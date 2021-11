Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

L’inscription sur le portail désigné par le gouvernement devant être suivie d’une demande de licence auprès du CDSCO, elle assure une sorte de double contrôle des pouvoirs des fabricants.

Bien avant que l’avènement de Covid-19 n’ait révélé les insuffisances paralysantes du système de santé indien en termes d’installations, d’équipements, de main-d’œuvre et de services, le gouvernement indien avait mis en place une série de règles et de réglementations pour le secteur des dispositifs et équipements médicaux. .

Par le biais des règles générales relatives aux dispositifs médicaux (MDR), 2017 qui entreront en vigueur en janvier 2018, les autorités ont ouvert la voie à un secteur des dispositifs médicaux axé sur la qualité, la sécurité, la performance et surtout la transparence. à la campagne.

Le MDR 2017 a été suivi de deux notifications publiées le 11 février 2020 – l’une fournissant une nouvelle définition des dispositifs médicaux, et l’autre par le biais des Medical Devices (Amendment) Rules 2020 inséré le chapitre III A dans le MDR, 2017 énonçant les exigences d’enregistrement pour les fabricants et les importateurs.

Si ces mesures sont effectivement solvables et ouvrent la voie à une approche réglementaire plus rationalisée et intégrée du secteur des dispositifs médicaux, comment ces changements réglementaires se déroulent-ils du point de vue des fabricants/importateurs ?

Le MDR 2020 inaugure un cadre réglementaire distinct pour les dispositifs médicaux

Avec l’entrée en vigueur du MDR 2020 à partir d’avril 2020 fournissant une définition globale et complète des dispositifs médicaux, le secteur jusqu’à présent non réglementé s’est vu attribuer un cadre réglementaire approprié et distinct de celui des médicaments et des médicaments. Pendant très longtemps, uniquement par le biais de notifications périodiques, des dispositifs médicaux spécifiques ont été identifiés pour une réglementation similaire à un médicament en vertu de la loi de 1940 sur les médicaments et les cosmétiques.

Cependant, à partir d’avril 2020, tous les fabricants de dispositifs médicaux, à l’exception des 37 notifiés jusqu’alors, ont été mandatés pour s’enregistrer auprès d’un portail désigné par le gouvernement afin d’effectuer toute fabrication, distribution, vente et importation d’un dispositif médical. Ce processus d’enregistrement nécessiterait la soumission du nom et de l’adresse de l’entreprise ainsi que l’adresse des sites de fabrication, les détails de l’appareil, les certificats ISO 13485, etc. Parallèlement à ces détails, les importateurs devraient également fournir un certificat de vente libre du pays de destination. l’origine d’un dispositif médical particulier.

Le système de classification basé sur les risques du MDR 2017 assure une meilleure gestion des risques

Sur la base de l’utilisation prévue de l’appareil, des risques qui y sont associés et d’autres paramètres, une classification en quatre volets basée sur les risques a été introduite. Alors que les dispositifs de la classe A sont considérés comme à faible risque, ceux de la classe B sont à faible risque modéré, ceux de la classe C à risque modéré élevé et la classe D à risque élevé. Ce système de classification a apporté une plus grande clarté aux fabricants en termes d’évaluation et de gestion des risques liés à la conception et aux matériaux, ce qui leur permettrait d’intégrer des ajustements et des mises à niveau de fabrication appropriés grâce à l’utilisation d’outils et de techniques de gestion des risques appropriés.

L’enregistrement en temps opportun évite le besoin d’une licence pendant un certain temps : permet une fenêtre de conformité totale

Notamment, pendant les 18 premiers mois, alors que cette disposition d’enregistrement a été rendue volontaire, elle a été rendue obligatoire par la suite. Cependant, une fois enregistré sur le portail, une période d’exemption pour l’acquisition de licences de fabrication et d’importation a été autorisée. En conséquence, ces dispositifs à risque relativement faible des classes A et B seraient exemptés de l’acquisition de licences pendant 30 mois, tandis que les dispositifs à risque plus élevé des catégories C et D seraient exemptés de la même chose pendant 42 mois, à compter de la date d’arrivée. entrée en vigueur du MDR 2020, c’est-à-dire avril 2020. Cette période entre l’enregistrement et la licence permet à un fabricant d’aplanir ses problèmes de fabrication existants en termes de qualité, de capacité, de logistique et de chaîne d’approvisionnement, etc.

Incite les nouveaux joueurs

Le lien entre l’exemption de licence et l’enregistrement a galvanisé et incité de nouveaux fabricants d’appareils à s’enregistrer sans délai, amenant ainsi un grand nombre de fabricants d’appareils et d’acteurs opérant jusqu’à présent dans le secteur non organisé sous le coup d’un cadre réglementaire.

Régime de vérification robuste

Étant donné que l’enregistrement auprès du portail désigné par le gouvernement doit être suivi d’une demande de licence auprès de la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), il assure une sorte de double contrôle des informations d’identification des fabricants.

ISO 13485 prépare les fabricants à un marché international concurrentiel

Faire de l’ISO 13485 une condition préalable à l’enregistrement garantirait que les fabricants locaux de dispositifs médicaux sont prêts à accéder et à rivaliser sur le marché mondial et seraient traités au même titre que les principales entreprises mondiales.

Par conséquent, l’entrée de ces changements réglementaires a certainement abordé les aspects de qualité et d’efficacité des produits du secteur des dispositifs médicaux en le plaçant dans un cadre réglementaire et de surveillance approprié et doit être saluée par tous les moyens. Dans le même temps, ils ont également soulevé des questions mineures sur leur partie mise en œuvre, quelques sections restant sujettes à des interprétations qui se chevauchent. Maintenant que plus de 17 mois se sont déjà écoulés depuis avril 2020, nous sommes certains qu’ils seraient tous réglés le plus tôt possible. Le gouvernement pourrait également apporter une plus grande clarté sur les appareils assemblés et les pièces importées utilisées pour assembler un appareil destiné à une utilisation finale.

