Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

SRL Diagnostics, la principale chaîne de diagnostics en Inde avec le plus grand réseau de laboratoires accrédités, a signé un protocole d’accord avec la Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU), un institut créé par le gouvernement de Delhi pour perfectionner le personnel de l’industrie en technologie de laboratoire médical.

SRL s’associera à DSEU pour co-créer le contenu et le programme d’études de premier cycle qui visent un programme pertinent pour l’industrie pour la formation d’étudiants dans le domaine de la technologie de laboratoire médical.

SRL fera également partie du comité d’études pour examiner périodiquement le programme et le mettre à jour pour le mettre en conformité avec les exigences de l’industrie. Les principaux domaines du programme incluraient des spécialités de laboratoire telles que la biochimie, l’hématologie, la microbiologie, la sérologie, l’histopathologie et la cytologie, la génétique et le diagnostic moléculaire.

L’Inde a une très faible densité d’agents de santé pour 10 000 habitants et la répartition du personnel de santé dans les États indiens est très asymétrique. Un rapport de la Public Health Foundation of India en 2012 a signalé un manque de plus de 3 lakh de technologues de laboratoire médical qualifiés et formés et ce nombre a augmenté au cours de la dernière décennie. Une collaboration comme celle-ci entre les instituts universitaires et les partenaires de l’industrie aidera à combler cet écart de main-d’œuvre médicale qualifiée dont le pays a besoin.

Commentant le partenariat, Anand K, PDG de SRL Diagnostics, a déclaré : « Je pense qu’il s’agit d’une très bonne opportunité de fertilisation croisée des idées. C’est merveilleux de trouver un partenaire comme DSEU qui croit en la même idéologie de développement des compétences dans le domaine de la science de laboratoire médical. Davantage de partenariats de ce type sont nécessaires pour remédier à la pénurie de ressources qualifiées dans notre industrie. Nous faciliterons également les parrainages pour les étudiants les plus performants et ceux qui ne sont pas en mesure de se permettre financièrement le programme. Les étudiants qui terminent ce diplôme et ce programme de premier cycle auront des opportunités en tant que phlébotomistes, agents d’adhésion et technologues de laboratoire.

De plus, les étudiants peuvent également bénéficier du vaste réseau de plus de 420 laboratoires de SRL pour des visites de laboratoires et des programmes de stages qui leur fourniront une perspective des normes de laboratoire mondiales. SRL dispose d’un vaste réseau de médecins expérimentés et renommés comprenant des médecins, des doctorats et des scientifiques qui sont bien placés pour ajouter beaucoup de valeur à ce programme. Avec 4 centres d’excellence et un portefeuille de tests de plus de 4000 tests, SRL Diagnostics touche la vie de 13 millions de patients chaque année dans plus de 600 villes à travers l’Inde.

SRL Diagnostics est l’une des principales chaînes de diagnostic en Inde, fournissant un service de qualité via un réseau efficace de laboratoires et de points de contact client répartis dans plus de 600 villes, 30 États et territoires de l’Union.

