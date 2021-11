Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

La pandémie de Covid-19 a suscité un intérêt plus vif pour l’Ayurveda, notamment en raison des herbes qui soutiennent la santé immunitaire.

2 novembre 2021 12:10

Ce changement de comportement des consommateurs est devenu évident avec la hausse de la demande de produits FMCG avec des boosters immunitaires et des suppléments ayurvédiques.

Par le Dr Hariprasad

La pandémie de Covid-19 a suscité un intérêt plus vif pour l’Ayurveda, notamment en raison des herbes qui soutiennent la santé immunitaire. Ce changement de comportement des consommateurs est devenu évident avec la hausse de la demande de produits FMCG avec des boosters immunitaires et des suppléments ayurvédiques. La popularité croissante des médicaments naturels auprès des consommateurs et de leurs avantages est un autre facteur clé du marché indien des produits ayurvédiques. Les consommateurs ont réalisé que l’Ayurveda est bien plus que les remèdes maison de grand-mère. De nombreux pays ont accepté l’Ayurveda comme système de soins de santé primaire ou secondaire.

L’Ayurveda sur le marché indien devrait croître à un TCAC d’environ 15% entre 2021 et 2026.

Reconnue comme médecine traditionnelle par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ayurveda fait partie intégrante du système de santé indien. On estime qu’une grande majorité des habitants des pays d’Asie du Sud dépendent de la sagesse de l’Ayurveda pour leur bien-être quotidien.

Depuis l’année dernière, la demande de produits à base de plantes à usage médical a considérablement augmenté en Inde, aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions émergentes. Contrairement à toute autre thérapie, l’Ayurveda n’est rien d’autre qu’un mode de vie qui peut créer un impact à long terme dans la vie d’une personne ; par conséquent, les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits contenant des ingrédients naturels ou à base de plantes pour inculquer les bienfaits de l’Ayurveda dans leur esprit et leur corps.

Prévention des maladies respiratoires avec l’aide de l’Ayurveda

Au fil du temps, des herbes comme Guggulu, Yashtimadhu, Haridra, ainsi que Tulasi, ont eu une influence positive et multiforme sur l’immunité et les fonctions respiratoires. Les préparations ayurvédiques qui contiennent ces herbes ont des propriétés immunomodulatrices importantes, et des herbes telles que Haridra, Tulasi et Vasaka peuvent être utilisées pour traiter une variété de maladies respiratoires. Idéalement, la principale exigence d’un mode de vie sain inspiré de l’Ayurveda doit inclure un régime nutritif, la méditation, le yoga et le temps passé dans la nature.

Autres herbes ayurvédiques importantes

Selon des études, la prise régulière d’herbes ayurvédiques aide à gérer la fièvre virale, le rhume et la grippe. Certaines des herbes qui devraient être incluses dans notre vie quotidienne sont Ashvagandha, Methi, Brahmi, Shatavari, Punarnava, Tulasi, Hadjod, Tagara, Amalaki, Yashtimadhu, Karela, Vrikshamla, Shallaki et Triphala. Ashvagandha est une plante qui augmente la capacité du corps à résister aux infections et augmente la force ainsi que l’immunité.

De même, Methi et Amalaki favorisent un métabolisme sain du glucose et des taux de lipides. Tulasi supprime la toux, aide à la mobilisation du mucus et des herbes comme Hadjod et Karela aident respectivement à renforcer les os et à réguler le taux de glucose dans le corps.

L’Ayurveda n’est pas seulement un système médicinal mais aussi un mode de vie. Il a été accepté comme mode de vie dans de nombreux pays car il aide à rétablir l’équilibre individuel entre l’esprit et le corps. En outre, il souligne comment la nature a des solutions à la plupart de nos problèmes de santé et ainsi trouver des réponses en incorporant les bienfaits des produits naturels enrichit une vie saine.

L’Ayurveda en tant que mode de vie peut contribuer grandement à lutter contre le stress auquel les individus sont confrontés chaque jour en raison du rythme rapide de la vie dans le monde moderne. La pandémie de COVID-19 aura un impact durable sur le comportement de consommation des consommateurs, et cette compréhension accrue de l’inclusion d’ingrédients à base de plantes dans la routine quotidienne est là pour rester.

Ayurveda – le plus ancien système médical du monde

L’Ayurveda est l’un des systèmes médicaux les plus anciens au monde avec des racines historiques dans le sous-continent indien. Retraçant ses origines il y a 5 000 ans, l’Ayurveda répond aux besoins de santé des personnes.

L’Ayurveda encourage à apporter des changements à l’alimentation et au mode de vie pour restaurer l’homéostasie dans le corps, l’esprit et l’esprit. Cet ancien système de médecine aide à garder notre corps exempt de douleurs et de maladies physiologiques.

Littéralement traduit comme la « Science de la vie », l’Ayurveda envisage le concept de santé comme étant holistique, englobant les dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles.

