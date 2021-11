Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Il y a du smog dans l’air et cela continuera pendant environ un mois. Il a déclenché de graves problèmes de santé pour tous les groupes d’âge, en particulier les enfants et les personnes âgées.

La pollution de l’air est à l’origine du lourd fardeau mondial des maladies respiratoires et allergiques, notamment l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la pneumonie et peut-être la tuberculose. Quelques études épidémiologiques récentes ont conduit à la reconnaissance de l’importance émergente de la pollution de l’air liée au trafic dans les pays développés et moins développés. En outre, les émissions continues des incendies domestiques brûlant des combustibles de biomasse principalement dans le monde moins développé peuvent entraîner de mauvaises conditions respiratoires. car les patients souffrant de problèmes respiratoires sont plus susceptibles de souffrir en raison des niveaux croissants de pollution de l’air. Certains cas extrêmes peuvent conduire à l’utilisation de ventilateurs pour le traitement. La pandémie a déjà donné beaucoup de problèmes respiratoires rendant les organes faibles. C’est donc une situation alarmante de prendre bien soin d’organes souvent négligés dans le corps humain comme les organes respiratoires. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online, Ashok Patel, PDG et fondateur, Max Ventilator a parlé de l’impact de la pollution sur les maladies respiratoires, de l’utilisation et de l’augmentation de la demande de ventilateurs en raison de la grave pollution. Extraits :

Comment l’augmentation de la pollution post-Diwali impacte-t-elle les organes respiratoires ?

L’augmentation de la pollution après Diwali a rendu la qualité de l’air à Delhi « grave ». Il y a du smog dans l’air et cela continuera pendant environ un mois. Il a déclenché de graves problèmes de santé pour tous les groupes d’âge, en particulier les enfants et les personnes âgées. Cela cause des dommages irréparables et irréversibles. Les gens souffrent d’allergies respiratoires, de problèmes respiratoires, d’asthme et de bronchite en raison de l’augmentation du niveau de pollution.

Pourquoi de mauvais soins respiratoires peuvent-ils entraîner une utilisation accrue des ventilateurs ?

Il existe toute une gamme d’affections auxquelles une personne peut être confrontée si l’on ne prend pas régulièrement soin de ses organes respiratoires : des allergies respiratoires à l’asthme en passant par les infections conduisant à la pneumonie et la bronchite aux affections extrêmement graves telles que le cancer du poumon et BPCO et insuffisance respiratoire aiguë, la liste est assez longue et beaucoup d’entre elles nécessiteraient des soins immédiats et une ventilation mécanique.

Nous avons souvent tendance à tenir la plupart de nos organes respiratoires pour acquis tant qu’ils fonctionnent à l’extérieur sans se rendre compte que le moindre problème avec l’un des organes, s’il n’est pas soigné à temps, pourrait se transformer en une maladie débilitante à vie nécessitant une évolution prolongée ou même à vie. niveau de soins médicaux, y compris l’assistance ventilatoire.

Comment les ventilateurs peuvent-ils aider dans de mauvaises conditions respiratoires ?

Il nous aide à respirer lorsque vous êtes malade, blessé, sous sédation pour une opération ou subissez de graves problèmes respiratoires. Il pompe de l’air riche en oxygène dans vos poumons. Il nous aide également à expirer le dioxyde de carbone, un gaz résiduaire nocif dont notre corps a besoin pour se débarrasser.

Quels types de ventilateurs sont adaptés pour traiter les troubles respiratoires ?

Bien qu’il existe aujourd’hui une gamme de ventilateurs de l’ère moderne, des ventilateurs de soins intensifs aux ventilateurs de soins intensifs, des ventilateurs d’anesthésie aux soins à domicile et des ventilateurs portables aux dispositifs connexes tels que HFOT pour aider les personnes avec leur respiration et les problèmes connexes, les gens devraient régulièrement s’occuper de leurs problèmes respiratoires. systèmes et organes d’une manière qui exclut ou minimise le besoin d’une assistance ventilatoire.

Max Ventilator a récemment lancé un appareil d’oxygénothérapie à haut débit (HFOT) qui offre non seulement près de 100 % de chances de survie, mais entraîne également des coûts d’exploitation inférieurs à ceux d’un ventilateur traditionnel. Un appareil moderne à la pointe de la technologie, l’équipement HFOT promet d’ajouter de la force et de la force à la bataille en cours contre un virus Covid-19 résurgent. Un autre est le ventilateur WeanX qui promet d’être une solution de ventilation tout temps pour les hôpitaux, les établissements de santé et les patients.

Quand le ventilateur est-il prescrit à un patient ?

Voici quelques-uns des problèmes de santé lorsque le ventilateur est prescrit à un patient :

· Pendant et après la chirurgie

· Quand respirer seul est très difficile

· Sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée maladie de Lou Gerhig

· coma ou perte de connaissance

· lésion cérébrale

· collapsus pulmonaire

· maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

· Overdose de drogue

· Le syndrome de Guillain Barre

· Infection pulmonaire

· myasthénie grave

· pneumonie

· polio

· développement pulmonaire prématuré (chez les bébés)

· accident vasculaire cérébral

· lésions de la moelle épinière supérieure

· Des ventilateurs ont également été utilisés sur certains patients diagnostiqués avec COVID-19 pendant la pandémie de 2020. Ceci est seulement pour les cas les plus graves

Y a-t-il une augmentation de la demande de ventilateurs en raison de la forte pollution ?

Oui, il y a une augmentation de la demande de ventilateurs. Après avoir fait face à l’expérience covid, les hôpitaux se préparent en amont à toute situation imprévue. Pour qu’en cas de crise, ils soient prêts à y faire face sans faire face à la pénurie de dispositifs médicaux pour le traitement. En raison de la mauvaise qualité de l’air et de la pollution sévère, il existe des risques d’augmentation des problèmes respiratoires. Les cas extrêmes peuvent également nécessiter un ventilateur.

