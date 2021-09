Actualités Samsung Galaxy Note 22, prix, fuites et cela arrivera-t-il même?

Le Samsung Galaxy Note 21 aurait été l’un des téléphones les plus en vue de l’année, mais dans un geste surprenant, Samsung l’a annulé, laissant les fans de Note avec uniquement la gamme Samsung Galaxy S21 et des téléphones pliables à la place s’ils voulaient un nouveau haut- raccrocher le combiné.

La grande question est donc maintenant : y aura-t-il un Samsung Galaxy Note 22 ? Bien qu’il n’y ait pas encore de réponse concluante à cela, nous commençons à entendre des rumeurs, que nous détaillerons dans la section date de sortie ci-dessous.

Ensuite, plus bas, vous trouverez des informations sur les spécifications et les fonctionnalités que le Samsung Galaxy Note 22 pourrait inclure s’il se lance. Nous ajouterons également à cet article chaque fois que nous entendrons quelque chose de nouveau sur le téléphone, alors revenez ici pour les mises à jour.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La prochaine entrée dans la gamme Galaxy NoteQuand est-il sorti ? Peut-être en août 2022, ou peut-être jamaisCombien ça coûtera? Peut-être environ 999 $ / 949 £ / 1 649 $ AU – s’il est lancé

Si le Samsung Galaxy Note 22 est lancé – et c’est un grand si – il le fera probablement en août 2022. Plus précisément, il sera probablement annoncé dans la première moitié du mois et mis en vente dans la seconde moitié, car c’est celui de Samsung. modèle typique de la gamme.

Cependant, il n’est actuellement pas clair s’il y aura même un Samsung Galaxy Note 22, étant donné que le Galaxy Note 21 ne se produira pas.

Les nouvelles et les fuites les plus récentes suggèrent qu’il n’y en aura pas, Samsung ne renouvelant pas la marque Galaxy Note alors qu’il renouvelait celles des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M et Galaxy A, et avec au moins une source disant catégoriquement il n’y aura plus de téléphones Samsung Galaxy Note.

Ou du moins, il n’y en aura apparemment plus sous la forme à laquelle nous nous attendons, bien que cette source affirme que Samsung considère en interne la gamme Galaxy Z Fold comme la « Note Z », donc c’est possible un avenir pliable aura la marque Note.

Cela dit, ne pas renouveler une marque pour le moment ne signifie pas que Samsung ne le fera pas à l’avenir, et la société elle-même a déjà déclaré qu’il était prévu que la gamme Samsung Galaxy Note se poursuive en 2022. Cette affirmation est antérieure aux rapports contradictoires ci-dessus, mais venant directement de Samsung, il a beaucoup de poids.

Alors y aura-t-il un Samsung Galaxy Note 22 ? Nous ne savons vraiment pas, mais avec l’ajout du support S Pen aux gammes Galaxy S et Galaxy Fold, le Note a quelque peu perdu son principal argument de vente, ce qui suggère qu’il n’y en a peut-être plus – et que s’il y en a, les jours de la plage sont probablement au moins comptés.

Il n’y a pas eu de nouvelle note depuis la gamme Note 20 de 2020 (Crédit image: TechRadar)

Prix ​​du Samsung Galaxy Note 22

Alors, combien coûtera le Samsung Galaxy Note 22 s’il est lancé ? Sans surprise, il n’y a pas encore de rumeurs de prix, mais cela pourrait coûter un montant similaire à celui de la gamme Samsung Galaxy Note 20.

Cela a commencé à 849 £ / 1 499 AU $ pour un modèle 4G (les États-Unis n’ayant pas cette version) et à 999 $ / 949 £ / 1 649 $ AU pour une version 5G. C’est pour le Samsung Galaxy Note 20 standard, optez pour un Samsung Galaxy Note 20 Ultra et au lancement, cela vous aurait coûté plus de 1 299 $ / 1 179 £ / 1 849 AU $.

S’il y a un Samsung Galaxy Note 22, il peut y avoir ou non un Samsung Galaxy Note 22 Ultra, mais pour tous les modèles qui sont lancés, ces prix semblent probables.

Nouvelles et fuites

Jusqu’à présent, nous ne savons rien du Samsung Galaxy Note 22, toutes les fuites et rumeurs jusqu’à présent se concentrant simplement sur l’existence ou non d’un tel téléphone.

Il y a certaines choses sur lesquelles nous pouvons être assez confiants si le Note 22 est lancé. D’une part, il va évidemment avoir un stylet S Pen, et contrairement au Samsung Galaxy S21 Ultra et Samsung Galaxy Z Fold 3 – qui ont également un support de stylet – le Note 22 est sûr de venir avec le stylet en standard, et a un emplacement intégré pour le ranger.

Nous nous attendons également à ce que le Samsung Galaxy Note 22 ait une puissance haut de gamme, contenant probablement le meilleur chipset Snapdragon disponible dans certaines régions (y compris les États-Unis) et le meilleur Exynos disponible dans d’autres (y compris le Royaume-Uni). C’est typiquement ce qui se passe avec cette gamme.

Au-delà de cela, il y a une chance qu’il ait un appareil photo sous-écran, maintenant que Samsung en a équipé le Galaxy Z Fold 3, mais nous en sommes moins sûrs.

Il aura probablement aussi beaucoup en commun avec le Samsung Galaxy S22, donc une fois ce téléphone lancé (probablement en janvier), nous pourrons en dire plus.