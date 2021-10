Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Actuellement, 23 catégories de dispositifs médicaux sont réglementées, ce qui couvre environ 400 dispositifs médicaux parmi les 5 000 dispositifs médicaux non réglementés du pays, ce qui présente un risque alarmant pour les patients du pays.

La certification ICMED Plus est une option actuellement disponible pour les fabricants indiens pour démontrer la conformité aux nouvelles règles MD.

Les experts de l’industrie ont des points de vue divergents sur la question de savoir si les programmes de certification volontaires autochtones tels que l’Indian Certification for Medical Devices (ICMED) Plus peuvent démontrer la qualité et la sécurité des dispositifs médicaux lorsque le processus d’enregistrement des dispositifs médicaux en Inde est conforme aux nouvelles règles relatives aux dispositifs médicaux (MD). évolue toujours à une allure d’escargot.

Les nouveaux programmes de certification sont également justifiés, car certains experts soutiennent également que les nouvelles règles 2017 relatives aux dispositifs médicaux (DM) ne seront mises en œuvre de manière progressive que jusqu’en août 2023, conformément aux notifications gouvernementales.

À ce jour, les sociétés indiennes de dispositifs médicaux ne sont donc pas en mesure de démontrer la sécurité des produits car il n’y a ni licence ni cadre de certification local disponible pour les fabricants indigènes en Inde.

« Ces types de certifications indigènes garantiront que les fabricants nationaux ne se verront pas refuser la possibilité de démontrer la conformité de leurs dispositifs médicaux au niveau national et mondial en l’absence de certifications internationales d’autorités de réglementation comme la FDA américaine et la MHRA », selon les experts.

Une certaine partie de l’industrie soutient que les certifications indigènes aideront l’industrie indienne à rester compétitive et à prouver l’authenticité et la compétitivité de ses produits en Inde vis-à-vis du monde entier pour atteindre l’autosuffisance. Mais d’autres experts ne sont pas d’accord, affirmant que ces certifications supplémentaires, qui n’étaient pas requises en premier lieu, augmenteront le fardeau de la conformité parmi les acteurs nationaux.

Selon Anil Jauhri, ancien PDG du National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), « Le problème réside dans la mise en œuvre des règles relatives aux dispositifs médicaux (MDR) -2017 au plus tôt en août 2023. Donc, jusque-là, il n’y a aucune assurance de la qualité du produit.

Le NABCB accrédite les organismes de certification et d’inspection en Inde et ses programmes d’accréditation sont équivalents au niveau international, ce qui le place sur un pied d’égalité avec les organismes d’accréditation européens et américains. Cette équivalence facilite l’acceptation de la certification ICMED sur le marché étranger.

« À l’heure actuelle, l’enregistrement requiert uniquement la certification ISO 13485 pour les systèmes de gestion de la qualité (SMQ) et non pour la conformité des produits. Par conséquent, il existe un besoin de certification indépendante pour la conformité des produits des dispositifs médicaux, d’autant plus que l’enregistrement ne garantit pas la qualité et la sécurité des produits. Les multinationales s’y opposent car elles perdront l’avantage des approbations USFDA et CE », a ajouté Jauhri.

Afin d’améliorer les perspectives du secteur indien des dispositifs médicaux, le Conseil indien de la qualité (QCI) et l’Association des fabricants indiens de dispositifs médicaux (AiMeD) ont lancé conjointement le programme ICMED Plus en juin 2021. Le programme vise à considérablement éliminer le recours au commerce de produits de qualité inférieure ou d’appareils d’origine douteuse.

Le programme ICMED Plus est également un exercice de renforcement des compétences pour parvenir à une harmonisation avec les certifications mondiales de la qualité des dispositifs médicaux. Le programme ICMED Plus a ajouté d’autres fonctionnalités à l’ICMED, le programme qui avait été lancé pour la certification des dispositifs médicaux en 2016.

« Les règles MD prescrivent la conformité aux normes relatives aux produits prescrites dans la règle 7 et au système de gestion de la qualité comme prescrit dans l’annexe 5. Les normes de produits prescrites sont les normes BIS en priorité et si elles ne sont pas disponibles, les normes ISO/IEC/ASTM, et si même celles-ci sont n’est pas disponible, les fabricants peuvent déclarer n’importe quelle norme validée. Le SMQ prescrit est basé sur la norme ISO 13485 – malheureusement, il est basé sur la version 2003 de la norme ISO 13485 et doit être mis à jour vers la dernière version 2016 de la norme ISO 13485. Cela produit une situation piquante où le fabricant doit mettre en œuvre ISO 13485:2016 pour l’enregistrement et pourtant revenir à l’ancienne version pour la conformité au MDR – quelque chose que la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) doit s’occuper en priorité. De plus, le MDR 2017 n’exige pas la certification ISO 13485 et les certificats, désormais obligatoires pour l’enregistrement, ne seraient plus nécessaires une fois le MDR pleinement mis en œuvre. Cependant, il serait souhaitable que l’industrie conserve de tels certificats comme ICMED Plus, car ils sont acceptés dans le monde entier », explique Jauhri.

Parlant du système de certification indigène, Pavan Choudary, président de la Medical Technology Association of India (MTaI), a déclaré : « Malgré la mise en place d’un système de réglementation établi, nous constatons que de nouveaux systèmes de quasi-certification tels que l’ICMED Plus sont lancés qui sont non seulement redondants, mais aussi semer la confusion chez les entrepreneurs en herbe et créer un fardeau de conformité pour les PME ».

MTaI est une association d’entreprises de technologie médicale fondées sur la recherche qui ont réalisé des investissements remarquables en créant un grand nombre de centres de R&D et d’usines de fabrication en Inde.

« L’Inde, bien qu’elle soit un grand marché, se classe toujours au 63e rang dans l’indice de la facilité de faire des affaires. Le gouvernement a admirablement tenu plusieurs séances de consultation récemment pour réduire le fardeau de la conformité pour l’industrie. Mais ces certifications supplémentaires, qui n’étaient pas requises en premier lieu, créeront en réalité des obstacles supplémentaires et risquent potentiellement d’induire un biais dans les achats, en particulier pour les PME nationales qui constituent la cohorte la plus nombreuse du secteur », a ajouté Choudary.

