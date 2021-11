Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

La syncope (terme médical pour les évanouissements) est la perte transitoire de conscience (TLoc) avec récupération spontanée qui, si elle est diagnostiquée avec précision et traitée par le bon expert médical, c’est-à-dire un électrophysiologiste cardiaque, peut être très bien gérée.

Plus le nombre de personnes formées pour faire la réanimation, plus la chance qu’il y ait une personne formée à proximité du patient qui s’évanouit ; une soi-disant « immunité de troupeau contre un arrêt cardiaque soudain ».

Dr Deepak Padmanabhan

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui s’est évanoui et a demandé une consultation médicale et un traitement à un neurologue ? Si oui, c’est probablement à cause de la croyance commune que l’évanouissement est dû à une cause neurologique similaire aux crises. Cependant, cela peut être principalement de nature cardiaque.

La syncope (terme médical pour les évanouissements) est la perte transitoire de conscience (TLoc) avec récupération spontanée qui, si elle est diagnostiquée avec précision et traitée par le bon expert médical, c’est-à-dire un électrophysiologiste cardiaque, peut être très bien gérée. Il y a une incidence élevée d’utilisation des services de santé associée à la syncope, y compris 740 000 visites annuelles aux services d’urgence et 460 000 hospitalisations aux États-Unis. Les coûts hospitaliers associés à l’évaluation de la syncope en milieu hospitalier dépassent 2,4 milliards de dollars par an aux États-Unis.

Les évanouissements communs, également connus sous le nom de syncope vaso-vagale, se produisent lorsqu’il y a une baisse temporaire de la quantité de sang qui circule vers le cerveau en raison de l’hyperactivité des réflexes compensatoires normaux du cœur. Il survient fréquemment en position debout et récupère dans les 10 à 15 secondes après une chute. La chute peut causer des blessures bien que l’épisode lui-même soit bénin et spontanément résolutif. Il est couramment observé dans la population d’âge moyen, principalement des femmes entre 20 et 40 ans, mais peut survenir à tout âge.

L’utilisation d’un test d’inclinaison tête haute (HUTT) ​​est un bon moyen de confirmer le diagnostic, bien que l’histoire de l’épisode reste le point le plus important aidant à la suspicion de cette condition. L’hydratation, l’utilisation de bas, des manœuvres de contre-pression spécialisées et très rarement des médicaments sont les piliers du traitement chez ces patients. La conduite automobile reste interdite pour ces patients pendant au moins 3 mois après ces épisodes.

La raison pour laquelle l’évaluation de ces patients est importante est que les évanouissements peuvent être le signe avant-coureur de problèmes plus mortels. Le cœur bat au rythme de 50 à 100 battements par minute et de manière séquentielle de la chambre supérieure à la chambre inférieure. Toute perturbation de la fréquence ou de la séquence est appelée arythmie cardiaque. Plus de 10 % des personnes qui subissent une perte de conscience pourraient souffrir d’arythmie soit principalement, soit en tant que phénomène secondaire à une maladie cardiaque sous-jacente.

Une fréquence cardiaque lente avec des séquences anormales conduisant à des évanouissements est épisodique, progressivement progressive mais irréversible. Il a besoin d’une surveillance cardiaque continue pour son diagnostic et peut avoir besoin d’un stimulateur cardiaque pour son traitement. Le type et le type de stimulateur cardiaque sont généralement soumis à une évaluation effectuée par un électrophysiologiste.

L’augmentation de la fréquence cardiaque avec des séquences anormales conduisant à des évanouissements est appelée arrêt cardiaque soudain. Le premier épisode à lui seul peut entraîner des décès. L’inquiétude demeure qu’ils pourraient ne pas survivre pour atteindre l’hôpital puisque le flux sanguin vers les principaux organes est coupé presque immédiatement et commence à entraîner un dysfonctionnement irréversible des organes en quelques minutes ; Dans de telles circonstances, il est essentiel que la personne à côté d’eux reconnaisse les signes d’un tel évanouissement et soit capable d’administrer la réanimation au patient en maintenant le flux sanguin vers le cerveau et le cœur.

Ces signes comprennent une respiration lourde, un manque de réactivité normale et l’absence de pouls. La RCP est une procédure d’urgence qui combine des compressions thoraciques pour rétablir manuellement la circulation sanguine et une défibrillation pour rétablir le rythme. Il existe des cours standard auxquels les citoyens peuvent participer pour apprendre cela, où une formation pour reconnaître ces événements, appeler à l’aide et gérer le patient jusqu’à l’arrivée des secours peut être fournie. Les sociétés de logement et les entreprises devraient organiser des sessions régulières de formation en RCR pour leurs résidents et leurs employés, ainsi que l’achat de défibrillateurs pour de telles urgences.

Plus le nombre de personnes formées pour faire la réanimation, plus la chance qu’il y ait une personne formée à proximité du patient qui s’évanouit ; une soi-disant « immunité de troupeau contre un arrêt cardiaque soudain ».

Une fois à l’hôpital, ces patients ont besoin de tests et d’une prise en charge spécialisés en électrophysiologie cardiaque en cartographiant et en désamorçant les courts-circuits dans le cœur grâce à l’implantation de défibrillateurs cardiaques pour se protéger contre les épisodes répétés. Il s’agit de procédures diagnostiques et thérapeutiques complexes effectuées dans des centres de soins tertiaires spécialisés par des électrophysiologistes cardiaques qualifiés.

Le « malaise » peut donc être un épisode bénin ou fatal. Il est donc nécessaire de faire évaluer chaque épisode pour une cause électrophysiologique cardiaque afin d’assurer une prise en charge optimale au patient. Il est important de se rappeler que la syncope ou l’évanouissement peuvent être le premier symptôme d’un problème cardiaque grave sous-jacent et, s’ils ne sont pas reconnus, peuvent potentiellement conduire à un arrêt cardiaque soudain. Par conséquent, s’il est important de consulter le bon expert médical, il est tout aussi crucial de signaler l’évanouissement en premier lieu.

Les coûts des soins post-arrestation pour les personnes après leur sortie de l’hôpital peuvent être d’environ 42 000 $ pour 30 jours de réadaptation et d’environ 100 000 $ pour 365 jours de soins de longue durée en établissement. Chaque patient a utilisé des ressources d’une moyenne de 19 000 $ au cours de la première année suivant une arrestation. Une estimation place le coût total d’un arrêt cardiaque hors hôpital aux États-Unis à 33 milliards de dollars/an, et cette étude suggère que 17% de ce chiffre total est attribuable à l’hospitalisation de référence après un arrêt cardiaque.

Bien que la limitation des coûts ciblée pour les interventions post-arrestation puisse réduire le fardeau financier, l’impact économique potentiel du financement de la recherche sur la prédiction et la prévention de l’arrêt cardiaque offre un plus grand avantage potentiel pour la société, à la fois économiquement et cliniquement.

Deepak Padmanabhan est un électrophysiologiste consultant à l’Institut Sri Jayadeva des sciences cardiaques

et au Narayana Institute of Cardiac Studies et est un chercheur cardiaque de Bengaluru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.