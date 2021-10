Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

L’obésité a des conséquences dévastatrices sur notre santé et les conséquences sont extrêmement inquiétantes – de l’apnée du sommeil aux maladies cardiovasculaires.

Une diminution des activités physiques, une plus grande consommation de malbouffe et des problèmes de santé mentale sont quelques-unes des raisons pour lesquelles l’obésité est un nouveau défi aujourd’hui.

Étant donné que l’obésité devient un problème de santé majeur chez les employés de bureau, en particulier ceux qui occupent des emplois de bureau après la pandémie, les experts ont mis en garde. Certains des effets néfastes du verrouillage ont commencé à se manifester de différentes manières – augmentation du tour de taille et augmentation de l’obésité abdominale parmi les masses.

Selon le Dr Paritosh Baghel, consultant principal, médecine interne, hôpital SL Raheja, Mahim, Mumbai, ajoutant : « En raison de la pandémie de COVID19 et des configurations de travail à domicile, il y a eu une augmentation des modes de vie sédentaires. Les activités physiques ont été entravées par le confinement et les longues heures de travail assis devant un écran. Être à la maison depuis si longtemps et vivre dans des restrictions ont poussé beaucoup de gens à commander fréquemment de la nourriture à l’extérieur. De plus, les problèmes liés à la maladie, comme la solitude, l’incertitude et le manque de soutien des pairs et des amis, ont également contribué à des choix de mode de vie malsains. »

Parlant des effets néfastes de l’obésité, le Dr Amit Deepta Goswami, consultant en chirurgie bariatrique, Columbia Asia Hospital, Palam Vihar (une unité des hôpitaux Manipal), Delhi a déclaré : « L’obésité ne concerne pas seulement la prise de poids, il s’agit de la effet de l’obésité. L’obésité est une maladie multisystémique qui ralentira la personne et la rendra léthargique. S’il a pris du poids, les genoux finiront également par lui faire mal, car ce ne sont pas seulement les genoux mais aussi les articulations portantes. Ainsi, il sera très difficile d’effectuer les activités quotidiennes normales, même en marchant et cela deviendra assez problématique car il / elle a pris du poids.

Elle a en outre ajouté que la personne deviendra plus léthargique qu’auparavant lorsqu’elle était active. La personne obèse ne se sentira pas à l’aise de jouer, de courir ou de faire du vélo, même elle ne sera pas à l’aise de marcher à pied. Il y a un aspect important que les personnes obèses sont socialement moins acceptables. Ainsi, lorsqu’une personne est devenue obèse, même psychologiquement, elle est un peu déprimée et peut ne pas se sentir suffisamment en confiance pour suivre le cours normal.

Raisons du Dr Arbinder Singal, co-fondateur et PDG, Fitterfly, mode de vie sédentaire, habitudes alimentaires irrégulières, travail à domicile stress. Tous ces facteurs ci-dessus ont principalement conduit à une prise de poids, à un IMC plus élevé et à une glycémie élevée chez beaucoup. Mais il n’est pas trop tard pour agir. Commencez à inculquer des habitudes saines. Vérifiez vos habitudes alimentaires et gardez un œil sur votre apport calorique et les calories brûlées.

Fitterfly est une start-up de technologie de la santé opérant dans l’espace de la thérapeutique numérique (DTx), un sous-ensemble de la santé numérique. DTx est la convergence des technologies numériques avec la santé, le mode de vie, les coachs et les appareils assistés pour améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé et améliorer les résultats pour les patients atteints de maladies chroniques.

Selon le Dr Samir Dwivedi, directeur médical, International SOS (Inde), « L’intégration de programmes de bien-être sur le lieu de travail, comme un programme de gestion du poids santé et d’autres initiatives de remise en forme, contribue grandement à la construction d’un processus de réflexion positif autour de l’inculcation de mesures de mode de vie sain. “

International SOS a pour mission de protéger et de sauver des vies avec plus de 30 ans d’expérience et nous donne une compréhension inégalée des menaces et des risques pour la santé et la sécurité.

« L’obésité a des conséquences dévastatrices sur notre santé et les conséquences sont extrêmement inquiétantes, de l’apnée du sommeil aux maladies cardiovasculaires. Il a la distinction douteuse d’être un fier contributeur à certaines des affections médicales les plus redoutées. Sans oublier les problèmes d’estime de soi, le déclenchement du diabète, les douleurs articulaires lors de la mise en charge et une foule d’autres afflictions dont certains cancers, qu’il favorise effrontément. L’exercice change non seulement votre corps, mais aussi votre attitude, votre esprit et votre humeur. Cela vous rend heureux. Apprenez à déstresser – pratiquez le yoga, la pleine conscience, méditez et bien d’autres choses qui peuvent vous aider à rester calme et calme », a conclu le Dr Dwivedi.

