Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

Le bulletin de santé Healpha a identifié que 17% des étudiants testés souffrent de problèmes de tension artérielle. À l’heure actuelle, à l’heure actuelle, l’hypertension artérielle chez les enfants est un problème de santé croissant qui est souvent ignoré et, pire encore, non identifié.

Le programme de santé scolaire Healpha a mené une étude de santé détaillée en établissant un contact avec 64 615 parents pour un dépistage de santé d’enfants de 3 à 18 ans du Telangana, de l’Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Karnataka et du Maharashtra sur une période de 18 mois avant Covid en Inde.

Il est suggéré que les enfants doivent être testés pour la variation de la pression artérielle une fois par an à partir de trois ans. Avec la pollution croissante, le manque d’exercices de respiration, l’exposition à la fumée, le système respiratoire des enfants est gravement touché.

Selon le rapport, 8 % des filles dépistées et 9 % des garçons dépistés souffrent d’hypertension artérielle. Il est alarmant et nécessite des interventions pour arrêter les affections liées à la tension artérielle chez les enfants en créant un environnement sain et propice.

Élucidant les points de vue sur le rapport, M. Raj Janapareddy, fondateur et OSC, Healpha, a déclaré : l’avenir de l’Inde. Sur une population de 1,3 milliard d’habitants, 41 % de la population a moins de 18 ans. Le rapport a révélé que nous nous dirigeons vers une population active élevée mais une population active en bonne santé très faible. Et nous ne sommes pas prêts à mesurer l’impact potentiel sur le PIB et les pressions sur le système de santé. »

« Nos tests nous ont montré que 0,0018% de nos enfants sont aujourd’hui en parfait état de santé. Si nous extrapolons ces données, nous, en tant que pays, ne regardons que 4885 citoyens en parfaite santé sur une population de 26,5 crores ! Alarmant en effet. Pour le gouvernement et les parents, il est temps de s’asseoir, de réfléchir et d’agir. En tant que parent et citoyen de ce pays extraordinaire, je sais que je suis inquiet. L’industrie médicale et paramédicale consciente se concentre sur le fait d’offrir à nos enfants la meilleure santé possible », est le besoin du moment, a-t-il ajouté.

Alors que le nombre croissant de problèmes de tension artérielle peut être un défi en soi, ce qui n’est pas inattendu mais très décourageant, c’est le pourcentage d’enfants souffrant de problèmes liés à un IMC élevé/faible. Environ 71% du total des garçons dépistés souffraient de problèmes d’IMC, contre 60% du total des filles dépistées. Cela indique également un besoin urgent de revoir nos propres habitudes de vie et celles de nos enfants, y compris la nourriture, l’exercice et le temps passé devant un écran.

Fondée en 2017, Healpha est plus qu’une simple application d’assistance médicale. Sous une direction dédiée et une gestion solide, Healpha est devenu une source fiable grâce à ses applications conviviales, offrant les normes de traitement médical les plus élevées à toutes les sections de la société. Depuis sa création, Healpha a grandi grâce à son leadership inspirant et son style de travail inlassable.

L’équipe dédiée d’experts médicaux évalue l’état d’un patient et fournit un diagnostic précis grâce à son expérience. Healpha fournit un soutien pour un large éventail de défis médicaux, même au-delà de Covid.

