Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

Il est important pour les lieux de travail de faire confiance aux gens et d'être là pour eux sans aucune question parfois.

Il est important pour les lieux de travail de faire confiance aux gens et d’être là pour eux sans aucune question parfois.

Les employeurs tentent aujourd’hui de répondre aux préoccupations de santé mentale des employés découlant de la crise pandémique. Cette crise a mis la santé mentale au premier plan pour les employeurs comme jamais auparavant. Voici ce que certaines entreprises font pour le bien-être mental de leurs employés

Selon Dipankar Kalita, responsable des ressources humaines, Provana India, « La pandémie, en plus de perturber physiquement la vie de nombreuses personnes, a également eu un impact psychologique. Le travail à distance a modifié le modèle de travail, beaucoup d’entre eux ont été témoins de la convergence des vies personnelles et professionnelles et les gens ont commencé à se sentir déconnectés.

«Cela a permis aux dirigeants d’inaugurer des changements importants qui non seulement répondent à la situation pandémique actuelle, mais lui survivent également. Tout en abordant les préoccupations à court terme de la santé mentale et en nous concentrant sur les avantages à terme d’y remédier, nous avons collaboré avec l’application MFine et avons mis en place des services d’assistance 24h/24 et 7j/7 pour aider et soutenir nos employés ainsi que leurs familles. Nous organisons également régulièrement des ateliers sur la méditation et le yoga par des experts permettant à nos employés d’avoir un accès significatif aux soins et aux ressources pendant une période prolongée. Chez Provana, nos employés continueront d’être au centre de tout ce que nous faisons », a-t-il ajouté.

Parlant de la façon dont le sport peut améliorer la santé mentale, Arun Mallavarapu, cofondateur et directeur technique de Fedo.ai a déclaré : « Travailler dans une culture de startup exige des heures de travail longues et de qualité. En tant qu’entreprise de santé et de technologie, nous pensons que la pratique d’activités sportives en tant qu’exercices de cohésion d’équipe garantira la libération d’endorphines, ce qui réduira le stress, l’anxiété et la douleur. Pendant la période pré-covid, nous avons organisé des séances bimensuelles de badminton et de cricket pour les employés. Trois à quatre heures de plaisir complet et de sueur garderont une personne motivée et mentalement fraîche. Mais maintenant que nous sommes de retour au bureau, nous prévoyons d’organiser bientôt d’autres séances liées au sport dans le cadre de mesures de sécurité appropriées. »

Parlant des mesures visant à assurer le bien-être holistique des employés, Anu Mathew, Chief People Officer, Pine Labs a déclaré : « Chez Pine Labs, nous accordons la plus haute importance au thème du bien-être et sommes conscients qu’en tant que collègues et équipe, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. pour répondre positivement aux événements qui se produisent autour de nous. L’épidémie de COVID-19 est un bon exemple où les collègues ont joué un rôle vital pour se soutenir mutuellement. »

« Nous avons une équipe de santé interfonctionnelle interne dirigée par notre directeur commercial. Cette équipe est passionnée par l’amélioration de la santé de chaque personne chez Pine Labs grâce à diverses initiatives telles que des Step-a-thons, des séances de yoga et des défis de santé. Nous avons eu une excellente réponse aux programmes tels que « Défi du sommeil » et « Défi du bonheur » qui initient les participants à de nouveaux exercices pour prendre soin de soi et renforcent la conscience de soi. Nous organisons régulièrement des concours, y compris des compétitions musicales, qui permettent aux gens de se connecter les uns aux autres à travers l’organisation et de nouer des relations. Nos dirigeants organisent régulièrement des cafés-rencontres pour une connexion personnelle et pour écouter les pensées et les idées », a ajouté Mathew.

Faisant écho à des points de vue similaires, Mamta Sharma, vice-présidente – responsable des ressources humaines – Inde et services mondiaux de Fiserv, « Notre engagement envers le bien-être holistique se reflète dans tout ce que nous faisons pour nos associés : avantages, culture, croissance, apprentissage, bien-être et engagement. Nous reconnaissons les défis de ce monde nouveau et hybride et nous nous concentrons sur la construction d’une culture à laquelle chacun appartient et peut s’épanouir pleinement au travail. Notre programme de bien-être soigneusement organisé – Fuel Your Life – favorise le bien-être physique, financier, social et émotionnel de nos associés. En mettant fortement l’accent sur le moral des employés, nous organisons des rencontres et des campagnes pour stimuler l’optimisme au milieu de périodes prolongées de travail à domicile. Et notre programme d’assistance aux employés 24h/24 et 7j/7 fournit un soutien pour gérer les problèmes ayant un impact sur la vie familiale, la vie professionnelle et le bien-être émotionnel des associés.

Parlant des solutions pour améliorer le bien-être mental, Rupal Rajal, responsable des opérations humaines chez Rupifi, a déclaré : « Depuis mars 2020, nos vies ont radicalement changé lorsqu’elles se sont confinées à nos maisons et que nos maisons se sont transformées en nos lieux de travail. Ne pouvant pas faire la distinction entre la vie personnelle et professionnelle, le stress et la pression au travail sans cesse croissants, la forme physique et la nutrition doivent faire partie de votre régime quotidien. Bien que vous deviez apprécier et aimer ce que vous faites au travail, il est important de ne jamais cesser d’apprendre, d’explorer, d’expérimenter et plus encore. Assurez-vous toujours de garder proches les amis et la famille qui vous soutiennent dans les moments difficiles, qui vous comprennent et vous gardent émotionnellement sains d’esprit.

« Il est important pour les lieux de travail de faire confiance aux gens et d’être là pour eux sans poser de questions parfois. Parmi une culture de travail extrêmement flexible et une équipe de soutien, une de ces initiatives chez Rupifi offre des congés illimités pour soutenir le bien-être mental et émotionnel sans chercher de réponses/raisons. Il appartient à toutes les générations de comprendre que le stress, l’anxiété, la dépression s’accumulent à partir de ce que vous vivez. Demandez de l’aide, construisez un mécanisme d’adaptation ou soyez ce système de soutien pour tous ceux qui en ont besoin », a conclu Rupal.

