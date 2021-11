Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

Les fonds levés seront investis pour lancer et faire évoluer sa plateforme de technologies de la santé afin de redéfinir la transformation du mode de vie du monde du bien-être grâce à des solutions personnalisées fondées sur la science.

Société de technologie de la santé basée à Mumbai, K&L Wellness Technology Pvt. Ltd (également connu sous le nom de RESET Tech) a levé une série de Rs 30 Crore auprès des investisseurs providentiels Vimal Kedia et Surendra Kedia de Manjushree Ventures et Narendra Firodia de Sohamm Group pour fournir des solutions de bien-être.

Les fonds levés seront investis pour lancer et faire évoluer sa plateforme de technologies de la santé afin de redéfinir la transformation du mode de vie du monde du bien-être grâce à des solutions personnalisées fondées sur la science. La plateforme allie la recherche thérapeutique ancienne à sa technologie de pointe pour offrir des méthodes, des solutions et des pratiques durables. De plus, la société cherchera également à élargir son équipe et à construire une infrastructure solide et évolutive.

Fondé par l’entrepreneur en série Karan Talreja et le coach de style de vie holistique de renommée mondiale Luke Coutinho dans le domaine de la médecine intégrative et du style de vie. La société propose des solutions de santé thérapeutiques aux maladies liées au mode de vie en utilisant des méthodes naturelles, durables et traditionnelles de yoga et de méditation. Le duo dirige également une marque de santé et de remise en forme appelée RESET Life à Mumbai et Bangalore.

L’investissement a été mené par Narendra Firodia, Vimal Kedia et Surendra Kedia.

Vimal Kedia et Surendra Kedia ont fondé et dirigé une société d’emballage très prospère appelée Manjushree Technopack jusqu’à ce qu’ils vendent leur participation dans l’entreprise à une société mondiale de capital-investissement, Advent Intl. Ils ont investi dans une variété de startups dirigées par des consommateurs avec un accent particulier sur la santé, le bien-être et la nutrition.

Vimal Kedia, directeur général de Manjushree Technopack Ltd, a déclaré : « Nous voyons cela comme une bonne opportunité étant donné la demande générée dans le secteur de la santé. Nous voyons la valeur et le potentiel des méthodes thérapeutiques traditionnelles comme le yoga et la méditation comme moyen de soins de santé à l’avenir. »

Narendra Firodia, fondateur du groupe Sohamm, a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche d’entreprises passionnantes dans lesquelles investir. Fournir des services de santé de premier ordre par des moyens thérapeutiques est le besoin du moment. Nous sommes en accord avec la vision de l’entreprise et sommes optimistes quant aux plans d’expansion.

Selon Karan Talreja, cofondateur de K&L Wellness Technology, « Nous sommes heureux que nos investisseurs soient alignés sur notre vision de diffuser l’importance des soins de santé à travers le yoga et la méditation. La société utilisera les fonds pour créer une plate-forme technologique de bien-être robuste d’ici le début du prochain trimestre. »

