Actualités sur le bien-être : dernières actualités sur le bien-être, actualités et mises à jour indiennes sur le bien-être

On parle de bien-être et la plupart semblent chercher une formule secrète – un mantra du bien-être, pour ainsi dire.

Il y a de bonnes raisons si cela ressemble à une question profonde : « qu’est-ce que la vérité ? » qui a été posée par le plaisantin Pilate dans un essai célèbre de Francis Bacon. Il n’y a apparemment pas de formule secrète pour le bien-être. Il s’agit d’un cheminement individuel qui s’articule autour du niveau d’engagement. Dans sa forme la plus simple, cela se résume à la bonne combinaison de nourriture, d’exercice et de sommeil. Ce n’est pas sorcier et tout le monde sait à quel point ces questions sont importantes. Le vrai défi consiste à trouver la bonne nuance dans chacun et à s’y tenir. Que cela est possible est démontré par des personnes qui ont eu la discipline et l’engagement d’obtenir des résultats tangibles dans leurs paramètres de santé – qu’il s’agisse de contrôler la pression artérielle ou le taux de sucre grâce à un esprit qui reste alerte et un corps agile. Pour beaucoup, il y a aussi une composante de perte de poids, bien que dans la plupart des cas, ce soit un résultat joyeux.

L’un des vétérans dans ce domaine est S Sivakumar, un haut responsable de l’ITC, qui supervise ses activités informatiques et agricoles en tant que chef de groupe. Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où il plaisantait en tant que membre du club du quintile. Mais après avoir perdu 35 kilos en à peine 11 mois (trois mois avant la pandémie et huit mois pendant la pandémie), il est aujourd’hui considéré comme un champion du vieillissement inversé avec une présence maigre et apparemment beaucoup plus en forme physiquement. Il a opté pour une combinaison d’une alimentation plus saine aidée par l’exercice et un bon sommeil et a documenté une grande partie de la transition qu’il a rendue possible dans des articles de blog unhurry.in

Le bien-être, dit-il, « est le résultat d’un mode de vie qui équilibre trois éléments toutes les vingt-quatre heures, à savoir. le bon type de nourriture, y compris de l’eau, des exercices comme la respiration et la bonne quantité de sommeil. Pour y parvenir, Sivakumar a adopté un programme de nutrition holistique par un expert et l’a pris au sérieux et est capable d’articuler l’approche de chaque élément du cheminement vers le bien-être. Prenez son dernier article de blog axé sur le sommeil où il partage ce qu’il décrit comme des pépites de sagesse sur le sommeil :

1. « La tension artérielle diminue pendant le sommeil, donnant au cœur et aux vaisseaux sanguins le repos dont ils ont tant besoin » ;

2. “Le sommeil restaure le corps et alimente l’esprit, fortifiant ainsi chaque partie de notre système”

3. « Des heures d’éveil plus longues augmentent également le risque d’obésité, car vous finissez par manger plus ; même autrement, vous avez moins faim lorsque vous êtes bien reposé, car le manque de sommeil augmente l’hormone ghréline (vous donne faim) et fait baisser l’hormone leptine (vous fait vous sentir rassasié) ».

Expliquant, dirons-nous, la mécanique de la façon d’intégrer certaines des meilleures pratiques, il évoque l’idée de vous donner un « non-temps » – un moment calme dans lequel vous pouvez vous isoler du bruit et des exigences du monde . Ou comme il le dit, « vous prenez rendez-vous avec vous-même ». Cela aide à relier les points et à trouver des idées originales ou à résoudre un vieux problème.

Ou sur les habitudes alimentaires. Il suggère:

Alimentation équilibrée : Augmentez les légumes à 50 % de votre assiette. Les protéines devraient être à 25 %. Réduisez les glucides à 25% (ne pas éliminer complètement). Entre les repas, vous pouvez avoir des fruits (pomme, papaye, grenade), des noix (pistaches, amandes) et des boissons (thé vert). Gardez un écart de 90 à 120 minutes entre ces derniers et les repas. Un verre d’eau toutes les 90 minutes assure une hydratation constante pour que les nutriments atteignent différentes parties du corps via le système circulatoire et pour que les toxines soient libérées. Marchez pour gagner vos repas. – 10 minutes avant le petit déjeuner, 10 minutes avant le déjeuner, 10 minutes avant le dîner. Terminez la journée par 15 minutes de marche supplémentaires deux heures après le dîner.

Bien manger est crucial et nombreux sont ceux qui soutiennent cela, comme Suresh Chitturi, vice-président et directeur général de Srinivasa Farms, un acteur de premier plan dans le secteur de la volaille et également président de la Commission internationale des œufs.

Citant un livre “Burn” sur la science derrière l’alimentation et l’exercice et le rôle crucial d’un bon régime alimentaire, il dit: “pour moi, une bonne alimentation est le meilleur médicament et personne ne peut exercer un mauvais régime”.

Chitturi, qui a commencé à prendre cela au sérieux en janvier 2019 et au cours des 18 mois suivants a perdu 33 kilos, s’est clairement concentré sur la réduction des glucides.

Bien qu’il puisse être difficile de faire l’inventaire de chaque ingrédient alimentaire que vous consommez, une combinaison de riches doses de fruits et de légumes, d’un apport en protéines, d’ingrédients d’origine locale peut vous aider à vous éloigner de l’hyper-calorique, hyper-transformé à diététique. des habitudes qui peuvent être à la fois bonnes pour vous et peut-être aussi à un moment donné pour la durabilité de la planète !

