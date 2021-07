Actualités, rumeurs et fonctionnalités de Windows 11,

Windows 11 est enfin officiel, avec un nouveau look et bien plus encore après avoir été dévoilé lors du grand événement de Microsoft le 24 juin.

Présentant le langage de conception Fluent et plus encore, la nouvelle mise à niveau peut également être testée sur les canaux Insider, prête à être téléchargée et utilisée sur des machines répondant aux exigences minimales.

Il y a également une refonte énorme du Microsoft Store, permettant d’utiliser les applications Android de l’Amazon App Store, vous pouvez donc télécharger TikTok et d’autres applications si vous le souhaitez.

De nombreuses découvertes sont toujours en cours avec la version mise à jour d’Insider et à partir de ce que Microsoft confirme avec d’autres fournisseurs et utilisateurs, mais nous nous assurons de mettre à jour cette page avec tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent.

Depuis la sortie de la version Insider, il y a eu trois autres mises à jour pour le canal de développement, où il ramène la barre de recherche dans le menu Démarrer, plus de raffinements à la nouvelle conception dans les menus, ainsi qu’une meilleure prise en charge multi-moniteurs pour la barre des tâches, aux côtés de nombreuses corrections.

Il existe encore une certaine confusion quant à la configuration système requise par Windows 11 pour votre PC, principalement en raison d’un composant appelé TPM, mais il semble que Microsoft se penche sur cette question.

En attendant plus de confirmation de la part de la société, voici tout ce que nous savons sur la date de sortie, les nouvelles fonctionnalités et plus encore pour Windows 11.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Windows 11 est le successeur de Windows 10Quand est-il sorti ? Probablement fin octobreCombien ça coûte? Libre

Il semble que Microsoft fasse allusion à une version pour Windows 11 en octobre. D’innombrables captures d’écran ont la date du 20 octobre, ainsi que des messages indiquant combien d’entre eux ont hâte de “passer à 11 en octobre!”

Intel a également récemment fait référence à Windows 11 comme étant la mise à jour « octobre 2021 », ce qui fait à nouveau d’octobre la date la plus probable pour le lancement.

Cependant, il se peut que ce soit la date à laquelle les nouveaux ordinateurs portables et PC sont vendus avec Windows 11 préinstallé. Pour les personnes exécutant Windows 10 et souhaitant effectuer une mise à niveau, vous devrez peut-être attendre 2022.

Windows 11 devrait sortir plus tard en 2021 et sera livré sur plusieurs mois. Le déploiement de la mise à niveau vers les appareils Windows 10 déjà utilisés aujourd’hui commencera en 2022 jusqu’au premier semestre de cette année.25 juin 2021

Voir plus

Comme vous pouvez le voir dans le Tweet ci-dessus, le déploiement de Windows 11 devrait commencer l’année prochaine.

Il y aura également une mise à jour annuelle du nouveau système d’exploitation, similaire aux efforts d’Apple avec macOS.

Alors que Microsoft a publié un outil qui vous permettait de voir si votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable serait capable d’exécuter Windows 11, il s’est avéré qu’il était bogué, donnant des résultats erronés pour les machines qui n’auraient aucun problème à exécuter la mise à jour.

Cependant, un autre outil a été publié qui vous donne des détails beaucoup plus clairs sur l’éligibilité pour PC.

(Crédit image : TechRadar)

Comment télécharger Windows 11

Microsoft a mis à jour la version Insider, nommée 22000.65 (KB5004745) pour Windows Insiders sur le canal développeur ou bêta, nous avons un guide pratique sur la façon de télécharger Windows 11.

La version est désormais largement disponible sur le canal bêta, présentant plus d’améliorations à tous les niveaux, y compris le Microsoft Store.

Avant de le faire, le meilleur point d’appel serait de vous assurer que votre PC est d’abord inscrit au programme Insider de Microsoft, tant qu’il répond aux exigences.

Mais sachez que nous vous conseillons de ne l’exécuter que sur un PC qui n’est pas votre machine principale, car il y a beaucoup de petits problèmes pour le moment.

(Crédit image : TechRadar)

En attendant, des fournisseurs tels que Lenovo ont publié des conseils à l’intention d’autres utilisateurs disposant de machines exécutant Windows 7 et versions ultérieures, selon lesquels il peut s’agir d’une mise à niveau gratuite, mais avec une mise en garde.

Il existe même une option pour rétrograder vers Windows 10 si vous rencontrez des problèmes avec Windows 11. Ceci est disponible dans les versions actuelles d’Insider, mais vous ne pouvez le faire que dans les 10 jours suivant la mise à niveau de votre machine, sinon une nouvelle installation doit être effectuée dans pour passer à Windows 10.

(Crédit image : TechRadar)

Spécifications minimales

Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir quels appareils sont éligibles pour Windows 11. Indépendamment de l’exigence TPM, d’autres se demandent simplement s’ils doivent chercher à mettre à niveau leur PC ou ordinateur portable bientôt.

Pour l’instant, Microsoft a publié les exigences de la mise à jour, mais elles sont susceptibles de changer à l’approche de la publication et la société prend en compte les commentaires.

Processeur: 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec au moins deux cœurs sur un processeur ou un SoC 64 bits compatibleRAM: 4 GoStockage: 64 GoMicrologiciel du système : UEFI, compatible avec le démarrage sécuriséTPM : Module de plate-forme de confiance 2.0Carte graphique: DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0Afficher: 720p, 8 bits par canal de couleur, diagonale d’au moins 9 poucesConnexion Internet et compte Microsoft : Windows 11 Famille nécessite une connexion Internet active et un compte Microsoft pour terminer la configuration initiale et la première utilisation du système d’exploitation, ou lors de la sortie d’un appareil de Windows 11 Famille en mode S.

(Crédit image : Avenir)

Combien coûte Windows 11 ?

Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour les utilisateurs Windows existants – vous devrez être en ligne pour télécharger, installer et activer les versions Home, et vous aurez besoin d’un compte Microsoft pour l’installer ou mettre à niveau votre PC ou votre tablette.

Jusqu’à présent, Microsoft a publié la configuration matérielle requise pour Windows 11, mais il existe une confusion sur le TPM (Trusted Platform Module) et si l’entreprise dépasse le seuil minimum pour lequel les appareils sont éligibles pour être mis à jour vers la nouvelle version.

Bien que nous ayons un explicatif pratique pour vous qui va dans TPM, les fournisseurs de matériel peuvent toujours proposer de nouvelles machines avec Windows 11 qui n’auront pas besoin de cette exigence, bien que pour de bonnes raisons.

(Crédit image : TechRadar)

Fonctionnalités de Windows 11

Il y a des améliorations générales dans Windows 11, avec Microsoft promettant que les mises à jour seront 40 % plus petites, et vantant Windows 11 comme “la version la plus sécurisée à ce jour”.

La barre des tâches est optimisée pour les périphériques tactiles ainsi que pour les souris, et est désormais renommée Dock.

De nouvelles fonctionnalités multitâches sont également proposées grâce à une fonctionnalité appelée Snap Layouts, qui vous permet d’organiser plusieurs fenêtres sur l’écran, non seulement côte à côte, mais en colonnes, sections et plus encore.

Il existe désormais une application de contrôle de santé nettement améliorée dans les paramètres, où Windows 11 vous recommandera de baisser la luminosité, par exemple, de modifier le mode d’économie d’énergie de la batterie et bien plus encore.

(Crédit image : TechRadar)

Une autre fonctionnalité est Snap Groups, où vous pouvez revenir aux fenêtres précédemment capturées à partir du dock, par exemple, vous pouvez accéder à votre application de messagerie, aux fenêtres du navigateur Edge ou à toute autre chose sans avoir à les ramener à la vue précédente.

La prise en charge multi-écrans est également améliorée. Ainsi, lorsque vous reconnectez un moniteur externe, Windows 11 se souvient des positions précédentes des fenêtres qui se trouvaient sur ce moniteur.

Il y a même une estimation du temps d’installation pour Windows Update, vous pouvez donc voir si vous devez retarder la mise à jour de votre PC jusqu’à plus tard dans la journée.

Teams est également intégré au dock, vous pouvez donc facilement participer à des réunions et à des appels familiaux. Cela ressemble à la première idée de la disparition de Skype de Windows, en particulier avec les sons Skype entendus dans la démo lorsqu’un appel arrivait.

(Crédit image : Microsoft)

Le Microsoft Store connaît enfin une refonte, avec un contenu mieux organisé et de meilleures options pour gérer vos émissions achetées, telles que les refléter sur votre téléviseur. Des applications telles que Disney+, Adobe Creative Cloud, Pinterest et bien d’autres sont déjà dans cette boutique repensée pour Windows 11, prêtes à l’emploi.

Les applications WPA, EWP et Win32 sont désormais toutes dans le Microsoft Store, prêtes à l’emploi. Si un développeur dispose d’un moteur de commerce, il peut conserver 100% des revenus générés par le Microsoft Store.

Les applications Android sont également prêtes pour Windows 11, détectables sur le Microsoft Store, via l’Amazon App Store, vous pouvez donc télécharger TikTok et plus, prêt à l’emploi sur votre PC ou tablette.

Nous pensons que la raison pour laquelle Amazon autorise sa version du magasin au lieu de Google est peut-être liée au remplacement du nom de fichier .APK à partir d’août.

Le nouveau magasin ouvre la possibilité à d’autres applications d’arriver dans Windows 11, même iMessage d’Apple, qui pourrait suivre iTunes et Safari.

(Crédit image : TechRadar)

Un nouveau look pour 11

L’un des changements les plus importants que les utilisateurs remarqueront est que le menu Démarrer a été déplacé au centre de l’écran – et il est désormais « alimenté par le cloud », donc il change dynamiquement en fonction de l’heure de la journée et du contenu avec lequel vous travaillez. .

Le mode clair et le mode sombre sont officiels, avec des coins arrondis et un design unifié sur tout le système d’exploitation, avec des fonds d’écran colorés au choix.

Il existe également des fenêtres qui ressemblent à Aero-esque de Windows Vista, vous montrant des informations de la taille d’une bouchée.

(Crédit image : Shutterstock – Gorodenkoff / Microsoft)

Les widgets Windows sont de retour dans Windows 11, accessibles via le dock, avec Microsoft vantant des fonctionnalités dynamiques basées sur l’IA qui permettent aux widgets, comme avec le menu Démarrer, de changer en fonction des applications que vous utilisez et de l’heure de la journée. Sur l’écran tactile, vous pouvez glisser depuis la gauche sur le bureau pour faire apparaître des widgets.

Il y a beaucoup de choix, comme la météo, les cartes Bing, les actualités, etc.

Ceux-ci seront également disponibles pour les tiers, vous pouvez donc voir autant de widgets disponibles que sur les systèmes d’exploitation iOS et iPadOS d’Apple.

(Crédit image : Microsoft)

Jouer sur Windows 11

Le jeu sera une priorité beaucoup plus grande dans Windows 11, avec l’application Xbox Windows 10 lente et frustrante à utiliser remplacée par une nouvelle application Game Pass qui vous permet d’acheter, de gérer et de supprimer des jeux, ce qui vous permet d’accéder plus facilement et de télécharger des jeux, de Doom Eternal à – bientôt – Halo Infinite.

Le HDR sera également pris en charge sur les machines compatibles, offrant un éclairage et un contraste améliorés pour les jeux et les médias de visualisation. Le stockage direct est également présent, avec les principaux éléments de jeu pouvant être téléchargés et installés, vous permettant de jouer à vos jeux encore plus rapidement qu’auparavant.

(Crédit image : TechRadar)

Améliorations tactiles

Le mode tablette est l’un des points faibles de Windows depuis Windows 8, et les nouvelles fonctionnalités de tablette que Microsoft a présentées pour Windows 11 pourraient être la clé de la fortune du système d’exploitation, en particulier avec les futurs produits Surface dans le pipeline de Microsoft – pour avoir un nouveau système d’exploitation numéroté pour ses prochaines tablettes pourrait être un argument de vente important pour les nouveaux utilisateurs.

Lors de l’événement, Microsoft a vanté des cibles tactiles plus grandes et des moyens plus faciles de déplacer les fenêtres, et de meilleures optimisations de rotation, par exemple dans la façon dont les fenêtres sont réorganisées, afin que vous ne perdiez pas de vue les applications que vous utilisiez.

Les gestes utilisés avec le trackpad des modèles Surface arrivent également sur l’écran tactile, apportant ici une certaine familiarité. L’haptique arrive également dans Windows 11 lorsque vous utilisez un stylet pour un meilleur retour d’informations lors du dessin ou de l’esquisse.

Le clavier tactile a également été repensé, avec un clavier plus petit juste pour votre pouce et des emojis prêts à être utilisés. Microsoft affirme que la dictée sera également améliorée, aux côtés des commandes vocales, avec des options « supprimer ça » et plus encore.

(Crédit image : Microsoft)