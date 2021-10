Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Les experts de l’industrie ont exprimé leur soulagement face à l’assouplissement des normes de conformité ISO pour les dispositifs médicaux afin de s’enregistrer auprès de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en vue de la transition vers le nouveau régime d’octroi de licences pour les dispositifs médicaux conformément aux nouvelles règles sur les dispositifs médicaux (MDR), 2017.

Le CDSCO a récemment publié une notification drfat Medical Devices Amendment Rules, 2021 accordant une extension de la soumission de la norme ISO 13485 aux fins de l’enregistrement des dispositifs médicaux de la date antérieure du 30 septembre 2021 au 31 mai 2022 vers la transition vers la nouvelle licence de dispositifs médicaux régime selon le MDR-2017.

Le projet de notification des règles de modification des dispositifs médicaux, 2021 stipulait : « À condition que dans le cas où le demandeur soumet, au plus tard le 30 novembre 2021, un engagement que le demandeur doit obtenir le certificat ISO 13485 au plus tard le 31 mai 2022 au lieu d’un certificat de conformité visé à la clause (iii) de la sous-règle (2) de la règle 19B, un numéro d’enregistrement provisoire sera généré qui restera valide jusqu’au 31 mai 2022 ou la date à laquelle le demandeur a obtenu ce certificat ISO selon la première éventualité. Ledit numéro d’enregistrement provisoire généré est valable à toutes fins.

Selon une notification antérieure émise par le ministère de la Santé de l’Union le 11 février 2020, les dispositifs médicaux ont été soumis à un régime d’enregistrement volontaire du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. Les dispositifs médicaux de classe A et B étaient alors soumis à un enregistrement obligatoire. régime d’enregistrement du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2022, et les dispositifs médicaux des classes C et D seront soumis à un régime d’enregistrement obligatoire jusqu’au 20 septembre 2023. Après la période d’enregistrement obligatoire, ces classes passeront ensuite à un système de licence.

« De nombreux fabricants de dispositifs médicaux sont soulagés du sursis partiel accordé pour atteindre la norme ISO 13485 d’ici mai 2022 et de l’étiquetage du numéro d’enregistrement sur l’emballage d’ici cette période. Les perturbations liées à Covid ont mis de nombreux fabricants au défi de demander cette certification », a déclaré Rajiv Nath, coordinateur du forum, Association of Indian Medical Devices Industry (AiMeD) qui fait pression au nom des fabricants nationaux dans toute l’Inde.

«Nous cherchons cependant toujours à reprogrammer les licences de fabrication de 8 catégories de dispositifs médicaux complexes notifiés de classe C et D jusqu’en août 2023, conformément à tous les autres dispositifs médicaux de classe C et de classe D en tant que fabricants, pas plus que le système de vérification de la conformité réglementaire. dans une préparation adéquate pour leur permettre d’être réglementés. Seuls les importateurs seront conformes, ce qui leur donne un avantage d’accès au marché par rapport aux fabricants autochtones. La circulaire subséquente du 18 avril 2021 n’a reprogrammé cela que du 1er avril 2021 au 18 octobre 2021 sans aucune préparation conjointe pour respecter cette échéance. Ceux qui sont prêts à obtenir une licence peuvent l’obtenir plus tôt et le repos peut être accordé dans le cadre d’un système d’enregistrement et de discussions avec ces fabricants pour les aider en examinant les infrastructures dont le pays a besoin pour leur permettre de prouver la conformité », a déclaré Nath.

« Pour les fabricants de dispositifs médicaux non critiques de classe A, non stériles comme les instruments chirurgicaux non stériles en acier inoxydable, une conformité plus basique au système de gestion de la qualité comme ISO 9000 a été recherchée, ainsi qu’une simple auto-déclaration et une liste de contrôle. La continuité des activités est importante. Les réglementations ne signifient pas la fermeture de l’entreprise mais la continuité avec plus de discipline pour atteindre un degré plus élevé de sécurité des patients que de se fier uniquement aux compétences techniques traditionnelles et à certains contrôles de qualité de base par des entreprises gérées par des propriétaires de micro-industries », a-t-il ajouté.

Tout en soutenant la décision du gouvernement, Pavan Chaudhary, président de la Medical Technology Association of India (MTaI), a déclaré : « Nous apprécions la prolongation fournie par CDSCO pour la soumission de ce certificat sans retarder la mise en œuvre des procédures d’enregistrement. Cet amendement garantira que l’industrie, en particulier le secteur des MPME, dispose de plus de temps pour se conformer à l’exigence d’obtenir l’ISO 13485 et se synchroniser avec le cadre réglementaire dans les délais. Cela permettra également aux régulateurs de disposer de plus de temps pour recalibrer leurs procédures administratives afin de respecter le calendrier à l’avenir. Cela garantira également qu’il n’y aura pas d’interruption des services et de la fourniture de dispositifs médicaux critiques pour les patients indiens pendant ces ajustements.

De plus, au lieu de prévoir que l’entreprise « doit mentionner le numéro d’enregistrement » sur l’étiquette du dispositif médical, la règle 19 C exige que l’entreprise « mentionne le numéro d’enregistrement » sur l’étiquette du dispositif médical. Cela a été modifié pour inclure l’exigence selon laquelle le fabricant peut, sur demande, inclure le numéro d’enregistrement ou le numéro d’enregistrement provisoire pour une période allant jusqu’au 31 mai 2022. Après cette date, tous les titulaires d’enregistrement devront inclure le numéro d’enregistrement. Sur l’étiquette.

Le règlement proposé a également ajouté une disposition et une explication à la règle 19D sous-règle (2) point (iii), qui traite de l’enregistrement des équipements médicaux par les importateurs, stipulant que l’importateur peut également soumettre une demande d’enregistrement.

Sudish Sharma, partenaire exécutif de Lakshmikumaran Sridharan Attorneys, a ajouté : « Les régulateurs de tous les secteurs ont accordé un assouplissement temporaire lié aux conformités des entreprises pendant la pandémie de Covid-19. L’idée d’allonger la date d’échéance pour l’obtention du certificat de conformité à la norme ISO 13485 et d’apporter un mécanisme d’enregistrement provisoire auprès du CDSCO via le projet de Règlement sur les dispositifs médicaux (amendement) 2021 est une mesure bienvenue dans le contexte de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Cela donnera plus de flexibilité à l’industrie des dispositifs médicaux pour assurer la conformité réglementaire. »