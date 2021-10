Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

La NPPA, par une ordonnance du 3 juin 2021, avait fixé le prix de vente au détail des concentrateurs d’oxygène avec une marge commerciale n’excédant pas 70 %, compte tenu des circonstances extraordinaires.

La NPPA a fixé la marge commerciale dans le cadre du programme de rationalisation de la marge commerciale (TMR) à 70 % pour l’oxymètre de pouls, l’appareil de surveillance de la pression artérielle, le nébuliseur, le thermomètre numérique et le glucomètre par le biais d’une commande le 13 juillet 2021.

La National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) a autorisé les fabricants de concentrateurs d’oxygène, d’oxymètre de pouls, d’appareil de surveillance de la pression artérielle, de nébuliseur, de thermomètre numérique et de glucomètre à augmenter le prix de détail en conséquence avec la fin de la taxe sur les produits et services (TPS). tarifs de concession au 30 septembre 2021.

La NPPA, par une ordonnance du 3 juin 2021, avait fixé le prix de détail des concentrateurs d’oxygène avec une marge commerciale n’excédant pas 70 pour cent, compte tenu des circonstances extraordinaires dues à la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une volatilité dans le maximum prix de détail du produit sur le marché.

De même, il a également fixé la marge commerciale dans le cadre du programme de rationalisation de la marge commerciale (TMR) à 70 % pour l’oxymètre de pouls, le tensiomètre, le nébuliseur, le thermomètre numérique et le glucomètre, qui sont également des dispositifs médicaux non programmés, par le biais d’une commande le 13 juillet 2021.

La NPPA a émis une ordonnance dans le contexte du retrait de la concession du taux de la TPS pour ces dispositifs médicaux, à la suite de laquelle certains fabricants et sociétés de commercialisation ont posé des questions sur son impact sur le prix réglementé.

La réunion du Conseil de la TPS en juin avait réduit les taux d’oxymètres de pouls, y compris les importations personnelles, les désinfectants pour les mains, les équipements de contrôle de la température et autres, de 12 et 18 pour cent respectivement à cinq pour cent. De même, les taux de TPS des concentrateurs d’oxygène ont été réduits de 12 % à 5 %. Alors que lors de la dernière réunion tenue en septembre, le Conseil de la TPS a prolongé les tarifs réduits pour les médicaments liés au Covid-19 et ajouté de nouveaux médicaments à la liste des concessions, il n’a pas mentionné les tarifs de ces dispositifs médicaux. Cela devrait ramener les taux de TPS de ces produits à 12 et 18%, selon ce qui existait avant Covid-19.

“Tous les fabricants et sociétés de commercialisation peuvent réviser le MRP, jusqu’à l’augmentation du taux de TPS, des dispositifs médicaux soumis au paiement effectif de la TPS”, a déclaré un mémorandum de bureau publié par la NPPA.

Les fabricants et les sociétés de commercialisation sont tenus de publier des listes de prix révisées à tous les participants de la chaîne d’approvisionnement en plus de soumettre la liste de prix dans le formulaire VI à la NPPA. Ces dispositifs médicaux doivent être surveillés conformément aux règlements de l’ordonnance sur le contrôle des prix des médicaments, 2013, l’ordonnance indiquée.

