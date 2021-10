Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

Le rapport Niti Aayog explique que l’Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) lancé en septembre 2018, et les programmes d’extension du gouvernement de l’État, offrent une couverture d’hospitalisation complète aux 50 pour cent les plus pauvres de la population – environ 70 millions de personnes.

Autrement dit, le PMJAY dans sa forme actuelle devrait être ouvert à toute la population pour une couverture primaire et secondaire et être payé par le peuple et pour que les gens y adhèrent et n'attendent pas qu'un drame survienne.

S’il y a une grande leçon de l’impact débilitant de COVID-19 lorsque le virus a traversé l’Inde en avril et mai de cette année et a jeté des images troublantes de cadavres flottant sur les rivières et ceux de crémations de masse, c’est comment les non préparés et sous -les assurés pourraient être durement touchés face à une crise sanitaire majeure. C’est donc à juste titre que de nombreux experts et professionnels de la santé ont salué le nouveau rapport de Niti Aayog, le groupe de réflexion du gouvernement indien, sur la manière dont l’Inde doit répondre aux besoins de couverture santé de ce qu’elle appelle le « chaînon manquant » de l’Inde.

Le rapport Niti Aayog explique que l’Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) lancé en septembre 2018, et les programmes d’extension du gouvernement de l’État, offrent une couverture d’hospitalisation complète aux 50 pour cent les plus pauvres de la population – environ 70 crore d’individus. Environ 20 pour cent de la population – 25 millions de personnes – sont couverts par l’assurance maladie sociale et l’assurance maladie volontaire privée. Les 30 pour cent restants de la population n’ont pas d’assurance-maladie; la population non couverte réelle est plus élevée en raison des lacunes de couverture existantes dans PMJAY et du chevauchement entre les régimes. Cette population non couverte est appelée le chaînon manquant.

Le chaînon manquant, précise-t-il, ne doit pas être considéré comme un monolithe car il contient plusieurs groupes dans tous les quintiles de dépenses. Le chaînon manquant est réparti dans tous les quintiles de dépenses, tant dans les zones urbaines que rurales, bien qu’ils soient concentrés dans les deux quintiles supérieurs des zones rurales et les trois quintiles supérieurs des zones urbaines. Le chaînon manquant est constitué principalement du secteur informel des travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles) dans les zones rurales, et d’un large éventail de professions – informelles, semi-formelles et formelles – dans les zones urbaines.

Selon le rapport, « la plupart des segments du maillon manquant peuvent se permettre de payer Rs. 4 000 à Rs. 6 000 par famille et par an pour l’assurance hospitalisation – le prix indiqué lors des consultations de l’industrie – et Rs. 5 000 pour la couverture des prestations ambulatoires via un modèle d’abonnement.

S’il ne fait aucun doute que l’intention semble louable et a été saluée par la plupart de ceux qui ont examiné les défis dans le domaine des soins de santé indiens, cela dépend beaucoup du déploiement et du rôle que le gouvernement jouera.

Le besoin de tout couvrir

Nachiket Mor, scientifique invité à la Banyan Academy of Leadership in Mental Health, un ancien banquier qui a examiné de près le scénario des soins de santé indiens et a beaucoup écrit à ce sujet, appelle cela un pas dans la bonne direction. « Dans le cheminement vers la couverture sanitaire universelle, cette approche du NITI Aayog est un pas dans la bonne direction fondamentalement parce que l’Inde est un marché largement sous-assuré », dit-il. Mais ensuite, réfléchissant à l’approche suggérée dans le rapport Niti Aayog, il estime que « le gouvernement ne devrait pas tarder à impliquer la NHA (National Health Authority, qui est responsable de l’implantation du PMJAY) et ne pas attendre que le secteur privé se lance d’abord. des produits d’assurance à bas prix. Au lieu de cela, il estime que «la NHA devrait offrir un produit de type PMJAY à tout le monde immédiatement et que tous pourraient payer la prime et monter à bord sans qu’aucun critère de revenu ne soit appliqué. Au lieu d’un enrôlement glissant, il pourrait être limité à une période fixe une ou deux fois par an, afin de réduire la sélection adverse. »

Procédures rares et très coûteuses

Il souligne également que « le produit PMJAY actuel dans lequel le gouvernement paie un large éventail de services de santé dans de nombreux hôpitaux pour une population restreinte, pourrait également être revu ». Il estime qu' »un produit dans lequel le gouvernement paie pour une gamme très étroite de services d’hospitalisation rares et coûteux, dans un nombre limité d’hôpitaux de soins tertiaires, pourrait plutôt être envisagé pour l’ensemble de la population ».

Autrement dit, le PMJAY dans sa forme actuelle devrait être ouvert à toute la population pour une couverture primaire et secondaire et être payé par le peuple et pour que les gens y adhèrent et n’attendent pas qu’un drame survienne. Cela pourrait être assuré en n’ayant pas de modèle d’inscription glissante mais en le limitant à une inscription à durée fixe – une ou deux fois par an. Ceci mis à part, un nouveau produit PMJAY devrait être lancé, payé par le gouvernement mais ouvert à tous dans le pays. Mais cela devrait être limité à quelques procédures médicales qui sont des procédures très complexes et très coûteuses – disons Rs 10 lakh ou plus disponibles dans certains hôpitaux de soins tertiaires, mais ensuite mis à la disposition de tous les citoyens. Ses opinions s’inscrivent dans le contexte du rapport, soulignant que l’orientation initiale et l’accent devraient être mis sur l’expansion de l’assurance contributive volontaire privée par le biais d’assureurs commerciaux. Le tout apparemment, pour aider à constituer un pool de risques vaste et diversifié à faible prime. Ensuite, faites un suivi en autorisant les « contributions volontaires à un produit PMJAY-plus offert par la NHA, ou aux prestations médicales existantes de l’ESIC (conformément au produit proposé dans ce rapport). »

Assurance complémentaire à faible coût

En fait, le Dr Devi Shetty, fondateur, président et directeur exécutif de Narayana Health et un chirurgien cardiaque de premier plan, a longtemps soutenu qu’il était nécessaire en Inde de créer un intermédiaire financier offrant une assurance maladie à faible coût et axé sur des espaces spécifiques comme une assurance maladie uniquement pour l’OPD (service ambulatoire) ou une autre ciblant uniquement les chirurgies (comme sous l’Ayushman Bharat). Mais, selon lui, au-delà d’Ayushman Bharat, il devrait y avoir une assurance complémentaire à faible coût et le secteur privé devrait être encouragé à proposer une telle couverture d’assurance complémentaire à faible coût. Cela contribuera non seulement à diffuser la culture de la couverture d’assurance, mais rendra également Ayushman Bharat très attrayant pour les hôpitaux et conduira à beaucoup plus de preneurs pour le programme. L’argument du Dr Devi Shetty était que comment pourrait dire une personne gagnant 60 000 roupies par mois, un salaire décent en soi, mais peut-être difficile s’il doit payer cinq jours de soins intensifs pour un parent. « Notre plus grande force est notre nombre et donc même s’il y a une petite quantité de prime, cela peut être attrayant en raison des volumes. Ces paiements peuvent obtenir un allégement fiscal pour les prestataires de soins de santé. Une fois que les gens se rendent compte qu’avec 500 Rs par an de paiement de primes, une personne peut être couverte pour un nombre X de procédures ou dire que si les deux premiers jours de soins aux soins intensifs sont couverts, un changement culturel vers l’assurance se produira dans le pays », estime-t-il.

