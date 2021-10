Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

C’était l’idée du Dr Dante Luis Buonsanti et a été réalisée par Madhu Instruments Pvt, basé en Inde. Ltd (MIPL), une entreprise leader dans le segment ophtalmique.

Par Juan Manuel Haran

Grâce à l’union de l’inventivité argentine et de la capacité de production indienne, un instrument qui permet des chirurgies oculaires plus sûres, plus précisément des cas de cataracte complexes, a été développé.

C’était l’idée du Dr Dante Luis Buonsanti et a été réalisée par Madhu Instruments Pvt, basé en Inde. Ltd (MIPL), une entreprise leader dans le segment ophtalmique.

Le Dr Buonsanti est un ophtalmologiste argentin spécialisé dans la chirurgie de la cataracte et de la presbytie. Il est membre à part entière de la Société argentine d’ophtalmologie, appartient également au Conseil argentin d’ophtalmologie, à l’Association américaine de chirurgie de la cataracte et de la réfraction et est membre international de la Société indienne d’ophtalmologie. Il travaille au Centre ophtalmologique de Buonsanti, dans la ville de Buenos Aires.

MIPL a été fondée par le Dr Satish C Gupta en 1989 à New Delhi. Depuis lors, MIPL a été impliqué dans la recherche, l’innovation, la conception et la fabrication de produits de haute qualité pour aider les ophtalmologistes du monde entier. Aujourd’hui, ils sont présents dans plus de 43 pays, dont plusieurs en Asie et en Amérique latine.

Le Dr Buonsanti et le MIPL ont lancé ensemble le Buonsanti Dual Hook, un système qui combine un rétracteur d’iris et un crochet à capsule. Il est utilisé pour apporter un soutien temporaire au sac capsulaire et une rétraction de l’iris pendant la chirurgie, sans faire trop d’incisions.

Le travail commun est né lorsque le Dr Buonsanti « recherchait une entreprise qui produise des instruments similaires à celui qu’il avait en tête, de bonne qualité et qui a de la place pour l’innovation ». Toutes les entreprises du domaine ne disposent pas d’espace pour que les médecins spécialistes proposent de nouvelles idées.

Suite à l’intérêt de Madhu Instruments, un prototype a d’abord été réalisé qui a été amélioré jusqu’à atteindre les instruments finaux, qui «fonctionnent très bien et répondent aux attentes initiales avec lesquelles ce projet a commencé», selon le Dr Buonsanti.

Le produit, entièrement développé par Madhu Instruments, s’adresse aux ophtalmologistes qui pratiquent la chirurgie de la cataracte, pour faciliter en cas de mauvaise dilatation pupillaire et/ou de mauvais maintien de la lentille.

Les ventes ont commencé il y a quelques semaines sur le marché indien et les premières commandes au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Israël ont déjà été passées. Selon le Dr Buonsanti, « l’idée est de l’étendre à plus de pays, y compris l’Argentine et d’autres pays de la région d’Amérique latine ». Il est actuellement commercialisé via la page officielle de Madhu Instruments et les différents distributeurs et importateurs.

Le moyen le plus direct de rapprocher le Buonsanti Dual Hook des professionnels de l’ophtalmologie dans différentes parties du monde est de participer à des conférences spécialisées. Le produit a déjà été présenté lors de l’une des conférences les plus importantes appelée ASCRS dans la ville de Las Vegas.

Bientôt, « il sera présenté à Buenos Aires, aux congrès annuels de la Société et du Conseil argentin d’ophtalmologie, il sera promu au Facofest, un congrès ophtalmologique au Mexique et aussi virtuellement dans une autre réunion scientifique argentine avec arrivée en Amérique latine. et l’Espagne appelée Facoextrema », dit son créateur. De plus, il devrait présenter en 2022 dans le cadre du congrès annuel de la All India Ophthalmological Society.

D’autre part, au-delà des congrès, il est promu à travers les canaux virtuels et les réseaux sociaux de Madhu Instruments et des différents importateurs. Il semble que ce soit un instrument qui attire l’attention des ophtalmologistes puisqu’au cours des premières semaines, ils ont reçu plus de 100 consultations pour acquérir le produit auprès d’entreprises de différents pays intéressées par sa commercialisation.

Pour l’avenir, le Dr Buonsanti envisage de se développer sur différents marchés : « L’idée est de pouvoir l’amener dans le plus de pays possible puisque Madhu Instruments exporte vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique », dit-il. « Une fois qu’il sera utilisé et connu par différents chirurgiens, nous espérons être dans la grande majorité des blocs opératoires à l’avenir », conclut-il.

L’Argentine et l’Inde ont un potentiel énorme en tant que complémentarité dans les nouvelles technologies et l’innovation. Le Buonsanti Dual Hook en est l’exemple.

(L’auteur est un journaliste et entrepreneur argentin, spécialisé dans les relations avec l’Asie et l’Amérique latine. Il est également le cofondateur de ReporteAsia.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans l’autorisation est interdite).

