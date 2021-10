Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

La PCR numérique est devenue la norme pour la quantification des acides nucléiques dans le développement de l’oncologie, de la thérapie cellulaire et génique.

Thermo Fisher a récemment acquis Combinati et sa technologie dPCR de pointe pour la développer et la commercialiser rapidement aux côtés d’un portefeuille de tests en expansion.

Basé aux États-Unis, Thermo Fisher Scientific, fournisseur d’instruments scientifiques, de réactifs et de consommables, a présenté aujourd’hui le système Applied Biosystem QuantStudio Absolute Q-Digital PCR, le premier système de PCR numérique entièrement intégré (dPCR) conçu pour fournir des résultats très précis et cohérents dans l’analyse génétique et recherche en 90 minutes.

La réaction en chaîne par polymérase numérique (dPCR) est un raffinement biotechnologique des méthodes conventionnelles de réaction en chaîne par polymérase qui peut être utilisée pour quantifier directement et amplifier par clonage des brins d’acides nucléiques, notamment l’ADN, l’ADNc ou l’ARN.

La dPCR est devenue la norme pour la quantification des acides nucléiques dans les domaines de l’oncologie, du développement oncologique de thérapie cellulaire et génique et d’autres applications de recherche, car sa quantification absolue permet une exactitude et une précision plus élevées.

« Thermo Fisher Scientific s’engage à innover et à fournir les meilleures technologies à nos clients et à les aider à accélérer l’innovation dans des domaines tels que la recherche sur le cancer, les maladies rares, etc. Le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q est une solution indispensable dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche universitaire », a déclaré Amit Chopra, directeur général, Inde et Asie du Sud, Thermo Fisher Scientific.

« L’appareil surmonte les défis existants de précision, de fonctionnement et de délai d’exécution pour fournir la meilleure plate-forme dPCR du secteur », a ajouté Amit.

Contrairement aux flux de travail multi-instruments complexes requis pour la dPCR traditionnelle, le système QuantStudio Absolute Q utilise une technologie de matrice microfluidique et des flux de travail simplifiés, conçus pour améliorer la précision et la cohérence des données. L’appareil aide la fraternité pharmaceutique à innover dans la gestion des maladies, en avançant considérablement dans la génération de données cohérentes et précises.

« La solution QuantStudio Absolute Q est un flux de travail simple et rapide qui offre des données de haute qualité avec un temps de manipulation minimum. Il intègre toutes les étapes nécessaires à la dPCR (numérisation, cyclage thermique et acquisition de données) dans un seul instrument. La dPCR est déjà utilisée pour la surveillance longitudinale des mutations cancérigènes dans la biopsie liquide et la quantification précise des inserts de gènes pour le développement de la thérapie cellulaire », a déclaré Kapil Sood, directeur principal, Life Sciences Solutions, Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 35 milliards de dollars.

