’avons pas encore entendu de rumeurs sur le design de la série Galaxy S22, donc rien n’est encore concret. En règle générale, cependant, nous nous attendrions à des similitudes entre la gamme Galaxy S21 et la série Galaxy S22. Par exemple, le Galaxy S22 bas de gamme conservera probablement le soi-disant «glasstic» proposé par le Galaxy S21 standard, tandis que le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra conserveront le verre plus haut de gamme.

Nous nous attendons à ce que la gamme Galaxy S22 conserve la découpe perforée pour la caméra frontale, ainsi qu’un module de caméra proéminent à l’arrière. Certaines rumeurs indiquent que Samsung pourrait introduire une caméra intégrée pour le Galaxy S22, mais cette technologie pourrait être dans quelques années.

Écran Samsung Galaxy S22

Toute la gamme Galaxy S21 offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une sensation de réactivité et des animations fluides. Nous nous attendons à ce que cela reste sur le Galaxy S22. Il est probable que les téléphones conserveront leur résolution – les Galaxy S22 et S22+ conservant tous deux une résolution de 1 080p et le Galaxy S22 Ultra sa résolution de 1440.

Bien sûr, il est possible que la résolution change. Peut-être que Samsung apportera la résolution plus élevée de 1440p à toute la gamme et différenciera les modèles d’une autre manière.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Même si la résolution et le taux de rafraîchissement restent les mêmes, les écrans pourraient bénéficier d’une mise à niveau. Ils pourraient, par exemple, devenir plus lumineux. Ou, Samsung pourrait apporter la technologie de taux de rafraîchissement variable dynamique actuellement uniquement proposée par le Galaxy S21 Ultra, à toute la gamme.

Il y a des rumeurs sur les tailles d’affichage. Une fuite de Mauri QHD mentionne que toute la gamme peut avoir un écran plus petit, le S22 standard ayant un écran de 6,06 pouces, le Galaxy S22+ un écran de 6,5 pouces et le Galaxy S22 Ultra un écran de 6,81 pouces.

Spécifications du Samsung Galaxy S22

Bien que nous ne connaissions pas encore les spécifications exactes qui seront disponibles dans la gamme Galaxy S22. On peut cependant faire quelques hypothèses. Notamment, les téléphones seront probablement parmi les premiers à proposer le suivi de Qualcomm du Snapdragon 888, qui s’appellerait le Snapdragon 895. La rumeur dit que Samsung pourrait également fabriquer la prochaine puce Snapdragon.

Appareil photo Samsung Galaxy S22

La série Galaxy S21 propose parmi les meilleurs appareils photo d’un smartphone, mais la série Galaxy S22 la portera probablement au niveau supérieur. La mise à niveau pourrait venir grâce à un partenariat avec Olympus, selon les fuites de fuites Samsung généralement fiables.

D’autres fuites suggèrent que Samsung augmentera sérieusement la résolution de ses caméras. Selon un autre leaker de Samsung, Ice Universe, le Galaxy S22 Ultra pourrait être doté d’un énorme capteur de 200 mégapixels. D’autres fuites notent que les Galaxy S22 et Galaxy S22+ standard se retrouveront avec un capteur de 50 mégapixels. C’est avec un téléobjectif de 12 mégapixels et des appareils photo ultra-larges.

Toute la gamme peut recevoir d’autres mises à jour. Samsung a récemment publié un article de blog vantant un nouveau capteur d’appareil photo de 50 mégapixels appelé ISOCELL JN1. Il prétend que ce capteur peut capturer une image de 50 mégapixels avec des couleurs profondes dans un encombrement réduit. Cela pourrait entraîner une plus petite bosse de caméra sur les téléphones.

Prix ​​et date de sortie du Samsung Galaxy S22

Samsung a rendu toute la série Galaxy S21 plus abordable que la série S20 avant elle, et nous espérons que la gamme Galaxy S22 conservera le meilleur prix. Si tel est le cas, le Galaxy S22 standard coûtera 800 $, le Galaxy S22+ 1 000 $ et le Galaxy S22 Ultra 1 200 $.

Samsung a récemment décalé la date de sortie de ses téléphones Galaxy. Traditionnellement, la société a sorti un nouveau téléphone Galaxy S vers février. Cependant, le Galaxy S21 est sorti un peu plus tôt, fin janvier. Reste à savoir exactement quand il organisera l’événement pour le Galaxy S22.