Actualités sur les dispositifs médicaux : dernières actualités sur les dispositifs médicaux, actualités et mises à jour sur les dispositifs médicaux indiens

Thermo Fisher Scientific a déclaré que les kits, qui peuvent traiter jusqu’à 96 échantillons en une demi-heure, permettraient une extraction d’ADN et d’ARN viral plus rapide et plus cohérente.

Ces kits, selon les médecins, pourraient avoir des applications au-delà de Covid-19 et attendent des détails sur les prix. (Thermo Fisher scientifique)

Thermo Fisher Scientific fabriquera ses kits d’isolement d’acides nucléiques pour le marché indien dans son usine de Bengaluru, a annoncé la société.

Les kits d’isolement d’acides nucléiques viraux/pathogènes préremplis MagMAX Dx d’Applied Biosystems isolent et purifient de la salive, des écouvillons pharyngés oraux et nasopharyngés l’ADN et l’ARN viraux pour un résultat plus rapide et plus précis.

L’unité de fabrication de pointe de Thermo Fisher Scientific à Bengaluru est actuellement utilisée pour fabriquer les kits de test CoviPath RT-PCR Covid-19 pour les clients indiens.

Conçu pour le personnel de laboratoire clinique formé, le kit a déjà reçu l’approbation pour une utilisation diagnostique in vitro par le Drug Control General of India et le Conseil indien pour la recherche médicale.

Amit Chopra, directeur général de Thermo Fisher Scientific (Inde et Asie du Sud), a déclaré : « Thermo Fisher Scientific a joué un rôle central dans la réponse mondiale contre le COVID-19, et nous avons réalisé des investissements importants pour soutenir nos clients en Inde »

« Alors que la situation s’améliore progressivement, le monde a encore besoin de solutions plus avancées qui améliorent la qualité des tests et maintiennent les tests en masse avec moins de temps de traitement, et le kit d’isolement d’acide nucléique viral/pathogène prérempli MagMAX Dx soutiendra cet effort. »

Ces kits, selon les médecins, pourraient avoir des applications au-delà de Covid-19 et attendent des détails sur les prix.

L’isolement des acides nucléiques est devenu une méthode efficace pour la détection rapide du virus SARS-CoV-2. L’extraction est une étape cruciale pour un diagnostic moléculaire réussi et implique trois étapes : l’isolement, la purification et la concentration. Cette technique a révolutionné le diagnostic clinique et conduit au développement de tests et d’outils de diagnostic avancés.

Thermo Fisher Scientific a déclaré que les kits, qui peuvent traiter jusqu’à 96 échantillons en une demi-heure, permettraient une extraction d’ADN et d’ARN viral plus rapide et plus cohérente.

La société n’a pas encore révélé le prix auquel les kits d’isolement d’acides nucléiques seraient disponibles en Inde ni un calendrier pour son lancement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.