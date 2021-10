Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

L’enregistrement devait être terminé d’ici le 30 septembre 2021, délai accordé plus tôt par le Drugs Controller General of India (DCGI) aux fabricants de dispositifs médicaux pour l’enregistrement volontaire.

Le ministère de la Santé de l’Union a notifié le projet de règles d’amendement pour les dispositifs médicaux (DM) 2021 afin de laisser plus de temps aux fabricants de dispositifs médicaux pour se conformer à la certification ISO 13485. La certification ISO est une condition préalable à l’enregistrement sécurisé des dispositifs médicaux dans le cadre du processus d’octroi de licence.

Selon une notification antérieure du ministère de la Santé du syndicat du 11 février 2020, les dispositifs médicaux étaient soumis à un régime d’enregistrement volontaire du 1er avril 2020 à la fin septembre 2021.

Le projet de règles de modification des dispositifs médicaux, 2021 notifié par le ministère a proposé l’insertion d’une réserve et d’une explication, en vertu de la règle 19 B, au paragraphe (2), au point (iii), où dans les règles, il est indiqué que le certificat de conformité à la norme ISO 13485 accréditée par le Conseil national d’accréditation pour les organismes de certification ou le Forum international d’accréditation en ce qui concerne les dispositifs médicaux, doit être téléchargée pour l’enregistrement sur le système en ligne pour les dispositifs médicaux, établi par la Central Drugs Standard Control Organization ( CDSCO).

La notification indique en outre : « À condition que dans le cas où le demandeur soumet, au plus tard le 30 novembre 2021, un engagement que le demandeur doit obtenir le certificat ISO 13485 au plus tard le 31 mai 2022 au lieu du certificat de conformité tel que visé dans clause (iii) de la sous-règle (2) de la règle 19B, un numéro d’enregistrement provisoire sera généré qui restera valide jusqu’au 31 mai 2022 ou jusqu’à la date à laquelle le demandeur a obtenu ce certificat ISO, selon la première éventualité. Ledit numéro d’immatriculation provisoire généré sera valable à toutes fins utiles.

Pour lever tout doute, il est déclaré par la présente qu’en cas de certificat ISO 13485 non obtenu avant le 31 mai 2022 conformément à l’engagement visé dans la réserve par le demandeur, l’enregistrement provisoire sera réputé avoir été annulé à toutes fins sans tout avis.

Dans lesdites règles, à la règle 19C, les mots « doit mentionner le numéro d’immatriculation » sont remplacés par les mots, lettres et chiffres suivants, à savoir : le cas peut être, pour une période allant jusqu’au 31 mai 2022, par la suite, il sera obligatoire pour tous les titulaires d’inscription ».

Dans lesdites règles, à la règle 19D, à la sous-règle (2), au point (iii), à la fin, la réserve et l’explication suivantes doivent être insérées, à savoir : ou avant le 30 novembre 2021, une entreprise que le demandeur doit obtenir le certificat ISO 13485 au plus tard le 31 mai 2022 au lieu du certificat de conformité tel que visé à l’alinéa (iii) du paragraphe (2) de la règle 19D, un numéro d’enregistrement provisoire sera généré et restera valable jusqu’au 31 mai 2022 ou jusqu’à la date à laquelle le demandeur a obtenu ce certificat ISO, selon la première éventualité. Ledit numéro d’immatriculation provisoire généré sera valable à toutes fins utiles.

Dans lesdites règles, à la règle 19E, aux mots « doit mentionner le numéro d’immatriculation » les mots, lettres et chiffres suivants sont substitués, à savoir : le cas peut être, pour une période allant jusqu’au 31 mai 2022, par la suite, il sera obligatoire pour tous les titulaires d’enregistrement ».

Conformément à la notification du ministère de la Santé de l’Union, le projet suivant de certaines règles visant à modifier en outre les règles relatives aux dispositifs médicaux, 2017, que le gouvernement central propose de faire, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la sous-section (1) de la section 12 et sous – L’article (1) de l’article 33 de la Loi sur les médicaments et les cosmétiques, 1940 (23 de 1940) et en consultation avec le Conseil consultatif technique sur les médicaments (DTAB) est publié pour l’information de toutes les personnes susceptibles d’être affectées.

Avis est donné par la présente que ledit projet de règlement sera pris en considération à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la date à laquelle des exemplaires de la Gazette de l’Inde contenant ce projet de règlement seront mis à la disposition du public.Objections et suggestions qui peut être reçu de toute personne dans le délai spécifié sera examiné par le gouvernement central.

