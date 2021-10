Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

«La société doit avoir une immunité et des changements de mode de vie durables et robustes pour lutter contre COVID-19. Toutes les entreprises ont mis au point différents produits pour contrer le virus, mais cette recherche du jour au lendemain n’aide pas.

« La zyropathie en tant que système est essentielle pour le monde d’aujourd’hui, car notre approche est basée sur la guérison de la cause première de la maladie. »

Le Covid-19 est peut-être la seule urgence sanitaire qui a mis à l’épreuve les quatre piliers fondamentaux des systèmes de santé : promotionnelle, préventive, curative et réadaptative. Tout système de santé dominant en soins curatifs comme celui de l’Inde sera aux prises avec une pandémie, car les hôpitaux devraient être la dernière ligne de défense et non la seule. En l’absence d’un système de promotion et de prévention, toute la pression se déplace vers un seul centre. Pour faciliter l’utilisation des nutraceutiques pour les consommateurs, un système de guérison naturel : Zyropathy utilise une combinaison de compléments alimentaires pour combler les carences en éléments essentiels et ZyroNaturals Nutraceuticals pour activer les systèmes non essentiels dysfonctionnels à l’intérieur du corps. La zyropathie vise à éliminer la cause première des maladies en stimulant la capacité de guérison naturelle du corps. La Zyropathie basée à Delhi NCR utilise une méthode de guérison naturelle avec une combinaison de compléments alimentaires pour combler les carences de l’essentiel et de ZyroNaturals pour activer les systèmes non essentiels dysfonctionnels à l’intérieur du corps. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Kamayani Naresh, expert en santé et fondateur de Zyropathy parlé de l’AZ de la zyropathie. Extraits :

Qu’est-ce que la « zyropathie » ? Quels sont les principes de la Zyropathie, et pourquoi pensez-vous qu’un nouveau système comme celui-ci est essentiel aujourd’hui ?

Zyro signifie « Aider l’humanité », et c’est un système de guérison naturel qui redéfinit la santé et un mode de vie sain en traitant la cause première des maladies. Nos ancêtres menaient une vie saine pendant plus de 100 ans sans médecins ni hôpitaux. Mais avec les changements croissants de l’environnement : la pollution de l’air, de l’eau, de la terre et des aliments que nous consommons augmente la toxicité de notre corps. Aujourd’hui, nous ne voulons qu’un remède qui changera miraculeusement l’inconfort pour passer rapidement à une vie bien remplie, mais la vie devient une boucle sans fin d’hôpitaux, de rendez-vous et de médicaments jusqu’à ce que nous réalisions enfin que cela nous fait plus de mal que de bien. Mais la santé est avant tout un travail intérieur et notre corps est une machine intelligente qu’il ne faut pas jouer au-delà d’un point. Tout ce que vous avez à faire est d’éveiller la capacité naturelle du corps à en prendre soin. C’est là que la zyropathie entre en jeu alors que nous redéfinissons l’idée de la santé et d’un mode de vie sain depuis plus de quelques décennies et avons guéri plus de 1 lakh de patients à travers le monde dans 17 pays. La zyropathie comprend que le corps humain est constitué d’aliments et que, par conséquent, seuls les aliments peuvent le restaurer avec une immunité naturelle. Par conséquent, Zyropathy combine l’ayurvigyan avec des médicaments modernes tels que des compléments alimentaires pour éradiquer la maladie du corps. Il existe déjà des centaines de systèmes de traitement médical dans le monde. Nous pensons que la zyropathie en tant que système est essentielle pour le monde d’aujourd’hui, car notre approche est basée sur la guérison de la cause profonde de la maladie, ce qui procure un soulagement permanent plutôt que de contrôler rapidement les symptômes ou d’effectuer des procédures sévères sur le corps pour obtenir des résultats. Notre combinaison de compléments alimentaires et de zyro naturals comble la carence en nutriments essentiels dans le corps qui aide à rajeunir le système non essentiel pour un bien-être complet sans effets secondaires et des résultats étonnants.

En quoi votre approche du traitement des maladies AZ est-elle différente de la médecine moderne avec un exemple ?

Chaque fois qu’il y a une maladie dans notre corps, l’allopathie ne convient que pour contrôler les symptômes de la maladie et fournir un soutien d’urgence qui est souvent une mesure dure et invasive à laquelle votre corps n’est naturellement pas prêt à faire face. De plus, l’homéopathie n’est utile que pour traiter les carences en vitamines et minéraux. Zyropathy comble ces lacunes en offrant des consultations soutenues par une nutrition de haute qualité et des formulations à base de plantes. Par exemple, les approches allopathiques modernes et générales du traitement du cancer sont la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie (coupure, empoisonnement et brûlure) qui soulagent simplement les symptômes pendant une courte durée mais ne guérissent pas du tout le cancer. Alors que la Zyropathie le regarde différemment. La zyropathie considère la croissance incontrôlée des cellules, ce qui définit le cancer comme un échec de l’immunité. L’immunité, dont la tâche principale est de protéger le corps des agressions externes et des troubles internes, est totalement absous dans la gestion des niveaux de toxicité à l’intérieur, ce qui constitue une condition d’urgence pour la survie.

Comme l’immunité est diversifiée dans la gestion d’une tâche imprévue, les cellules avec des caractéristiques de multiplication rapide qui ont été maintenues sous le contrôle de l’immunité en dehors des réparations d’urgence en profitent et démarrent le processus de multiplication entraînant une croissance incontrôlée des cellules, c’est-à-dire le cancer. Zyropathy recommande une combinaison de suppléments en fonction du type de cancer, qui inhibent/retardent le taux de croissance des cellules cancéreuses, renforcent l’immunité et fournissent une nutrition optimale aux cellules saines afin de renforcer le corps pour éradiquer le cancer. La zyropathie recommande également un traitement de soutien tel que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie en fonction des besoins pour contenir initialement l’intensité. Nous pensons que l’intégration de la zyropathie et de l’allopathie peut fournir une rémission complète dans la plupart des cas de cancer et peut réduire considérablement le taux de mortalité.

Kamayani Naresh, fondateur de Zyropathie

Qu’est-ce qui rend vos produits meilleurs que ceux de vos concurrents ?

Le système de médecine moderne ne contrôle que les symptômes et, à mesure que les effets secondaires s’ajoutent à une autre maladie, alors que la différence significative entre les produits Zyropathy est que nous éliminons la cause première de la maladie afin que les consommateurs n’apprennent pas à faire des compromis avec elle mais s’en débarrassent complètement. il pour la vie. Nous veillons à ce qu’il n’y ait pas de médicaments, de stéroïdes, d’immunosuppresseurs et d’ingrédients nocifs dans nos produits. Le tout sans aucun effet secondaire et en éliminant d’autres problèmes de santé mineurs également pour une réaction en chaîne de bien-être complet dans le corps.

Les nutraceutiques doivent-ils être consommés sous contrôle médical uniquement, ou ont-ils été développés en tant que produits OTC ?

Tous nos produits appartiennent à la catégorie OTC et peuvent donc être consommés sans aucun contrôle médical. Cependant, pour les maladies, un diagnostic approprié et des recommandations d’experts sont indispensables pour obtenir les résultats souhaités. Bien que la description des produits sur le site de Zyropathy soit assez complète, Zyro Health Care peut être contacté en cas de doute. De plus, des détails et des recherches approfondis ont été consacrés à la création de chaque méthode de traitement unique. Pourtant, il peut y avoir des individus qui pourraient vous surprendre et qui ont besoin d’une attention particulière parce que nous traitons toutes sortes de conditions humaines.

Quel est le rôle de la zyropathie en période de COVID-19 ?

La pandémie nous a fait reconnaître qu’aucun système de santé ne peut à lui seul apporter des réponses compétentes à tous les besoins de bien-être de la société moderne. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir une idée globale et unifiée des soins de santé.

La société doit avoir une immunité et des changements de mode de vie durables et robustes pour lutter contre le COVID-19. Toutes les entreprises ont mis au point différents produits pour contrer le virus, mais cette recherche du jour au lendemain n’aide pas. Après 14 ans de recherche intensive, Zyropathy a développé Preventika, un booster d’immunité. Fabriqué à partir de 14 herbes d’origine locale, dont la curcumine, le supplément a stimulé le système immunitaire global. Preventika n’est pas explicitement formulé pour le coronavirus, mais a aidé les gens à renforcer leur corps contre les effets à long terme du virus. La philosophie de Zyropathy est d’éliminer la cause profonde des maladies plutôt que de traiter les symptômes qui semblent parfois lents parce que nous avons affaire à l’immunité de guérison naturelle du corps.

Pensez-vous que l’étendue du marché des nutraceutiques peut avoir un impact à long terme sur les soins de santé en Inde ?

À l’échelle mondiale, nous avons constaté une tendance selon laquelle les gens choisissent d’améliorer leur santé en optant plus naturellement pour des remèdes et des suppléments trouvés. Cependant, la modification des habitudes alimentaires, l’augmentation du travail de bureau et la diminution du travail physique rendront les gens vulnérables aux problèmes de style de vie. De plus, la dépendance aux médicaments modernes et aux traitements sévères est secondaire à la construction et au renforcement des niveaux d’immunité interne du corps pour de nombreuses personnes. Les consommateurs qui ont été trompés par les médicaments conventionnels ou qui ont subi des effets secondaires sont poussés vers d’autres sources de guérison. La tendance des financements publics est également ouverte aux techniques nouvelles et traditionnelles. C’est le meilleur moment de l’histoire pour qu’une startup de la santé alternative s’épanouisse si elle aide les gens, car les gens sont disponibles et patients pour adopter des remèdes et des remèdes naturels dans leur mode de vie.

Quels ont été vos produits les plus vendus pendant la pandémie et pourquoi ?

Zyropathy utilise deux types de produits, à savoir les compléments alimentaires et Zyro Naturals. Les compléments alimentaires sont utilisés pour combler les carences du corps, et les Zyro Naturals à base d’extraits de plantes sont utilisés pour soigner les maux. Pendant la pandémie, l’un de nos produits les plus vendus était notre booster d’immunité, « Preventika », qui a été développé pour prévenir 19 conditions différentes en plus d’améliorer l’immunité avec 14 ans de recherches approfondies pour le sauvegarder et s’est avéré très efficace dans Covid-19 la prévention. Un autre est le « Z-CEE Premium » de Zyropathy qui contient une combinaison essentielle d’antioxydants qui réduit le stress oxydatif, neutralise les dommages causés par les radicaux libres et active le fonctionnement des cellules dans tout le corps. C’est l’un des meilleurs antioxydants avec des ingrédients rares et de qualité supérieure qu’aucun autre produit sur le marché ne fournit à notre prix spécial.

Quels sont vos plans pour de nouveaux produits et pour servir davantage les soins de santé en Inde ?

Nous prévoyons de révolutionner les soins de santé en tant que solution de soins de santé intégrée où Zyropathy guérit les patients en tant que solution unique pour les soins de santé avec une solution de soins de santé intégrée où les patients obtiennent des solutions de soins de santé de bout en bout de toutes les sphères de la médecine telles que l’allopathie, l’homéopathie, l’Ayurveda, Zyropathie et médecins spécialistes sous un même toit. Des discussions sont en cours pour développer un modèle d’entreprise. Nous lançons également des cours de certificat en zyropathie en tant que discipline médicale à partir de janvier de l’année prochaine.

