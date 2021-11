Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Les nouvelles règles relatives aux dispositifs médicaux (MDR) 2017 sont toujours en période de transition et prendront encore deux ans jusqu’au 1er octobre 2023 pour être complètement mises en œuvre.

Il existe un risque persistant que des certificats non authentiques sur la qualité des produits inondent le marché indien des dispositifs médicaux, car la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a reporté la date d’enregistrement obligatoire du 30 septembre 2021 au 31 mai 2022 en vue de la transition vers un nouveau régime d’homologation des dispositifs médicaux – nouveau Règles relatives aux dispositifs médicaux (MDR) – 2017.

Le nouveau MDR 2017 est toujours en période de transition et prendra encore deux ans jusqu’au 1er octobre 2023 pour être complètement mis en œuvre.

Les experts se demandent donc comment la qualité des produits peut être assurée dans un tel scénario lorsque le système de licence n’est pas en place. Les certifications volontaires, qui restent la seule option aujourd’hui, peuvent aider à assurer la qualité et la sécurité des produits des dispositifs médicaux dans une certaine mesure, mais les certifications des produits des dispositifs médicaux ne sont pas encore populaires ni par le Bureau of Indian Standards (BIS) ni par le Quality Council of India ( QCI).

Il n’y a pas de régime réglementaire établi aujourd’hui. Il faudra encore deux ans pour être mis en œuvre sur la base des notifications gouvernementales. Le gouvernement avait notifié 18 mois pour l’enregistrement volontaire des dispositifs médicaux à compter du 1er avril 2020, après quoi les dispositifs médicaux de classe A et de classe B auront le temps pour le processus d’homologation pendant 12 mois et 12 mois supplémentaires pour les classes C et D. Le processus prendra du temps jusqu’en octobre 2023 pour que la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux soit mise en œuvre.

« Jusqu’à ce que les réglementations ne soient pas en place, qui entreront très probablement en vigueur d’ici octobre 2023, les fabricants présenteront des certificats dont la plupart ne sont pas authentiques pour impressionner les acheteurs qui sont généralement ignorants. Le risque de certificats non authentiques reste très élevé car les dispositifs médicaux ne sont pas encore réglementés. Une fois le régime réglementé et d’octroi de licences en place, il y aura une certaine assurance de la qualité. En l’absence de réglementation, les acheteurs ou clients ne seront assurés d’aucune qualité. Les certificats volontaires non authentiques, voire faux, continueront de régner sur le marché indien », souligne Anil Jauhri, ancien PDG du National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB).

NABCB est un signataire MRA pour MD QMS selon ISO 17021 pour QMS pour les dispositifs médicaux dans un cadre plus large.

Le CDSCO a récemment publié une ébauche des règles de modification des dispositifs médicaux, notification 2021 accordant une extension de la soumission du certificat ISO 13485 aux fins de l’enregistrement des dispositifs médicaux de la date antérieure du 30 septembre 2021 au 31 mai 2022 vers la transition vers le nouveau dispositif médical régime de licence selon le MDR-2017.

Selon une notification antérieure émise par le ministère de la Santé de l’Union le 11 février 2020, les dispositifs médicaux étaient soumis à un régime d’enregistrement volontaire du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. Les dispositifs médicaux de classe A et B étaient alors soumis à un enregistrement obligatoire. du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2022, et les dispositifs médicaux des classes C et D étaient soumis à un régime d’enregistrement obligatoire jusqu’au 20 septembre 2023. Après la période d’enregistrement obligatoire, ces classes passeront ensuite à un système de licence.

Des experts ont révélé qu’un grand nombre de certificats de certification pour le système de gestion de la qualité (SMQ) selon la norme internationale ISO 13485, dans les dispositifs médicaux sont inauthentiques ou faux.

En Inde, les organismes de certification doivent être accrédités par le NABCB pour entreprendre la certification selon la norme ISO 13485, qui est une norme internationale pour le SMQ dans les dispositifs médicaux et acceptée par de nombreux régulateurs du monde entier.

Le NABCB fournit une accréditation aux organismes de certification et d’inspection sur la base d’une évaluation des compétences conformément aux normes et directives internationales applicables. Il est internationalement reconnu et représente les intérêts de l’industrie indienne dans les forums internationaux par le biais de son adhésion et d’une participation active dans le but de devenir signataire d’accords internationaux multilatéraux/de reconnaissance mutuelle (MLA/MRA).

Il est également membre de l’International Accreditation Forum (IAF), de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et de la Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), ainsi que signataire de ses MRA pour le SMQ et la certification des produits.

La liste des organismes de certification accrédités NABCB pour ISO 13485 pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux (MDQMS) est International Certifications Services Private Ltd, TUV SUD South Asia Pvt Ltd, Intertek India Pvt Ltd, TUV Rheinland (Inde) Pvt Ltd, DNV GL Business Assurance India Pvt Ltd, BSI Group India Pvt Ltd, TUV India Pvt Ltd, BSCIC Certifications Pvt Ltd, TUV InterCert Saar India Pvt Ltd, Zenith Quality Assessors Pvt Ltd et SGS India Pvt. Ltd.

Un certificat authentique doit contenir le nom et l’adresse suivants de l’organisation certifiée, la portée de la certification décrivant ses activités sous certification, la norme (ou parfois le schéma ou la réglementation) en fonction de laquelle la certification est accordée, par exemple ISO 9001 ou ISO 22000 (norme) ou AS 9100 ou FSSC 22000 (schéma). En général, les normes d’orientation ne se prêtent pas à la certification. Il doit s’agir de normes ou de spécifications formelles

Le certificat authentique doit également inclure la date de délivrance et d’expiration du certificat, le numéro d’identification unique du certificat, le nom et l’adresse de l’organisme de certification (OC), le logo de l’organisme de certification, le symbole d’accréditation indiquant le nom de l’organisme d’accréditation (AB) qui a accrédité l’organisme de certification (dans la plupart des pays, en l’absence de loi obligeant les organismes de certification à s’enregistrer, l’accréditation est le seul moyen de reconnaître un organisme de certification compétent et authentique).

