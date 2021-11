Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

« L’Inde peut dépasser la Chine d’ici 2025 si les politiques sont modifiées et que le gouvernement reconnaît cette industrie. »

Au cours des dernières décennies, l’industrie nutraceutique a connu une croissance rapide. Les gens sont devenus plus conscients et préoccupés par leur santé, notamment en raison du mode de vie sédentaire que nous avons adopté. La pandémie de Covid -19 a affaibli l’épine dorsale de l’économie, fait plusieurs morts et accru la demande de produits nutraceutiques. Les gens ont accordé une grande valeur aux suppléments de santé et aux nutriments. Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, il y a eu une énorme opportunité de croissance dans les industries nutraceutiques. De nombreux nouveaux acteurs sont depuis entrés dans l’industrie. Les vitamines, les multivitamines, les suppléments de santé, les extraits d’agrumes et les extraits d’herbes vertes et de racines ont tous été très demandés. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Amit Srivastava, catalyseur en chef, Nutrify Today parlé de l’état, des tendances et de l’avenir de l’industrie nutraceutique en Inde. Extraits :

Comment voyez-vous la croissance de l’industrie nutraceutique en Inde, les défis et les opportunités dans cet espace ?

Avec un taux de croissance de 10 %, l’industrie nutraceutique a toujours été une étoile montante en Inde. Cependant, Covid a accéléré la croissance à 22%, qui a maintenant ralenti à 16% par an. La différence de 6 points de pourcentage est la bienvenue. Il annonce le début d’une nouvelle phase dans l’industrie nutraceutique de l’Inde. L’Inde a le potentiel de croître à un taux de 20 % par an sur une base durable jusqu’en 2030.

L’Inde est bien positionnée car elle a :

a) 52 bases agroclimatiques

b) Une grande bibliothèque végétale ayurvédique

c) Fortes capacités pharmaceutiques

d) Fortes capacités technologiques alimentaires.

e) Des liens forts avec les États-Unis, qui permettent d’accéder au marché de 240 milliards de dollars aux États-Unis.

Cependant, l’Inde est confrontée aux défis suivants :

je. Le manque de reconnaissance de l’industrie nutraceutique par le gouvernement. Il en résulte un manque d’accès aux promotions spécifiques à l’industrie.

ii. L’organisme industriel SH.XIL est encore presque non fonctionnel.

iii. Pas de codes HSN pour les nutraceutiques

iv. Pas de réglementation dédiée – Les nutraceutiques nécessitent un soutien réglementaire ciblé

v. Manque d’infrastructures éducatives

vi. Le soutien du gouvernement à l’internationalisation fait défaut.

Avec les changements de politique et l’incubation de l’industrie nutraceutique, Nutraceuticals of India peut devenir une plaque tournante mondiale de la nutraceutique en dehors des États-Unis. L’Inde peut facilement atteindre 40 milliards USD d’ici 2025 et 100 milliards USD d’ici 2030 en prenant des dispositions pour le soutien de l’industrie et des changements de politique.

A l’international, comment voyez-vous les perspectives de croissance de ce secteur ?

Le marché mondial des nutraceutiques représente 400 milliards USD, les États-Unis représentant 240 milliards USD. La Chine représente 10 % du total. L’Inde a une part de 2%. L’Inde peut dépasser la Chine d’ici 2025 si les politiques sont modifiées et que le gouvernement reconnaît cette industrie. L’Inde a déjà démontré sa force en faisant de la curcumine et de l’ashwagandha les ingrédients les plus populaires au monde. L’Inde abrite plus de 1700 plantes médicinales. Et si tout cela était scientifiquement prouvé ? Nous sommes assis sur une mine d’or qui n’attend qu’à être découverte.

Amit Srivastava, catalyseur en chef, Nutrify Today

Comment l’industrie nutraceutique peut-elle évoluer?

En Inde, voici les étapes pour catalyser l’évolution des nutraceutiques :

Autonomisation des entreprises

– Initiatives d’internationalisation : UNPA-India Initiative*

– Empowering Shefexil et son programme de promotion de l’industrie

– Résoudre les confusions liées à la biodiversité

– Mise en forme de la politique pour les codes HSN :

– Élaboration de politiques pour les régimes PLI spécifiques à l’industrie

– Création d’outils d’investissement spécifiques à l’industrie

– Incorporation aux plans médicaux nationaux

– Identifier les 10 meilleurs produits sur lesquels se concentrer pour un leadership mondial

Renforcement des capacités réglementaires et des ressources humaines

– Réécrire / Modifier la pharmacopée indienne de l’Ayurveda

– Mettre en place les politiques nutraceutiques de la FSSAI

– Collaboration académique

Impact du Covid-19 sur le secteur nutraceutique, défis & solutions ?

Covid a accéléré la croissance des nutraceutiques à un taux de croissance stable de 16%, contre 10% avant Covid. Les consommateurs sont plus conscients du problème. Il a inauguré une nouvelle ère de nutraceutiques : les nutraceutiques pour les survivants post-covid. COVID a causé une multitude de problèmes pour les gens, allant des troubles métaboliques aux défaillances d’organes en passant par les problèmes de santé mentale. Les nutraceutiques émergents répondent désormais à la demande croissante de gestion des survivants du COVID.

Influence nutraceutique sur les soins de santé modernes.

Les nutraceutiques d’aujourd’hui évoluent de compléments alimentaires à des compléments fondés sur des preuves. Les nutraceutiques seront divisés en trois strates à l’avenir. La première catégorie est celle des compléments alimentaires. Ce sera un complément modeste à une bonne alimentation et sera un domaine de consommation, comme le mot supplément l’indique. Deuxièmement, ce sera un domaine de la diététique qui nécessitera une assistance professionnelle. 3e : Ce sera un ajout et nécessitera une intervention médicale.

Opportunités post-pandémiques pour l’industrie nutraceutique.

L’expansion phénoménale des nutraceutiques, alimentée par la pandémie, atteignant plus de 15 % par an (contre 20 % l’an dernier), a déclenché une nouvelle vague de cacophonies de revendications. Il y a un déluge de réclamations, à la fois douces et intelligentes, exerçant une pression énorme sur la prise de décision des consommateurs.

Dans quelle mesure les réglementations sont-elles favorables et claires lorsqu’il existe deux organismes FSSAI et DCGI régissant les nutraceutiques ?

L’industrie nutraceutique n’est actuellement pas définie par le gouvernement; il existe dans une zone grise entre la pharma et l’alimentation. L’entreprise nutraceutique indienne est inerte en raison de la confusion.

Grâce aux informations fournies ci-dessus, notre pays a le potentiel de devenir un leader mondial. Plusieurs règlements doivent être modifiés. Nutrify a déjà fourni les idées suivantes au gouvernement, en collaboration avec les leaders de l’industrie, et elles sont actuellement à l’étude.

