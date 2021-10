Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Approuvée par la Central Drug Standard Control Organization (CDSCO), Vivity est la première et la seule lentille intraoculaire non diffractive de correction de la presbytie (IOL) avec un profil de perturbation visuelle minimal.



Alcon Laboratories India Pvt Ltd, basé à Bengaluru, a lancé une lentille intraoculaire de correction de la presbytie (PC-IOL) avec technologie de mise en forme du front d’onde – l’AcrySof IQ Vivity IOL (Vivity). Cette nouvelle PC-IOL est désormais disponible pour les ophtalmologistes indiens pour leurs patients opérés de la cataracte.

La presbytie réduit la capacité de voir des objets proches et est le trouble réfractif le plus courant chez les patients subissant une chirurgie de la cataracte.

Approuvé par la Central Drug Standard Control Organization (CDSCO), Vivity est la première et la seule LIO non diffractive à corriger la presbytie avec un profil de perturbation visuelle minimal. Contrairement aux LIO conventionnelles corrigeant la presbytie, qui divisent la lumière, Vivity utilise presque toute l’énergie lumineuse, offrant une bonne qualité de vision dans toutes les conditions d’éclairage.

Vivity est le premier et le seul objectif à profondeur de champ étendue dotée de la technologie exclusive X-WAVE d’Alcon, qui étend et décale la lumière sans la diviser. Il offre un champ de vision continu à différentes distances comme une distance de qualité monofocale (loin) avec un excellent intermédiaire (à bout de bras, par exemple, lire le journal, travailler sur un ordinateur portable) et fonctionnel de près (de près, par exemple, lire des livres, ), avec un taux de troubles visuels exceptionnellement bas, cliniquement prouvé.

Célébrant la Journée mondiale de la vue le 14 octobre, Vivity vise à répondre aux besoins des patients atteints de cataracte intéressés par des performances visuelles améliorées, une dépendance réduite aux lunettes tout en permettant une plus grande indépendance.

Vivity élargit le portefeuille croissant de PC-IOL d’Alcon et s’appuie sur la plate-forme de LIO AcrySof IQ fiable et éprouvée d’Alcon avec des implants dépassant 125 millions d’yeux dans le monde. Selon les résultats de deux grands essais cliniques indépendants, les patients à qui la lentille Vivity a été implantée ont bénéficié d’une vision et d’un mode de vie renouvelés. Les patients Vivity ont rapporté une vision de 20/20 à distance, plus de 20/25 à intermédiaire et 20/32 pour une vision de près.

De plus, 94 % et 92 % des patients de Vivity ont signalé une vision supérieure à distance et à bout de bras, respectivement, sans lunettes sous une lumière vive.

La cataracte est la cause la plus courante de perte de vision dans le monde et la principale cause de cécité évitable en Inde. La chirurgie de la cataracte consiste à retirer le cristallin naturel opacifié suivi d’un remplacement par une lentille intraoculaire (LIO). La prévalence de la cataracte en Inde est de 9,9 millions. Chaque année, 6,5 millions de chirurgies sont effectuées par environ 12 200 chirurgiens de la cataracte.

Parmi les 6,5 millions de patients opérés de la cataracte en Inde, 90 % des patients continuent de dépendre des lunettes pour la plupart de leurs activités quotidiennes, même après la chirurgie. Une enquête indépendante a révélé que 95% de ces patients ont exprimé la volonté de se débarrasser des lunettes après la chirurgie.

Malheureusement, malgré le désir, il y a plusieurs barrières. L’un des obstacles importants est la limitation de la technologie actuelle pour répondre aux besoins visuels de tous les groupes de patients.

« Les LIO traditionnelles traitent généralement de la vision de loin. La nouvelle génération de seniors passe beaucoup de temps avec des écrans technologiques tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, et connaît actuellement un écart énorme en termes de vision de près et intermédiaire après la chirurgie », a déclaré Shalav Modi, responsable de la franchise pays, chirurgie et responsable pays chez Alcon Laboratories. Inde Pvt Ltd.

« Vivity répond à cette lacune et au désir des patients qui veulent à la fois se débarrasser de la cataracte et de la presbytie. En conséquence, les patients peuvent être moins dépendants des lunettes pour la plupart des activités, après la chirurgie, améliorant ainsi leur satisfaction visuelle et leur qualité de vie », a ajouté Modi.

Les principaux chirurgiens ophtalmologistes du monde entier qui ont eu la chance d’implanter Vivity ont déclaré qu’ils pouvaient désormais offrir une correction de la presbytie à un plus grand nombre de patients subissant une chirurgie de la cataracte avec un taux de satisfaction élevé.

