Actualités sur les composants : dernières actualités sur les composants, actualités et mises à jour des composants indiens

Même si l’Inde est un acteur clé du secteur, la ruée vers la mise en place d’unités de fabrication de semi-conducteurs évolutives est toujours en cours et reste une tâche ardue.

24 septembre 2021 13:50

À des fins de représentation

Dans la transition vers l’Industrie 4.0, portée par l’interaction des innovations technologiques, les puces électroniques sont au cœur de l’effort de transformation numérique. Au cours des dernières années, il y a eu une poussée de la demande de produits électroniques, car aujourd’hui, presque tous les autres secteurs utilisent des puces intelligentes et des capteurs électroniques. Avec l’intégration éventuelle de technologies telles que l’IA, l’IoT, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, etc., l’écosystème de l’industrie électronique en Inde se développera de plus en plus.

Vaste potentiel

L’Inde a fait des pas de géant dans les semi-conducteurs et la conception embarquée ainsi que dans la fabrication de produits électroniques et a le potentiel de devenir un moteur d’innovation et un pôle de fabrication de classe mondiale. Grâce à un mélange holistique d’incitations appropriées, d’un engagement des parties prenantes à plusieurs niveaux, de mécanismes politiques habilitants, de cadres libéralisés et d’un environnement propice, rien ne peut empêcher l’Inde de devenir un point névralgique de la fabrication de produits électroniques. Plus de 90 % des sociétés mondiales de semi-conducteurs ont leurs centres de R&D en Inde et, selon le Département de l’électronique et des technologies de l’information, plus de 2 000 puces sont conçues chaque année.

De nombreuses entreprises sont opérationnelles en Inde dans le domaine de la conception de puces et dans la construction et l’assemblage de microprocesseurs et de sous-systèmes qui répondent aux exigences du gouvernement. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de main-d’œuvre dévouée et talentueuse en Inde, ou de capacités et de savoir-faire technologiques, il y a des lacunes qui doivent être comblées et des défis qui doivent être surmontés. Même si l’Inde est un acteur clé du secteur, la ruée vers la mise en place d’unités de fabrication de semi-conducteurs évolutives est toujours en cours et reste une tâche ardue.

Des barrages routiers à venir

Alors que l’Inde a fait des progrès significatifs dans la fabrication de composants électroniques et la conception de puces, il reste beaucoup à faire pour devenir un centre de fabrication de semi-conducteurs. Il y a des limites intrinsèques qui doivent être surmontées et des défis qui doivent être affrontés avec une stratégie concrète, un soutien critique, une action concertée et des politiques réalistes et tournées vers l’avenir.

La première condition préalable à la fabrication de semi-conducteurs est une infrastructure de pointe et le contournement de la pénurie de ressources pour assurer la disponibilité d’un approvisionnement abondant en eau douce et en énergie électrique ininterrompue.

En raison de son entrée tardive dans la fabrication de semi-conducteurs, l’Inde risque de perdre non seulement son avantage tactique initial, mais également sa rentabilité qui fait de pays comme le Vietnam et la Chine des centres de fabrication populaires. Outre les contraintes d’infrastructure, les dépenses d’investissement et d’exploitation nécessaires à l’exploitation d’une unité de fabrication sont exorbitants et dissuaderaient les entreprises de taille moyenne. Ce n’est qu’avec les incitations gouvernementales, les subventions et autres avantages récemment déclarés que les joueurs indiens peuvent entrer dans la mêlée, se concentrer sur le renforcement des capacités et rivaliser avec les meilleurs du monde. Être à la pointe de la technologie et adopter des avancées à grande échelle est une autre exigence cruciale qui s’impose. La fabrication de semi-conducteurs nécessite le remplacement de la technologie dans un délai de 3 à 4 ans, ce qui signifie que les entreprises sont constamment à leurs trousses pour adopter les innovations récentes et rejeter ce qui est devenu obsolète.

Bons incitatifs

La poussée du gouvernement vers la création d’un écosystème technologique robuste et indigène et d’une incubation amorcée est un pas dans la bonne direction. Outre les nombreuses incitations soulignées dans la Politique nationale de l’électronique (NPE) de 2019 et les incitations liées à la production (PLI) pour les secteurs utilisant l’électronique, le secteur peut se débarrasser de tout licenciement structurel et enregistrer une croissance spectaculaire à l’avenir.

Ce qui est nécessaire pour le propulser plus loin, c’est d’incuber de nouveaux talents, d’insuffler plus de dynamisme et de rechercher des idées ingénieuses. Favoriser une collaboration et une sensibilisation accrues entre l’industrie et le milieu universitaire permettrait à la fois d’être en phase avec les dernières tendances et de les aider à aligner leurs forces sur l’objectif plus large du progrès national et d’une croissance industrielle rapide.

Dans l’ère post-Covid, l’élan que la demande en électronique a repris se poursuivra. L’Inde est à l’aube du déploiement de la 5G qui devrait changer la donne dans tous les secteurs, déclenchant une méga transformation et augmentant la demande de semi-conducteurs. Selon les estimations, les fabricants indiens de smartphones exporteraient des téléphones d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars d’ici 2025. Pour tirer pleinement parti de cette énorme opportunité, la connexion entre les universités et l’industrie, un cadre propice et une action concertée doivent être réitérés.

Grâce à une approche glocale (orientation mondiale, mais avec une orientation locale et des bases solides), une étincelle créative, exploitant des capacités préexistantes et se concentrant sur l’innovation, l’Inde peut rapidement étendre sa conception et sa fabrication électronique. Donner la priorité à la fabrication de semi-conducteurs, promouvoir les talents locaux et les startups, améliorer la transparence, rationaliser les processus et entreprendre constamment des innovations technologiques, est le besoin de l’heure et la voie pour que l’Inde devienne une plaque tournante de la fabrication et de la conception de puces.

Auteur: Sanjay Gupta, vice-président et directeur général pour l’Inde, NXP Semiconductors

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.