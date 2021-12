Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Auparavant, les fabricants et importateurs de dispositifs médicaux avaient reçu l’ordre de soumettre des détails sur les stocks mensuels de ces dispositifs. Une copie de l’ordonnance a également été envoyée à toutes les associations de dispositifs médicaux avec une demande de diffusion de l’information parmi leurs sociétés membres.

Un format pour la soumission des détails trimestriels des stocks de ces dispositifs médicaux a également été diffusé par la NPPA.

La National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) a autorisé les sociétés de dispositifs médicaux à soumettre des informations trimestrielles sur les stocks de dispositifs médicaux tels que les stents Bare Metal, les stents à élution médicamenteuse, les implants orthopédiques du genou et les concentrateurs d’oxygène, respectivement. Ceci était basé sur les déclarations reçues des associations de l’industrie selon lesquelles les entreprises pourraient être autorisées à soumettre des détails sur les stocks trimestriels au lieu de mensuels.

Un format pour la soumission des détails trimestriels des stocks de ces dispositifs médicaux a également été diffusé par la NPPA. Auparavant, les fabricants et importateurs de dispositifs médicaux avaient reçu l’ordre de soumettre des détails sur les stocks mensuels de ces dispositifs. Une copie de l’ordonnance a également été envoyée à toutes les associations de dispositifs médicaux avec une demande de diffusion de l’information parmi leurs sociétés membres.

En juillet 2021, la NPPA avait fixé la marge commerciale de cinq dispositifs médicaux tels que l’oxymètre de pouls, le glucomètre, le moniteur de pression artérielle, le nébuliseur et le thermomètre numérique à 70 % grâce à une formule de rationalisation de la marge commerciale (TMR) pour garantir la disponibilité de ces dispositifs. Dans son ordonnance du 14 juillet 2021, la NPPA avait déclaré que l’approche TMR avait été adoptée en gardant à l’esprit la situation extraordinaire alors que le pays lutte contre la pandémie de COVID 19.

Selon la NPPA, 620 produits ou marques ont fait état d’une révision à la baisse du MRP pouvant aller jusqu’à 88 % après la rationalisation de la marge commerciale de ces 5 dispositifs médicaux.

La question a été débattue lors de la réunion de la NPPA qui s’est tenue le 15 novembre 2021 et il a été décidé que la soumission des informations relatives aux détails des stocks desdits dispositifs médicaux pourrait être signalée sur une base trimestrielle au lieu de mensuelle. Désormais, les entreprises sont tenues de soumettre les détails du stock de ces appareils sur une base trimestrielle dans le format prescrit à partir du trimestre clos en décembre 2021.

Ceci fait suite à la note de service datée du 20 février 2018, du 27 février 2018, du 9 juin 2021 concernant les dispositifs médicaux, à savoir (i) les stents en métal nu (ii) les stents à élution médicamenteuse (iii) les implants orthopédiques du genou (iv) les concentrateurs d’oxygène , respectivement, où les fabricants/importateurs ont été invités à soumettre des détails de stock mensuels.

Le format de soumission des informations trimestrielles sur les stocks de dispositifs médicaux comprend le nom de l’entreprise ou de l’entité, l’adresse de l’entreprise ou de l’entité, les coordonnées telles que l’identifiant e-mail et la catégorie du fabricant ou de l’importateur et le pays d’importation, les mouvements de stock pour le trimestre ( spécifiez le trimestre ici au format MM-AAAA à MM-AAAA), le numéro d’enregistrement du dispositif médical ou la catégorie de licence selon la liste émise par CDSCO, la spécification du nom du produit selon l’approbation DCGI, le nom générique, le nom de marque, les produits importés spécifiant le pays de détails d’origine des unités fabriquées et importées en référence aux ventes et aux exportations et MRP du produit (roupies par unité), signature du représentant autorisé, nom du représentant autorisé, désignation avec sceau du bureau, numéro de téléphone portable et identifiant e-mail.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.