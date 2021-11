Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Le financement participatif peut apporter un énorme soulagement aux patients atteints de cancer et à leurs familles, car il les aide à collecter des fonds en ligne sans avoir à rembourser le montant.

Mise à jour : 07 nov. 2021 12:38 PM

L’avantage supplémentaire du financement participatif est qu’il peut aider à collecter des fonds pour plusieurs autres maladies ainsi que des maladies rares comme l’amyotrophie spinale (SMA), la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), la maladie de Gaucher et la maladie de Pompe.

Par Khushboo Jain

Pendant des décennies, le cancer a tourmenté la santé physique et mentale des patients ainsi que de leurs familles dans le monde entier. Alors que Covid-19 a laissé un impact désastreux sur les systèmes de santé publics et les économies mondiales dans son sillage, il a également créé de nouveaux défis pour les soins contre le cancer en Inde. Le verrouillage de Covid-19 a fait craindre aux patients atteints de cancer de sortir de chez eux pour demander une consultation médicale, ce qui a entraîné un retard de diagnostic et un manque d’accès à un traitement en temps opportun.

Un rapport du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) en 2020 a révélé que la maladie non transmissible – le cancer – devrait affecter 1,5 million d’Indiens d’ici 2025. On sait qu’une plus grande incidence de cancer affecte généralement la population âgée en Inde. Cependant, le cancer devient lentement répandu parmi les jeunes adultes également, ce qui est une tendance extrêmement inquiétante. Heureusement, grâce aux progrès de la médecine, le cancer est en effet curable et peut être contrôlé s’il est diagnostiqué tôt.

Coût élevé du cancer et dépenses personnelles

La lutte contre le cancer a un impact considérable sur l’état physique d’une personne. Pour aggraver les choses, le patient et sa famille sont confrontés à un autre test sévère – organiser des fonds pour le traitement.

Au fur et à mesure que les traitements contre le cancer progressent, le coût ne cesse d’augmenter, ce qui rend le traitement inabordable pour de plus en plus de patients. Le coût des soins anticancéreux peut augmenter considérablement en fonction du stade du cancer et de la durée du traitement. Les traitements tels que la greffe de moelle osseuse, la protonthérapie et la chimiothérapie dépassent généralement Rs 25 lakhs, tandis que d’autres traitements tels que la thérapie cellulaire CAR-T peuvent atteindre des millions de dollars.

L’enquête nationale par sondage menée entre 2017 et 2018 a montré que plus de 80% des Indiens n’étaient couverts par aucune forme d’assurance maladie. Au fil des ans, il a également été observé que les patients atteints de cancer et leurs familles ont hypothéqué des actifs ou font faillite en essayant de payer les coûts associés aux soins contre le cancer.

Régimes d’assurance contre le cancer

Les régimes d’assurance contre le cancer ont pris de l’ampleur ces derniers temps. Cependant, pour être admissible à l’assurance cancer, la personne assurée ne peut avoir été préalablement traitée ni présenter de symptômes de cancer. Même lorsque ces conditions sont remplies, les régimes d’assurance varient et peuvent couvrir partiellement les traitements contre le cancer selon les cas.

Financement participatif – Un choix populaire pour les traitements contre le cancer

Le financement participatif est une option de financement des soins de santé à faible coût, facile et viable pour ceux qui luttent contre le cancer. Le financement participatif peut apporter un énorme soulagement aux patients atteints de cancer et à leurs familles, car il les aide à collecter des fonds en ligne sans avoir à rembourser le montant. Grâce au financement participatif, les patients atteints de cancer peuvent accéder à des traitements de qualité en lançant une campagne en ligne pour recevoir des fonds de groupes de sympathisants en ligne.

Des milliers de patients atteints de cancer ont découvert que le financement participatif était un moyen efficace de payer leurs factures médicales pour le traitement du cancer. Un exemple qui me vient à l’esprit est celui d’un jeune ingénieur qui a reçu un diagnostic de cancer du sang il y a quelques années. Après avoir épuisé toutes ses économies, sa famille a lancé une collecte de fonds sur une plateforme de financement participatif indienne qui l’a aidé à se faire soigner à temps. Cependant, le cancer du jeune ingénieur a rechuté en 2020, ce qui a de nouveau laissé sa famille dans un besoin désespéré de fonds. Ils ont lancé une autre collecte de fonds qui a reçu le soutien indéfectible de généreux donateurs. Le montant collecté pour son traitement a dépassé Rs 1 crore à partir de maintenant.

Il n’y a pas de limite spécifiée pour la collecte de fonds dans le financement participatif, car de nombreuses plateformes ont collecté des millions de roupies pour des maladies rares comme l’amyotrophie spinale (SMA). Plus important encore, tout patient peut recourir au financement participatif quel que soit son type de cancer, son stade ou ses antécédents.

L’avantage supplémentaire du financement participatif est qu’il peut aider à collecter des fonds pour plusieurs autres maladies ainsi que des maladies rares comme la SMA, la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), la maladie de Gaucher et la maladie de Pompe. Le financement participatif peut aider à combler le fossé entre les traitements médicaux coûteux pour de nombreux Indiens. Cela peut empêcher les familles de sombrer dans la pauvreté ou de s’endetter en payant pour de tels traitements.

La seule vision des plateformes de financement participatif médical est de rendre les soins de santé abordables pour tous en allégeant le fardeau financier des familles indiennes. Une meilleure sensibilisation des patients atteints de cancer au financement participatif comme option de financement sera vitale dans notre combat collectif contre le cancer !

(L’auteur est co-fondateur et COO, ImpactGuru.com. L’article est à titre informatif seulement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.