Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

NISHTHA, en partenariat avec Unilever, vise à améliorer les comportements positifs en faveur de l’amélioration de la santé et de l’hygiène dans les communautés cibles en tirant parti des plates-formes existantes et des interventions au niveau communautaire. Dans cette optique, NISHTHA aide les gouvernements des États à tirer parti de la plate-forme des centres de santé et de bien-être dans le cadre du programme Ayushman Bharat pour la promotion de la santé et la prévention lors des journées de la santé et des séances de bien-être, où les communautés sont sensibilisées à l’importance de comportements d’hygiène sains.

NISHTHA, un projet de renforcement du système de santé financé par l’USAID et mis en œuvre par Jhpiego, soutient le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) dans le renforcement de la prestation de soins de santé primaires complets par le biais du programme Ayushman Bharat Health and Wellness Centers.

Dans une interview exclusive avec le Financial Express Online, Dr Swati Mahajan, chef de projet, NISHTHA/directeur de programme, Jhpiego partage sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement en Inde et la voie à suivre. Extraits

Parlez-nous du projet NISHTHA et de son travail visant spécifiquement à promouvoir de meilleures pratiques d’hygiène et d’assainissement en Inde.

NISHTHA vise à transformer les soins de santé primaires (SSP) en Inde pour s’assurer qu’ils sont équitables, complets, centrés sur le client et améliorent les résultats de santé pour les populations marginalisées et vulnérables de l’Inde, en particulier les femmes et les filles. Un système de SSP résilient et bien doté en ressources et bien équipé est mieux placé pour gérer le COVID-19 et les futures menaces pour la santé publique.

Atteindre le dernier kilomètre : ne laisser la santé de personne de côté. Que fait NISHTHA à cet égard

L’objectif de la Couverture Santé Universelle (CSU) est de s’assurer que chacun, quels qu’il soit et où il habite, ait accès aux services de santé sans éprouver de difficultés financières. Le gouvernement indien (GoI) a lancé le programme Ayushman Bharat (AB), dans le but de rapprocher les communautés de soins de santé de qualité et abordables. Aligné sur l’appel de ralliement des Objectifs de développement durable (ODD) de « ne laisser personne de côté », Ayushman Bharat s’efforce d’atteindre la CSU par le biais de deux volets interdépendants : la création de 150 000 centres de santé et de bien-être (CSS) d’ici 2022 pour renforcer les SSP et une couverture d’assurance maladie pour les soins de santé secondaires et tertiaires afin de réduire les dépenses directes des familles pauvres et vulnérables. Pour assurer la couverture du dernier kilomètre, NISHTHA a soutenu les gouvernements nationaux et des États dans le renforcement de la prestation de soins de santé primaires complets (CPHC) par le biais des HWC.

Votre point de vue sur le pouvoir du partenariat dans la réalisation de la CSU

Chez NISHTHA, nous visons à faciliter les partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé par l’établissement de plates-formes, d’alliances et de groupes consultatifs pour les CPHC en Inde. Des améliorations à grande échelle telles que l’augmentation de l’accès aux soins de santé de base et à l’assainissement nécessitent des efforts de collaboration au niveau local et des partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé. Les partenariats renforcent la capacité des projets et des services à élargir leur portée, à impliquer davantage de parties prenantes et à atteindre des objectifs communs.

Les partenariats privés et multipartites peuvent aider à réduire les écarts, à améliorer la qualité des programmes et à donner aux communautés les moyens d’atteindre les objectifs de couverture sanitaire et de produire des résultats qui sont souvent plus durables et durables. NISHTHA travaille avec le gouvernement et des partenaires du secteur privé, comme Unilever, pour atteindre les populations qui ont le plus besoin d’installations d’hygiène et d’assainissement améliorées.

Quel est votre point de vue sur la question de l’accès parmi les groupes vulnérables et son impact sur la promotion et l’adoption de comportements positifs en matière de santé et d’hygiène parmi eux

Des obstacles à l’accès et des inégalités continuent d’exister en ce qui concerne l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) parmi les communautés vulnérables. L’expérience sur le terrain suggère que certaines sections vulnérables et marginalisées de la société ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie et que les directives génériques sur la gestion du COVID-19 ne sont pas réalisables pour elles. NISHTHA s’efforce de sensibiliser divers groupes vulnérables spécifiques, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes et les filles, aux pratiques d’hygiène sûres.

Comment intégrer WASH dans les services de soins de santé primaires ?

La pandémie de COVID-19 a souligné l’importance de renforcer les services WASH dans les établissements de soins de santé primaires. Plus récemment, les ODD ont mis en lumière la CSU et l’accès à des services d’eau et d’assainissement gérés en toute sécurité en tant que piliers clés de la sécurité humaine. Les soins de santé primaires, ainsi que l’accès à des services WASH sûrs et abordables, jouent un rôle essentiel dans le contrôle des infections et la prévention de la transmission communautaire des maladies. Une plus grande attention et des investissements sont nécessaires pour intégrer WASH dans les établissements de soins de santé primaires, car ils constituent le premier point de soins pour protéger la santé, prévenir les infections dans les ménages, les écoles et les établissements de santé.

Quels sont les programmes et initiatives de sensibilisation pour apporter les meilleures pratiques d’assainissement ?

En tant que projet de renforcement du système de santé, l’USAID-NISHTHA travaille avec les gouvernements des États pour améliorer la disponibilité de systèmes d’assainissement sûrs et hygiéniques dans les établissements de soins de santé primaires afin d’améliorer la qualité globale des soins. Nous pensons que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que de bonnes pratiques d’hygiène et la capacité de gérer efficacement les ressources en eau, sont essentiels pour promouvoir des comportements d’assainissement durables et maintenir les personnes et les communautés en bonne santé.

Nous tirons parti des centres de santé et de bien-être Ayushman Bharat pour promouvoir des comportements d’hygiène sains et nous travaillons également à donner aux communautés les moyens de devenir plus résilients et de prendre en charge leur propre santé. À Chhattisgarh, nous avons récemment lancé un modèle de cartographie des micro-ressources et de démonstration de partenariats intersectoriels pour des comportements d’hygiène sains et durables. Ce modèle est conçu autour de l’approche d’appropriation communautaire et de partenariat comme cadre principal et vise à explorer la mobilisation des ressources en créant des partenariats intersectoriels et en renforçant les mécanismes institutionnels au niveau communautaire.

La mobilisation active des dispositions disponibles dans le cadre des divers programmes gouvernementaux améliorera la disponibilité des ressources pour augmenter l’impact du programme et la durabilité à long terme des comportements d’hygiène sains dans les communautés ciblées en tirant parti des plates-formes existantes et des interventions au niveau communautaire.

