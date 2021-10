Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Les interventions au genou sont très courantes en Inde, l’arthrose étant la principale indication qui provoque des douleurs, des déformations et des difficultés à plier le genou.

Dans les procédures orthopédiques, la technologie O-arm permet d’obtenir clairement des images radiographiques, réduisant ainsi la possibilité d’erreurs.

La technologie O-arm pendant la chirurgie du genou est capable de générer des images radiographiques tridimensionnelles et prend des images tridimensionnelles en temps réel, un peu comme un scanner CT.

« Il n’est pas nécessaire de déplacer le patient dans une autre pièce ou un autre service pour la tomodensitométrie, car nous pouvons le voir sur la table d’opération en temps réel. Dans les procédures orthopédiques, nous utilisons des instruments tels que des vis, des tiges ou des plaques, et l’approche O-arm nous permet d’obtenir clairement des images radiographiques, réduisant ainsi la possibilité d’erreurs. De plus, la sécurité du patient est maximisée grâce à cette procédure. Cela aide certainement les chirurgiens à gagner en précision chirurgicale », a déclaré le Dr Parag Sancheti, président et directeur général de l’hôpital Sancheti.

Dans une interview exclusive avec Financial Express Online, le Dr Parag Sancheti parle des technologies en évolution telles que la technologie du bras 0 dans les chirurgies de remplacement du genou. Il est plus sûr et permet un placement plus précis des outils rachidiens pour de meilleurs résultats chirurgicaux. Il peut surveiller toutes les avancées en temps réel en utilisant l’approche O-arm.

Le Dr Sancheti a perpétué l’héritage de son père en pionnier et en réinventant le concept de tourisme médical pour mettre des services orthopédiques à la disposition des personnes voyageant en Inde depuis d’autres pays. Avec plus de 15 000 chirurgies de remplacement du genou réussies, le Dr Parag Sancheti est également connu comme « l’expert du genou ».

L’arthrose du genou est extrêmement douloureuse. Cependant, il se développe par phases; il y a quatre étapes au total, avec seulement l’étape finale ou les personnes devraient envisager une intervention chirurgicale. Nous disons constamment aux patients de Sancheti que l’arthroplastie du genou est une option si c’est dans la dernière étape, mais vous n’aurez peut-être pas besoin d’une intervention chirurgicale, du moins pas immédiatement. Il y a diverses choses que vous pouvez essayer en premier, par vous-même ou avec l’aide d’un spécialiste, pour soulager l’inconfort du genou et même reporter le besoin d’une arthroplastie du genou. D’après mon expérience, seulement environ 20 % des personnes ont besoin d’une arthroplastie du genou, et la majorité n’en a pas besoin.

L’hôpital Sancheti est le premier hôpital entièrement dédié à l’orthopédie à Pune. Racontez-nous le parcours et l’histoire de la réussite.

Mon père, le Dr KH Sancheti, lauréat du prix Padmashree, a fondé l’hôpital en 1965. Il a été le premier chirurgien orthopédiste à travailler à Pune. Auparavant, elle était pratiquée par des chirurgiens généralistes. Nous avons commencé avec un petit établissement de 10 lits qui s’est progressivement étendu à 50 lits, puis 150 autres lits ont été ajoutés, et nous construisons actuellement un plus grand hôpital de 100 lits. Ainsi, nous disposons aujourd’hui de près de 250 lits dédiés à l’orthopédie et à la traumatologie. Il n’y avait pas de chirurgien dédié à Pune et pas d’installation de ce type uniquement pour l’orthopédie, non seulement à Pune mais dans tout le Maharashtra, ce qui était important pour soigner les accidents, les douleurs articulaires. Fondamentalement, il s’agit d’un hôpital spécialisé unique qui traite l’arthrite, les douleurs musculaires et même les patients atteints de polio. Nous avons créé cet hôpital spécialisé.

Combien de chirurgies du genou réussies avez-vous effectuées jusqu’à présent ?

Je pratique une arthroplastie du genou depuis 20 ans. J’ai commencé en 2001 et j’ai effectué environ 15 000 arthroplasties du genou à ce jour. Je me spécialise dans les genoux et tout ce qui s’y rapporte, y compris les arthroplasties du genou, les arthroscopies et le traitement post-traumatique. Les interventions au genou sont très courantes en Inde, l’arthrose étant la principale indication qui provoque des douleurs, des déformations, des difficultés à plier le genou, et en Inde, nous rencontrons de nombreux cas de ce type. Il existe peut-être 8 à 10 de ces instituts, et nous sommes l’un des dix premiers.

Quel est votre point de vue sur le manque d’expertise dans ce domaine et que faut-il faire pour combler les lacunes ?

J’ai commencé ma pratique en 1992 après avoir terminé mes études. Après quelques années, j’ai ressenti un grand besoin de super spécialisation, alors j’ai voyagé aux États-Unis et au Royaume-Uni pour me former et apprendre à effectuer des chirurgies spécifiques du genou. Parce qu’il y avait moins de personnes pratiquant exclusivement des chirurgies du genou, il y avait une opportunité importante. Les grandes villes comme Chennai, Bengaluru, Mumbai et Delhi avaient quelques spécialistes, mais pas ici à Pune. L’arthroplastie du genou a été réalisée par mon père, qui m’a principalement inspiré à poursuivre cette discipline. J’ai choisi d’avoir une spécialité supplémentaire comme l’arthroscopie en plus de la chirurgie de remplacement du genou. Il s’agit d’une autre intervention chirurgicale importante où la récupération est plus rapide que les autres. L’arthroscopie est courante et de nombreux chirurgiens en Inde le font déjà. Il existe une société d’arthroscopie en Inde et elle est très populaire.

