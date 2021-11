Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

La valeur thérapeutique des plantes utilisées dans les médecines ayurvédiques a maintenant été utilisée de manière innovante dans les produits de beauté, augmentant l’attrait mondial du système de médecine alternative indigène.

24 novembre 2021 16:09

L’Ayurveda a un nouveau sens pendant la pandémie

Par Rahul Chhabra

Dans un exemple de telles initiatives, le Centre de développement des parfums et des saveurs du ministère des MPME à Kannauj dans l’Uttar Pradesh a collaboré avec AIMIL Pharma, basée à Delhi, qui a développé une gamme de produits de beauté – Ayouthveda – pour le marché de la beauté soucieux de leur santé. Ayouthveda répond à la demande croissante de produits cosmétiques aux propriétés médicinales.

« Cela a un double avantage. D’une part, ces produits améliorent la beauté sans compromettre la santé et, d’autre part, le bien-être des consommateurs est assuré en agissant comme des compléments naturels et en freinant la progression de l’infection, le cas échéant », a déclaré le Dr Sanchit Sharma, fondateur et directeur, Ayouthveda.

La ligne cosmétique d’Ayouthveda a été développée grâce à une recherche intense. « Les chercheurs ont mené des études approfondies à la suite desquelles ces produits ont une intégration unique d’herbes et d’ingrédients de beauté », a déclaré Sharma. Les produits de la gamme de cosmétiques Ayouthveda comprennent un gel nettoyant pour le visage anti-acné qui provient d’un fruit exotique de garcinia pour traiter les boutons utiles pour les peaux grasses et sèches, et un tonique anti-chute des cheveux dans lequel 42 sortes d’herbes et huit types d’huiles essentielles ont été utilisées.

La combinaison de l’amélioration de la beauté et des bienfaits médicinaux de l’Ayouthveda a été possible grâce à la vaste gamme de pouvoirs de guérison éprouvés de l’Ayurveda. La ligne cosmétique a été préparée en ajoutant des herbes qui sont également utilisées dans les médicaments aux produits de beauté.

« L’Ayouthveda est un amalgame de science moderne et de rituels ayurvédiques traditionnels d’une manière unique qui plaît aux jeunes d’aujourd’hui. Notre mission est d’aider les gens à passer des produits synthétiques et semi-synthétiques à des produits sans produits chimiques », a-t-il déclaré.

Sharma a déclaré que l’utilisation intensive des connaissances de l’Ayurveda pendant la pandémie en cours a accru l’attrait mondial de cet ancien système de médecine indienne.

Il a déclaré que l’Ayurveda a pris un nouveau sens pendant la pandémie, c’est vraiment devenu un « mode de vie » car les gens sont devenus réceptifs à l’Ayurveda et aux produits biologiques.

La FFDC, Kannauj, qui a joué un rôle de collaboration dans le développement de l’Ayouthveda, se spécialise dans l’utilisation de technologies agro-chimiques uniques. Il sert également d’interface entre l’industrie des huiles essentielles, des parfums et des arômes et les institutions de R&D.

