Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

Le PPP dans les soins de santé a le potentiel de résoudre les problèmes et d’assurer l’inclusion des soins de santé pour les masses indiennes et de créer un modèle durable à long terme.

L’Inde a montré sa capacité à mener la plus grande campagne de vaccination au monde et à fabriquer le vaccin contre le Covid-19.

En s’adressant aux FICCI Healthcare Excellence Awards à New Delhi, le Dr Bharati Pravin Pawar, ministre d’État, ministère de la Santé et du Bien-être familial, gouvernement de l’Inde, a souligné aujourd’hui le rôle du partenariat public-privé (PPP) dans les soins de santé a le potentiel de résoudre le problèmes et assurer l’inclusion des soins de santé pour les masses indiennes et créer un modèle durable à long terme.

Le Dr Pawar a déclaré que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence des lacunes dans le système de santé indien, ce qui offre une opportunité unique de le transformer grâce au partenariat public-privé.

Elle a ajouté : « La façon dont l’Inde a montré sa capacité à mener la plus grande campagne de vaccination au monde et à fabriquer le vaccin, nous fait croire qu’une nouvelle ère dans la coopération du partenariat privé-privé est sur le point de commencer dans le secteur de la santé pour construire un écosystème de la santé.

S’exprimant sur les initiatives gouvernementales, a-t-elle déclaré, le pays, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, vise à créer des établissements de santé abordables, accessibles, sûrs et modernes pour tous. Cela implique qu’une grande responsabilité nous incombe de mobiliser des ressources et des services pour y parvenir.

Elle a mentionné qu’au cours des sept dernières années, chaque intervention politique du gouvernement central visait à fournir des installations de soins de santé de bonne qualité, accessibles et abordables aux pauvres et à la classe moyenne.

« Les efforts incessants des gouvernements ont abouti au lancement de divers programmes nationaux pour la prévention, le contrôle et l’éradication des maladies transmissibles et non transmissibles et l’amélioration de la santé maternelle et infantile », a déclaré le ministre.

« L’objectif du gouvernement indien est de travailler de manière holistique en mettant l’accent sur les soins préventifs tout en donnant la priorité aux installations de traitement modernes », a-t-elle déclaré. Appelant à combler les différences dans les infrastructures de santé entre l’Inde urbaine et rurale, elle a déclaré que le gouvernement vise à réduire le coût du traitement des pauvres et à augmenter le nombre de médecins dans le pays. « Le gouvernement vise un objectif de 1,5 million de personnes en santé et bien-être dans les régions éloignées », a déclaré le ministre.

S’exprimant sur les initiatives gouvernementales, a-t-elle déclaré, pour parvenir à des soins de santé universels, le gouvernement a lancé le plus grand programme de soins de santé financé par l’État dans le cadre de la mission Ayushman Bharat. Cela a entraîné un changement tectonique dans le secteur de la santé. Soulignant les plans financiers du gouvernement, a-t-elle déclaré, pour créer une atmosphère de croissance et augmenter l’infrastructure des hôpitaux et des laboratoires financés par l’État à travers le pays, le gouvernement a lancé plusieurs plans de soutien financier « La Commission médicale nationale (NMC) et le Conseil paramédical ont été la principale réalisation dans le domaine de l’éducation médicale », a-t-elle déclaré.

Elle a en outre déclaré que la FICCI, par le biais de ses prix annuels d’excellence en soins de santé, continue de reconnaître et d’encourager les meilleures pratiques dans l’ensemble du secteur. « Ces prix célèbrent ceux qui inspirent une meilleure santé grâce à l’innovation et s’efforcent de rassembler les acteurs de la santé. » Selon elle, le gouvernement a besoin du soutien et de l’esprit de collaboration du secteur privé pour atteindre son objectif et ses missions.

CK Mishra, ancien secrétaire du gouvernement indien, a déclaré que l’Inde a démontré sa capacité de fabrication pendant COVID-19 et sa capacité unique de gestion des soins de santé. Il a en outre mentionné que la FICCI a joué le rôle de pont entre l’industrie et le gouvernement.

Félicitant les lauréats de HEAL, l’ancien secrétaire a déclaré que leur parcours n’a pas été simple, mais leur contribution est unique.

En tant que communauté de la santé, nous devons trouver des situations locales uniques pour des zones géographiques et des soins aux patients uniques. « J’espère que l’industrie de la santé doit s’unir pour fournir localement des services de santé de classe mondiale », a-t-il déclaré.

Parlant du partenariat public-privé, a-t-il déclaré, il a fallu une pandémie désagréable pour montrer quel est le sens de la collaboration des secteurs privé et public. « Il s’agit de notre première et la plus impressionnante réussite de partenariat public-privé et nous devons poursuivre cette collaboration », a déclaré Mishra. Il a en outre exhorté le gouvernement à créer une plate-forme pour que le secteur privé se réunisse de manière systématique et institutionnalisée pour se joindre au gouvernement. « Nous devons évoluer vers une approche centrée sur le patient plutôt que sur la maladie », a-t-il déclaré.

Subhrakant Panda, vice-président de la FICCI, a déclaré que nous sommes fiers de féliciter les organisations et les individus pour leurs efforts et leurs contributions exemplaires dans le secteur de la santé.

« Une évaluation impartiale basée sur l’initiative, la durabilité, l’évolutivité et l’impact ont fait de ces prix la reconnaissance définitive de la contribution aux soins de santé dans le pays, a déclaré le vice-président de la FICCI. « Notre aspiration à être une puissance économique doit avoir pour fondement des soins de santé de classe mondiale et les dépenses accrues du gouvernement indien pour les soins de santé avec les mesures prises pour les soins de santé universels seront vraiment transformatrices », a conclu Panda.

