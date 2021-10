Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

La connexion avec un médecin a toujours été nécessaire et reste inévitable, mais la rapidité des diagnostics devient de plus en plus critique, l’accès à distance aux soins de santé une nécessité, la prolifération des dispositifs médicaux une nouvelle norme.

Dans la longue période d’isolement social déclenchée par la pandémie, certains courants sous-jacents ont changé silencieusement la relation des personnes avec la santé personnelle et ont redéfini leur équation avec les prestataires de soins de santé. La connexion avec un médecin a toujours été nécessaire et reste inévitable, mais la rapidité des diagnostics devient de plus en plus critique, l’accès à distance aux soins de santé une nécessité, la prolifération des dispositifs médicaux une nouvelle norme.

Sous les projecteurs est ce qui semble un rôle croissant pour les dispositifs médicaux qui peuvent offrir un jeu de «point de soins» dans lequel la maladie d’un patient est diagnostiquée et le traitement dispensé plus près de son domicile que dans un immense hôpital ou nécessitant une visite à un établissement de soins de santé. « Le point de service est l’avenir des soins de santé », déclare le Dr Ramanan Laxminarayan, chercheur principal et maître de conférences au Princeton Environmental Institute et directeur du Center for Disease Dynamics, Economics & Politique à Washington DC.

Animé par cette conviction et dans le but de contribuer à transformer la prestation des soins de santé en rendant les diagnostics plus accessibles, il a fondé HealthCube en 2015. Il s’agit d’un « fournisseur de solutions de diagnostic au point de service ».

Il est encore tôt pour HealthCube, mais au cours des trois dernières années, il semble avoir des chiffres à présenter. Le Dr Radha Rangarajan, son directeur scientifique, a déclaré : « Au cours des trois dernières années, plus d’un million de bénéficiaires ont été enregistrés sur l’écosystème HealthCube et 2,5 millions de tests ont été effectués. Les tests proposés couvrent tout le spectre – d’un « appareil unique qui peut vérifier les signes vitaux de la santé aux paramètres biochimiques et avec des appareils supplémentaires plus de tests inclus », explique le Dr Rangarajan. Comme pour les tests, la gamme est tout aussi large sur les prix des différents appareils de diagnostic – d’aussi peu que 300 $ ou plus de Rs 20 000 à environ 1 500 $ ou plus de Rs 1 lakh. Le modèle de revenus à l’heure actuelle est une combinaison de vente de produits ou un modèle de frais de services dans lequel, soit il propose les produits, soit lorsqu’il travaille avec les gouvernements des États ou avec des entreprises, offre des services avec ses diagnostics « au point de service ». Certains de ses appareils incluent des tests de pathologie et même de glucose et incluent des tests tels que ceux de la chimie du sang, des marchés cardiaques, des paramètres urinaires, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l’ECG, de la glycémie, de l’hémoglobine, du cholestérol total, entre autres.

HealthCube parle aujourd’hui d’une empreinte sur quatre continents. Au Kenya, la société travaille avec la Fondation Bill & Melinda Gates pour soutenir les services de diagnostic dans les régions reculées du pays à travers dix cliniques. En Inde, les appareils HealthCube sont déployés dans 22 États. Il travaille également sur différents modèles de fonctionnement avec 11 gouvernements d’État. « Nous sommes présents dans 12 quartiers ambitieux. HealthCube a également travaillé avec la Fondation Nand & Jeet Khemka à Bhagalpur sur la santé maternelle. Nous avons exécuté un projet visant à dépister l’ensemble de la population indo-tibétaine pour ses signes vitaux et sa biochimie de base à la demande de Sa Sainteté, le Dalaï Lama. Des entreprises de premier plan ont collaboré avec HealthCube pour leurs programmes de RSE, notamment Vodafone Idea Ltd., Honda Motorcycle et Scooter India, entre autres », a déclaré le Dr Rangarajan.

Au cours des 18 derniers mois, alors que la pandémie se déroulait, HealthCube a également commencé à proposer une évaluation des risques liés au COVID-19 aux employés des organisations. Ceux-ci incluent ceux de Tech Mahindra, Tagros Chemicals entre autres «dans le cadre de leur programme de retour au travail», explique le Dr Rangarajan.

Contrairement à un laboratoire de routine, explique le Dr Laxminarayan, « où vous devez envoyer un échantillon, encourir des frais de transport et au lieu de cela, il est utilisé sur place et aide à traiter le patient sur place. Le point de service est l’avenir des soins de santé, car vous voulez un résultat instantané, accessible partout et abordable.

Mais ensuite, parlez à certains laboratoires de diagnostic privés et ils estiment que le coût de fonctionnement d’un appareil de point de service serait élevé. Mais Laxamanan n’est pas d’accord et dit que les coûts de fonctionnement dans le cas des dispositifs de point de service ont en fait considérablement diminué et que les équipements majeurs ou de routine utilisés dans les laboratoires ont également des consommables, de la maintenance, en dehors d’autres coûts tels que ceux de la construction du laboratoire , la climatisation, l’embauche de personnel qualifié et l’achat d’équipement et donc dans toute comparaison pomme à pomme, les appareils de point de service ne représentent qu’une fraction du coût d’un cadre traditionnel.

HealthCube a apparemment été en mesure de trouver des preneurs pour son modèle et a pu lever des fonds. Jusqu’à présent, Alkemi Venture Fund 1 a investi dans la série A de HealthCubed en avril 2019 et le total des fonds levés s’élevait à 5 millions de dollars. Comment il est capable de se développer davantage et d’exploiter les différentes voies de croissance dont parle le Dr Laxminarayan sera surveillé. Pour le moment, ce qui semble fonctionner pour HealthCube, semble son équipe aux atouts divers. Il répertorie également certains noms de premier plan qui le soutiennent. Par exemple, Rajshree Birla est inscrit en tant que directeur.

