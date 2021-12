actualités sur les coronavirus: les écoles dans le chaos alors que les parents avertissaient des années entières seraient renvoyées chez elles | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les chefs d’établissement ont déclaré au Premier ministre que certaines classes d’âge pourraient revenir à l’enseignement en ligne, en donnant la priorité aux élèves aux étapes clés de l’apprentissage pour l’apprentissage en personne. Il est entendu que les écoles de tout le pays se préparent à enseigner à distance à des groupes d’une année entière après que la propagation de la variante Omicron a vu des pans entiers du personnel tomber malades ou s’auto-isoler à l’approche de Noël.

Des inquiétudes ont également été exprimées sur la façon de maintenir l’enseignement en classe avec le grand nombre d’enseignants qui seront obligés de s’isoler après avoir rendu un test COVID-19 positif.

On pense que les écoles primaires rurales sont les plus exposées au risque de pénurie critique de personnel en raison de leur nombre réduit.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré : « Si vous disposez d’un bassin fixe de personnes capables d’enseigner aux jeunes, alors le seul dernier recours des écoles et des collèges est de commencer à penser à une certaine année. groupes qui devraient être prioritaires à court terme.

Il a déclaré au Telegraph que les directeurs d’école « espéraient le meilleur mais prévoyaient le pire ».

L’enseignement en personne dans les écoles est passé à l’apprentissage en ligne de mars à septembre 2020, et a fait un retour au début de 2021.

Boris Johnson a déclaré au secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi qu’il était « absolument déterminé » à maintenir les écoles ouvertes en janvier malgré la propagation du feu de forêt de la variante Omicron, a rapporté le Times.

Le gouvernement a cependant déclaré que des perturbations sont probables pour les écoles au moins jusqu’à la période de Pâques.

Ils ont également exhorté le personnel enseignant à la retraite à reprendre le flambeau et à retourner sur leurs anciens lieux de travail pour combler les lacunes des enseignants absents.

Il a déclaré: « Nous pensons que nous le devons aux jeunes qui font des GCSE et des A-levels parce que nous savons déjà que leur temps est perturbé et que nous voulons le rendre aussi normal que possible. »

Robert Halfon, député conservateur et président du comité restreint de l’éducation, a déclaré au Telegraph : « Je crains que même si le gouvernement dit qu’il veut garder les écoles ouvertes, les écoles continueront de renvoyer des centaines de milliers d’enfants à la maison.

« Si les écoles ferment ou renvoient beaucoup d’enfants à la maison, elles devraient mettre en place des groupes de travail avec les écoles pour travailler avec elles pour les garder ouvertes.

« Ils ne peuvent pas simplement dire ceci – ils doivent le penser. »

Le Premier ministre rencontre ses principaux conseillers, dont le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance, lundi matin après avoir déclaré qu’il attendrait de nouvelles données sur la variante Omicron avant de choisir d’imposer ou non de nouvelles restrictions en Angleterre.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Nous savons que les enfants et les jeunes veulent être dans la salle de classe et c’est le meilleur endroit pour leur éducation et leur bien-être, c’est pourquoi la protection de l’éducation en face-à-face continue d’être une priorité absolue. priorité. »