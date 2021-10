Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

HMD est en mesure et bien équipé pour exporter des seringues non-covid principalement destinées aux enfants pour la fièvre jaune ou la rougeole, l’hépatite B, le pentavalent ou le BCG.

Pour aider à vacciner l’Inde contre Covid, HMD a réservé une capacité maximale pour l’Inde. HMD n’accepte actuellement aucune commande à l’exportation de la part de nombreux acheteurs potentiels à l’étranger.

Afin de vacciner 642,5 millions de personnes, Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd (HMD), l’un des principaux fabricants de seringues jetables au monde, a fourni 471,35 millions de pièces au gouvernement fin septembre.

Pour s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie de seringues, HMD a anticipé les engagements d’approvisionnement auprès du ministère de la Santé du syndicat et contre 442,5 millions de pièces engagées d’ici septembre 2021, HMD a déjà fourni 471,35 millions de pièces. 13 millions de pièces supplémentaires sont également en route.

Le gouvernement indien a confié à HMD une nouvelle commande de 132,5 millions de pièces et HMD a encore détourné la fourniture de 100 millions de pièces de la commande de l’UNICEF au gouvernement indien de septembre à décembre 2021. Une augmentation de la demande de soins de santé non-covid a également posé défis pour les seringues de vaccination.

«Dans notre plus grand effort pour faire de l’Inde un surplus de seringues Covid, HMD a atteint en août une capacité de production de plus d’un milliard de seringues autobloquantes (AD) pour la vaccination contre Covid par an, contribuant ainsi à faire de l’Inde Atmanirbhar dans la fabrication de seringues. Actuellement, HMD produit plus de 4,2 lakh de seringues de différents types par heure dans nos usines réparties sur 11 acres dans le district industriel de Faridabad à Haryana », a déclaré Rajiv Nath, directeur général de Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd.

«Conformément aux plans du PM Modi de reprendre l’exportation des vaccins COVID-19 excédentaires au quatrième trimestre 2021 afin de remplir l’engagement de l’Inde envers COVAX, nous, chez HMD, sommes convaincus que l’Inde sera également en mesure d’exporter le vaccin Covid. seringues dans le cadre du « Vaccine Maitri » pour remplir l’engagement de l’Inde envers le monde pour la lutte collective contre le COVID-19 », a ajouté Nath.

Nath a en outre déclaré que HMD est en mesure et bien équipé pour exporter des seringues non-covid principalement pour les enfants contre la fièvre jaune ou la rougeole, l’hépatite B, le pentavalent ou le BCG, etc. Il s’agit des engagements contractuels mondiaux en cours de l’Inde et de HMD pour soutenir les projets mondiaux de vaccination. Cependant, la priorité absolue de HMD en ce moment est de s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie de seringues en Inde pour aider le gouvernement. pour lutter contre la pandémie.

« HMD avait assuré la continuité de la chaîne d’approvisionnement et de ses usines de fabrication dans sa quête sincère pour s’assurer que l’Inde ne soit pas confrontée à une pénurie de ses seringues jetables indispensables pour la vaccination contre le covid. HMD étend sa pleine coopération et son soutien au gouvernement indien et fera tout ce dont il a besoin pour produire des seringues avant la date prévue afin d’assurer le succès de la campagne de vaccination massive de l’Inde », a conclu Nath.

