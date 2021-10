Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

L’Inde produit actuellement plus de vaccins que de seringues à désactivation automatique, ce qui est le choix préféré pour la vaccination contre le Covid.

La capacité de fabrication de l’Inde est de plus de 500 millions de seringues par mois avec 30 à 50 % de capacité de réserve. Des mesures sont prises par les fabricants pour optimiser l’utilisation des capacités et s’approvisionner en composants et matériaux d’emballage.

Les fabricants indiens de seringues ont salué la décision stratégique du gouvernement de clarifier qu’il n’y a pas d’interdiction d’exporter sur tout type ou type de seringues. Le gouvernement a déclaré qu’il ne s’agit que d’une restriction quantitative à l’exportation de certains types de seringues spécifiées, pour une durée limitée de 3 mois seulement.

La Direction générale du commerce extérieur (DGFT) avait déclaré le 5 octobre 2021 que la politique d’exportation de seringues avec ou sans aiguilles avait été modifiée de « gratuit » à « restreint », suite à quoi le gouvernement a imposé une restriction quantitative à l’exportation de 3 types de seringues pour stimuler la production nationale.

Il a ajouté que la restriction à l’exportation s’appliquerait à trois catégories de seringues pendant trois mois seulement.

Les trois catégories sont les seringues AD (auto-désactivables) de 0,5 ml/1 ml, les seringues jetables de 0,5 ml/1 ml/2 ml/3 ml et les seringues de prévention de la réutilisation (RUP) de 1 ml/2 ml/3 ml.

« Ainsi, les seringues qui ne sont pas utilisées pour la vaccination contre le Covid, comme les seringues à insuline, 0,3 ML, 5 ML et des tailles plus grandes de 10 ML, 20 ML et 50 ML, entre autres, pourront être exportées. Cela va certainement être un soulagement pour les acheteurs internationaux de l’Inde et contribuera grandement à maintenir la réputation de l’Inde en tant que fournisseur mondial crédible et notre relation construite au fil des ans avec eux », a déclaré Rajiv Nath, président de l’Association des fabricants de seringues et d’aiguilles de l’Inde ( AISNMA).

Les membres de l’AISNMA ont également demandé instamment que les seringues utilisées pour la vaccination des enfants et les programmes de vaccination puissent continuer à être autorisées à l’exportation, comme le demandent les organisations des Nations Unies.

Les fabricants nationaux de seringues ont exhorté le gouvernement à reconsidérer la notification de la DGFT, soulignant comment la réputation de l’Inde en tant que fournisseur mondial crédible et centre de fabrication de seringues sera ternie comme étant peu fiable.

« Pour s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie de seringues, sur une base volontaire, les membres de l’AISNMA au cours du dernier trimestre et actuellement n’acceptent pas de nouvelles opportunités d’exportation d’affaires de la part de nombreux acheteurs étrangers », a informé Nath.

Hindustan Syringes & Medical Devices (HMD) Ltd a également informé que HMD avait également fourni au gouvernement indien 100 millions de seringues en plus de leurs commandes en cours de 232,5 millions de seringues pour livraison d’ici janvier 2022. Entre-temps, une confirmation rapide a été reçue de l’approvisionnement. organisation pour 77,5 millions de seringues.

« HMD avait déjà reporté les engagements d’approvisionnement au ministère de la Santé de l’Union et avait également auparavant détourné l’approvisionnement de 100 millions de pièces de la commande de l’UNICEF au gouvernement indien de septembre à décembre 2021 », selon Nath.

L’Inde produit actuellement plus de vaccins que de seringues autobloquantes, ce qui est le choix préféré pour la vaccination contre le Covid. Cependant, la vaccination peut également être administrée par des seringues jetables standard avec des seringues de 0,5 ML / 1 ML / 2 ML ou 3 ML. La capacité de fabrication de l’Inde est de plus de 500 millions de seringues par mois et généralement de 30 à 50 % de capacité de réserve. Des mesures sont prises par les fabricants pour optimiser l’utilisation des capacités et s’approvisionner en composants et matériaux d’emballage, etc.

« Au nom des fabricants indiens de seringues, nous assurons le gouvernement que nous donnerons toujours la priorité aux besoins nationaux. La crise du COVID-19 a montré que le secteur indien des fabricants de seringues peut relever le défi. Les fabricants indiens de seringues soutiennent pleinement le gouvernement indien et feront tout ce dont ils ont besoin pour produire des seringues avant la date prévue afin d’assurer le succès de la campagne de vaccination massive de l’Inde », a conclu Nath.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.