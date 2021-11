Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

La décision du Département des produits pharmaceutiques (DoP) donne la priorité aux soumissionnaires de contrats gouvernementaux qui utilisent davantage de contenu local.

Environ 1 500 fabricants qui fabriquent des dispositifs médicaux en Inde et les vendent à des organismes publics de santé bénéficient de la nouvelle politique d’approvisionnement.

Les fabricants nationaux de dispositifs médicaux ont salué la nouvelle politique d’approvisionnement en soins de santé introduite le 29 octobre 2021 par le Département des produits pharmaceutiques (DoP) qui donne la préférence aux fabricants dont le produit contient plus de 50 % de contenu national.

Le mouvement DoP donne la priorité aux soumissionnaires de contrats gouvernementaux qui utilisent plus de contenu local. L’ordonnance révisée a introduit un concept de fournisseurs de classe I, II et non locaux, sur la base duquel ils obtiendront la préférence dans les achats gouvernementaux de biens et de services.

« Environ 1 500 fabricants qui fabriquent des dispositifs médicaux en Inde et vendent aux organismes publics de santé bénéficient de la nouvelle politique d’approvisionnement. Le marché total de la santé publique pour les dispositifs médicaux est estimé à plus de Rs 30000 Crore. Rs 110 000 Crore (15 milliards de dollars) est la taille du marché estimée pour l’Inde. La part de marché de l’industrie indienne dans le domaine de la santé publique est estimée entre 20 % et 25 % », selon l’Association of Indian Medical Device Industry (AiMeD).

Rajiv Nath, coordinateur du forum, AiMed explique en outre : « Les nouveaux changements de politique consistant à privilégier la qualité par rapport à L1 (prix les plus bas) ont un impact stratégique particulier sur les produits de santé où la qualité est très critique pour les utilisateurs. Le marché était dépendant de 80 à 90 % des importations, mais avec la préférence déclarée de fabriquer des produits en Inde, la part de marché des fabricants nationaux dans le domaine de la santé publique peut désormais passer de 20 à 30 % à environ 40 à 50 %. Cela encouragera davantage d’investissements étrangers de la part de fabricants étrangers qui chercheront à protéger leur part de marché existante en Inde. »

Il s’agissait d’une demande de longue date adressée au gouvernement indien pour passer de l’approvisionnement L1 (prix le plus bas) à Q1 (qualité préférée) ou R1 (notation préférée – notation basée sur le service, la qualité et la performance des prix).

Il a en outre ajouté que la part de marché peut s’améliorer si la préférence en matière d’achats de soins de santé publics est également prise en compte pour la certification Design India afin d’encourager l’innovation et la R&D locales en Inde.

Les fournisseurs locaux de classe I obtiendront la plus grande préférence dans tous les achats gouvernementaux, car leur valeur nationale ajoutée au contenu local est de 50 % ou plus. Ils seront suivis par les fournisseurs de classe II, dont la plage de valeur ajoutée du contenu local est supérieure à 20 % mais inférieure à 50 %.

Pour la vérification du contenu local, les fournisseurs de classe I et II doivent indiquer le pourcentage de contenu local et fournir une auto-certification que l’article proposé répond aux normes d’exigence de contenu local.

Le concept de fournisseur de classe I a été introduit de sorte que, dans les cas où des fournisseurs locaux doivent recevoir la commande, même au sein de ce groupe, on devrait donner la priorité à ceux dont la valeur ajoutée nationale est significativement élevée.

Dans le cadre des directives révisées sur les marchés publics, il est prévu que tous les départements du gouvernement central, leurs bureaux rattachés ou subordonnés et les organismes autonomes contrôlés par le gouvernement indien veillent à ce que la préférence d’achat soit accordée aux fournisseurs nationaux.

