Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

Covid-19 a déclenché le taux de croissance de l’industrie nutraceutique en Inde à 22% contre 10% qui s’est maintenant stabilisé à 16% par an. Le delta de 6% est le bienvenu. Selon Amit Srivastava, catalyseur en chef, Nutrify Today, l’Inde a encore la possibilité de croître de 20 % par an sur une base durable jusqu’en 2030.

Nutrify Today est l’une des plus grandes plateformes technologiques de commercialisation pour l’industrie nutraceutique dans le monde.

Le marché mondial des nutraceutiques s’élève à 400 milliards de dollars, dont 240 milliards de dollars aux États-Unis. La Chine représente 10 % des parts et l’Inde 2 %. L’Inde peut dépasser la Chine d’ici 2025 en introduisant des politiques favorables à l’industrie et le gouvernement accordant la reconnaissance voulue à cette industrie, informent les experts.

« L’Inde a montré sa force en faisant de la curcumine et de l’ashwagandha les ingrédients nutraceutiques les plus appréciés au monde. L’Inde compte plus de 1700 plantes médicinales. Si tout cela est scientifiquement validé, nous sommes assis sur une mine d’or qui attend d’être exploitée », ajoute Amit.

L’Inde est bien placée avec 52 bases agroclimatiques, une riche bibliothèque de plantes ayurvédiques, d’excellentes forces dans les produits pharmaceutiques, de riches capacités en technologie alimentaire et une relation solide avec les États-Unis qui ouvrent la possibilité d’exploiter les marchés américains de 240 milliards de dollars. Cependant, les défis auxquels l’Inde est confrontée résident dans la reconnaissance de l’industrie nutraceutique au sein du gouvernement. Cela conduit à la non-disponibilité des promotions spécifiques à l’industrie, l’organisme industriel SH.XIL reste presque dysfonctionnel, il n’y a pas de codes HSN pour les nutraceutiques et il n’y a pas d’autorité de réglementation dédiée aux nutraceutiques à ce jour.

Avec des modifications de politique et l’incubation de l’industrie nutraceutique, les nutraceutiques de l’Inde peuvent devenir le centre nutraceutique mondial de l’Inde en dehors des États-Unis. En prenant des dispositions pour le soutien de l’industrie et des modifications de politique, l’Inde peut facilement toucher 40 milliards de dollars d’ici 2025 et 100 milliards de dollars d’ici 2030.

«Afin de renforcer l’Ayurveda en Inde, il est nécessaire de renforcer Shefexil et son programme de promotion de l’industrie, de résoudre les confusions en matière de biodiversité, d’élaborer une politique pour les codes HSN, d’élaborer une politique pour les programmes PLI spécifiques à l’industrie, la création d’outils d’investissement spécifiques à l’industrie, son incorporation sous plans médicaux nationaux et identifier les 10 principaux produits sur lesquels se concentrer – pour un leadership mondial, explique Amit, ajoutant qu’il existe également un besoin de renforcement des capacités réglementaires et des ressources humaines. Il est nécessaire de réécrire ou de modifier la pharmacopée indienne de l’Ayurveda, de mettre en place des politiques nutraceutiques de la FSSAI et une collaboration universitaire.

« Covid a déclenché la croissance des nutraceutiques à un taux de croissance stable de 16%, contre 10% avant covid. Il y a une meilleure prise de conscience chez les consommateurs. Covid a ouvert un nouveau territoire de nutraceutiques – nutraceutiques pour la gestion des survivants post-covid. Covid a fait des ravages sur des personnes allant des troubles métaboliques aux défaillances d’organes en passant par la santé mentale. Les nutraceutiques émergents répondent désormais à la demande croissante de gestion des survivants du COVID, révèle Amit.

Les nutraceutiques d’aujourd’hui passent du statut de complément alimentaire à celui de compléments fondés sur des preuves. L’avenir aura trois couches de nutraceutiques. Premièrement, les compléments alimentaires. Comme le mot supplément le signifie, il s’agira d’un complément nominal par rapport à une alimentation saine et sera un domaine de consommation. Le deuxième sera un domaine de la diététique et nécessitera l’intervention d’un professionnel et le troisième sera complémentaire et nécessitera l’intervention d’un professionnel de la santé.

«Actuellement, l’industrie nutraceutique n’est pas définie par le gouvernement et se situe donc dans la zone grise entre la pharma et l’alimentation. La confusion maintient l’industrie nutraceutique indienne en sommeil. Les règlements doivent être rectifiés. Nutrify aujourd’hui ainsi que les leaders de l’industrie ont déjà présenté les points ci-dessus au gouvernement et à son examen », conclut Amit.

