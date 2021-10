Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Le mouvement de l’ATTM vise à assurer la viabilité du circuit commercial en particulier en ce qui concerne les PME et les intérêts à long terme des consommateurs.

Selon SMTA, la formule actuelle de calcul du MRP n’est pas correcte pour les appareils réutilisables qui nécessitent une démonstration ou une installation du produit au moment de la vente, puis des visites régulières pour les problèmes liés au service chez le client.

La Surgical Manufacturers & Traders Association (SMTA) a demandé à la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) une marge de 70 % sur la base du prix de détail du marché (MRP) au lieu de 70 % sur la base du prix au distributeur (PTD) en référence à la rationalisation de la marge commerciale (TMR). ) de cinq dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux sont des moniteurs de pression artérielle, des thermomètres, des glucomètres, des nébuliseurs et des oxymètres de pouls.

Selon l’association professionnelle, la formule actuelle de calcul du MRP n’est pas correcte pour les appareils réutilisables qui nécessitent une démonstration ou une installation du produit au moment de la vente, puis des visites régulières pour les problèmes liés au service chez le client. Cela concerne en particulier les marques inconnues non annoncées fabriquées par des PME.

L’industrie a averti que cela entraînerait l’éviction totale des offres de produits des MPME sur le marché, car en raison des faibles marges, la plupart des revendeurs ou des distributeurs préféreraient vendre de grandes marques à évolution rapide de grandes entreprises plutôt que d’opter pour des marques moins connues de meilleure qualité et caractéristiques.

Comme indiqué, la base de calcul du PTD ne devrait pas être le chiffre d’affaires net moyen réalisé l’année dernière, mais plutôt le PTD actuel au cours de l’exercice 2021 à 2022. Cela contribuera à prendre en compte l’augmentation massive des coûts des matières premières, du fret, de la main-d’œuvre, de la livraison etc. Le coût du fret maritime à lui seul a été multiplié par deux depuis l’année dernière et les prix des matières premières plastiques ont augmenté de 250 %.

L’ATTM dans une lettre à la NPPA a déclaré : « La principale préoccupation des membres a été le calcul de la marge afin de fixer le MRP. La formule proposée par la NPPA – ajouter 70% du PTD au PTD pour arriver au MRP : MRP = (PTD) + PTD x 70%) n’équivaut pas à une marge de 70% pour le distributeur/grossiste/détaillant. Bur est plutôt restreint à une marge d’environ 41 %. Une marge de 70 % devrait idéalement être calculée à partir du MRP – comme une marge de 70 % du MRP. La formule suggérée est MRP = PTD / 100-70%. Par exemple, si PTD = 100, MRP devrait être égal à 100/0,3 = 333, ce qui représentera alors une marge de 70 % par rapport au MRP.

Selon le compte de trading selon les réglementations du système comptable informatique, la marge est calculée sur le montant des ventes. Par conséquent, une marge de 70% serait vraiment à 70% en la calculant comme 70% du MRP. Il est également crucial de tenir compte de la chaîne commerciale – où cette marge de 70% sera répartie entre le distributeur, le grossiste, le semi-grossiste et le détaillant.

« Ainsi, la formule MRP actuelle de PTD + 70 % de marge + GST ​​est tout à fait inadéquate pour les articles de faible valeur, comme illustré dans l’exemple suivant : Si le PTD d’un thermomètre numérique : PTD = Rs. 50, donc selon la formule prescrite MRP = 85 + TPS. Cependant, même si l’ensemble de la chaîne commerciale est exclue et que le fabricant décide de vendre directement à l’utilisateur final, il doit l’envoyer par courrier à un coût minimum de Rs.40. Ainsi, le fabricant sera contraint de vendre Rs. 90 de marchandise (50 + 40) pour Rs. 85, entraînant ainsi une perte nette. Une telle situation n’est pas viable pour le marché », indique la lettre.

Certains fabricants / importateurs supportent les coûts logistiques lors de la fourniture des marchandises au distributeur tandis que d’autres vendent sur la base du fret au paiement.

Ce fait doit être pris en compte dans les formules, car celles qui incluent les frais de transport dans le prix de vente auront invariablement un PTD plus élevé et par conséquent un MRP plus élevé que les autres (un coût de transport d’entrée est une dépense directe pour le coût d’achat des marchandises et il gonfle le coût du produit et cela affecte directement le MRP), provoquant une situation anormale car les coûts logistiques sont considérablement élevés dans les appareils de faible valeur tels que les moniteurs de pression artérielle / nébuliseurs / oxymètres de pouls, etc.

« De plus, les petits fabricants / importateurs sous-traitent souvent leurs obligations de service client à leurs distributeurs locaux, leur permettant ainsi une marge supplémentaire pour couvrir les coûts accrus, tout en offrant une garantie. Cependant, les grandes entreprises le font via leurs propres centres de service client et intègrent plutôt ces coûts dans leur PTD », ont déclaré les membres de l’ATTM.

« Cela conduit à un PTD pour un tensiomètre d’Omron à environ Rs.1500, avec MRP selon la formule NPPA à Rs. 2550. En revanche, pour les petits fabricants/importateurs, le PTD est d’environ 700 pour un produit similaire et selon la formule NPPA MRP = Rs.1200. Cela laisse beaucoup moins de bénéfices aux détaillants pour les produits de petits fabricants, décourageant les détaillants de stocker leurs produits, et conduira à une exclusion de leurs produits causant d’énormes pertes au segment », a expliqué la lettre de l’ATTM à la NPPA.

