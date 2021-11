Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Le système da Vinci traduit les mouvements de la main d’un chirurgien sur la console en temps réel, en pliant et en faisant pivoter les instruments tout en effectuant la procédure.

Le système de vision da Vinci offre également des vues 3D haute définition très agrandies de la zone chirurgicale. La taille de l’instrument permet aux chirurgiens d’opérer à travers une ou quelques petites incisions.

Max Super Specialty Hospital, Patparganj et Shalimar Bagh, ont récemment lancé le robot chirurgical Da Vinci Xi dans les hôpitaux pour effectuer des chirurgies mini-invasives assistées par robot.

Le robot chirurgical Da Vinci Xi permet aux chirurgiens d’effectuer des chirurgies complexes avec une précision et une flexibilité accrues dans diverses disciplines telles que l’oncologie, l’urologie, l’accès minimal, la chirurgie bariatrique et robotique, la gynécologie, la chirurgie générale et la chirurgie thoracique, entre autres.

Grâce à cette technologie de pointe, les chirurgiens peuvent effectuer des interventions chirurgicales en utilisant des instruments qu’ils peuvent guider via une console. Le système chirurgical da Vinci fournit un ensemble avancé d’instruments aux chirurgiens pour effectuer une chirurgie mini-invasive assistée par robot.

Le système da Vinci traduit les mouvements de la main d’un chirurgien sur la console en temps réel, en pliant et en faisant pivoter les instruments tout en effectuant la procédure. Les minuscules instruments à poignet se déplacent comme une main humaine, mais avec une plus grande amplitude de mouvement. Le système de vision da Vinci offre également des vues 3D haute définition très agrandies de la zone chirurgicale. La taille de l’instrument permet aux chirurgiens d’opérer à travers une ou quelques petites incisions.

Le système chirurgical da Vinci de Max Patparganj a été lancé par son chef d’unité Dr Pinak Moudgil et Dr Vivek Bindal, Head, Minimal Access, Bariatric and Robotic Surgeries tandis que celui de Shalimar Bagh a été lancé par le Dr KK Trehan, Senior Director, Laparoscopic & Minimal Access Surgery et Dr Surender Dabas, directeur principal et HOD – Oncologie chirurgicale.

Lors du lancement de l’unité de Patparganj, le Dr Pinak Moudgil a déclaré : « Nous sommes heureux de partager que plusieurs spécialités clés seront désormais assistées par le dernier système chirurgical robotique Da Vinci Xi. Cette technologie bénéficiera immensément à nos patients en réduisant le séjour à l’hôpital et en assurant une récupération plus rapide ».

Parlant des avantages de la chirurgie robotique, le Dr Vivek Bindal a déclaré : « La période de récupération est plus rapide que les chirurgies conventionnelles. Les taux de réussite des chirurgies robotiques hernies, bariatriques et gastro-intestinales que nous menons ici à Delhi sont comparables aux normes internationales en termes de résultats cliniques. La reconstruction robotisée de la paroi abdominale est la procédure la plus avancée pour les hernies complexes qui fournit d’excellents résultats même après l’échec de réparations antérieures de hernie.

Lors du lancement de l’unité Shalimar Bagh, le Dr KK Trehan a déclaré : « Chez Max Healthcare, nous travaillons toujours à l’amélioration des techniques et des technologies pour rendre les chirurgies sûres, peu invasives et rentables. Armés de la dernière technologie, le robot Da Vinci Xi, nos chirurgiens seront en mesure d’effectuer des chirurgies complexes à l’aide d’une visualisation 3D agrandie et guidée par ordinateur et les résultats sont impressionnants.

Élaborant sur la technologie, le Dr Surender Dabas a déclaré que les chirurgies oncologiques sont généralement devenues sans cicatrice en raison de ces technologies de pointe. Le robot améliore notre dextérité et nous assure un meilleur accès aux parties difficiles du corps. Le Dr Dabas a réalisé plus de 1500 chirurgies robotiques du cancer.

Commentant l’association, Mandeep Singh Kumar, vice-président et directeur général d’Intuitive India, a déclaré : « Chez Intuitive, nous pensons que la technologie devrait aider tous les chirurgiens à effectuer des chirurgies complexes plus efficacement. Nous sommes encouragés de voir un nombre croissant de prestataires de soins de santé désireux d’investir dans la chirurgie assistée par robot, en particulier da Vinci, afin d’améliorer les résultats cliniques et d’améliorer à la fois l’équipe de soins et l’expérience du patient ».

De petites incisions sont pratiquées à la place d’une grande incision en chirurgie robotique. C’est donc moins invasif que les chirurgies traditionnelles. Cela aide non seulement à traiter les patients avec des périodes de récupération plus courtes, mais améliore également leur qualité de vie après la chirurgie.

