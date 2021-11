Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Le système de surveillance de la santé en temps réel de Honeywell agit comme un pont entre le soignant et le patient

En numérisant et en automatisant les tâches critiques, RTHMS peut réduire de 35 % les tâches administratives des hôpitaux. (Image représentative)

Malgré les progrès technologiques, les soins de santé restent encombrés par de lourdes formalités administratives et des processus manuels. Le personnel médical est surchargé de tâches répétitives et chronophages telles que la capture et l’enregistrement des signes vitaux des patients. Cela entraîne des inefficacités, une perte de productivité, une exposition aux infections et un risque accru d’incidents. À cette fin, Honeywell a une solution : son système de surveillance de la santé en temps réel (RTHMS) est une plate-forme de communication intelligente de la périphérie vers le cloud pour la surveillance à distance et en temps réel des patients qui sert de pont entre le soignant et le patient. L’offre intègre du matériel et des logiciels pour améliorer la prestation des soins, améliorer la productivité des travailleurs de la santé et permettre l’efficacité des processus. En numérisant et en automatisant les tâches critiques, RTHMS peut réduire de 35 % les tâches administratives des hôpitaux.

RTHMS utilise une technologie de détection avancée pour capturer les paramètres vitaux des patients en temps réel et les transmet à un tableau de bord complet d’analyse de la santé. Vous pouvez y accéder via Internet ou via la plate-forme de communication sur les soins de Honeywell, une application mobile pour les soignants. Ce système edge-to-cloud génère également des alertes en temps réel en cas d’écart dans les signes vitaux des patients par rapport aux plages acceptables ou normales.

« La pandémie a mis en évidence l’importance d’améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé. Chez Honeywell Technology Solutions (HTS), la pandémie nous a fait pivoter vers le développement de technologies de santé qui façonneront l’avenir de la prestation des soins de santé pour le mieux-être de la société », a déclaré Samuel Pratap, président de Honeywell Technology Solutions, l’ingénierie mondiale et le développement technologique. filiale de Honeywell, qui exerce ses activités à Bangalore, Hyderabad, Gurugram et Madurai.

Développé par des ingénieurs HTS en Inde, RTHMS comprend du matériel et des logiciels. Le matériel comprend un bracelet qui surveille la SPO2 et un patch biocapteur jetable et portable avec un code QR placé sur la poitrine du patient, qui enregistre d’autres éléments vitaux tels que l’ECG, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la température de la peau et la posture du patient. Le soignant peut scanner le QR code et suivre les patients en temps réel ou à distance sur un tableau de bord placé au poste de soins.

