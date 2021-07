Actualités, rumeurs, date de sortie, etc.

L’Apple Watch a complètement changé le monde portable. Bien sûr, il y avait des montres intelligentes avant l’Apple Watch, mais aucune n’est aussi percutante, influente et bien implémentée. L’Apple Watch Series 6 était le meilleur effort d’Apple à ce jour. Les rumeurs indiquent qu’Apple passera au niveau supérieur avec l’Apple Watch Series 7.

Traditionnellement, Apple lançait une refonte de son iPhone et de son Apple Watch tous les trois ans. Pour l’Apple Watch, c’est l’année. En conséquence, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 7 apporte un certain nombre de changements.

Excité pour l’Apple Watch Series 7 ? Ou voulez-vous simplement en savoir plus sur la prochaine smartwatch ? Voici tout ce que nous savons sur la prochaine smartwatch d’Apple jusqu’à présent.

Conception de l’Apple Watch série 7

Comme mentionné, Apple apporte une refonte à ses appareils mobiles tous les trois ans – et c’est l’année de l’Apple Watch. Les rumeurs indiquent que l’appareil obtiendra un design à bords plats qui le rapprochera davantage de l’iPhone, de l’iPad haut de gamme et de l’iMac.

Cela a été corroboré par le leaker en série Jon Prosser. Prosser prétend avoir vu des rendus de l’appareil à venir et a créé ses propres images basées sur ces rendus. Prosser dit également que l’appareil sera disponible dans une série de couleurs et qu’il peut y avoir des lunettes plus petites autour de l’écran que les montres Apple de la génération précédente.

Conception supposée de l’Apple Watch Series 7. Source de l’image : Jon Prosser/Renders by Ian

Mark German de Bloomberg est d’accord avec cette spéculation, affirmant que l’Apple Watch Series 7 arborera des lunettes plus fines et qu’Apple a testé une nouvelle “technique de laminage” qui rapprochera l’écran du capot supérieur de l’Apple Watch. Les sources de Gurman notent également que la montre peut être “légèrement plus épaisse”, mais que ce ne sera pas une différence notable. Si cela signifie une batterie plus grande, nous sommes tout à fait d’accord avec ce compromis.

Suivi de la santé de l’Apple Watch Series 7

Apple a mis l’accent sur le suivi de la santé sur l’Apple Watch depuis sa sortie, et il est peu probable que cela change de si tôt. L’appareil arborera les mêmes fonctionnalités de suivi de la condition physique que sur la série 6, mais il peut également en ajouter de nouvelles. Le principal d’entre eux pourrait être la surveillance de la glycémie.

Les rumeurs sur la surveillance de la glycémie sur l’Apple Watch tourbillonnent depuis quelques années maintenant. Il est clair qu’Apple travaille à apporter cette technologie à la montre. Mais il y a des rumeurs contradictoires quant à savoir si ce sera sur la série 7. Un rapport d’ETNews note que la surveillance de la glycémie sera une caractéristique remarquable de l’Apple Watch série 7, cependant, un rapport plus récent de Bloomberg suggère plutôt que la technologie peut pas être prêt pour la série 7.

Certaines rumeurs ont laissé entendre qu’Apple pourrait également travailler sur la surveillance de la pression artérielle. Le Samsung Galaxy Watch 3 dispose d’un capteur pour la surveillance de la pression artérielle, il ne serait donc pas surprenant de le voir, d’autant plus que nous avons vu des brevets connexes d’Apple.

Spécifications de l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch est déjà une montre connectée incroyablement fonctionnelle, et il faut des années pour que l’appareil ralentisse et ne soit pas en mesure de gérer les nouvelles mises à jour logicielles. Comme les années précédentes, l’Apple Watch Series 7 obtiendra probablement une amélioration des spécifications qui la rendra encore plus performante et capable de suivre watchOS 8 et d’autres fonctionnalités connexes d’Apple.

Certaines rumeurs, comme un rapport de DigiTimes, suggèrent que la nouvelle puce S7 prendra en charge un nouveau System in Package (ou SiP) double face, ce qui pourrait augmenter considérablement la durée de vie de la batterie de l’appareil. Nous ne nous attendons pas vraiment à ce que la batterie soit plus grande, cependant.

Prix ​​et disponibilité de l’Apple Watch Series 7

L’appareil devrait sortir à peu près en même temps que les modèles Apple Watch précédents. C’est-à-dire qu’Apple annoncera probablement l’appareil vers la mi-septembre. Habituellement, les keynotes d’Apple ont lieu un mardi.

En ce qui concerne les prix, l’appareil sera probablement un prix similaire à celui des modèles de la génération précédente. En d’autres termes, il commencera à environ 399 $ pour le modèle d’entrée de gamme 40 mm, ou 429 $ pour le modèle 44 mm.