Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

La Nutrify Today Academy est une plateforme éducative de l’industrie qui aidera les professionnels de la nutraceutique à développer leur sens des affaires.

La Nutrify Today Academy, avec des bases doubles à Mumbai et à Bangalore, en Inde, se concentrera initialement sur l’Inde et l’Asie avant de s’étendre à d’autres marchés nutraceutiques mondiaux clés grâce à un programme en ligne.

Nutrify Today a récemment lancé la Nutrify Today Academy (https://academy.nutrifytoday.com/) visant à améliorer les compétences des cadres en activité dans la catégorie des nutraceutiques afin de rester en phase avec la croissance de l’industrie.

La Nutrify Today Academy, avec des bases doubles à Mumbai et à Bangalore, en Inde, se concentrera initialement sur l’Inde et l’Asie avant de s’étendre à d’autres marchés nutraceutiques mondiaux clés grâce à un programme en ligne. Plusieurs universités dont GITAM, Centurion University, Atal Incubation Center at the Center for Cellular and Molecular Biology (AIC-CCMB), National Research and Development Corporation of India (NRDC), Council Of Scientific And Industrial Research-Indian Institute Of Integrative Medicine (CSIR –IIIM), et d’autres, auront de fortes affiliations académiques avec la Nutrify Today Academy.

Selon Amit Srivastava, catalyseur en chef de Nutrify Today, la Nutrify Today Academy offrira également un accès aux étudiants universitaires qui étudient la pharmacie, la technologie alimentaire, la biochimie et le génie chimique qui souhaitent poursuivre une carrière dans la formulation d’ingrédients nutraceutiques. La Nutrify Today Academy prévoit de former un minimum de 5 000 professionnels d’ici 2024. Expliquant la raison d’être du lancement de l’académie, Srivastava a déclaré : « L’Inde représente actuellement un marché de 8 milliards de dollars, mais nous prévoyons une croissance significative des exportations. Les parties prenantes du secteur prévoient que d’ici 2025, l’industrie sera évaluée à 40 milliards de dollars américains, et d’ici 2030, elle vaudra jusqu’à 100 milliards de dollars américains.

Le corps professoral de l’Académie sera composé de professionnels chevronnés de l’industrie et d’académiciens chevronnés, offrant ainsi une vue intérieure de l’industrie.

« La Nutrify Today Academy est une plateforme éducative de l’industrie qui aidera les professionnels de la nutraceutique à développer leur sens des affaires. L’industrie recherche avec impatience des personnes connaissant les formulations de produits, le développement scientifique et commercial global », a déclaré Srivastava.

Les leaders de l’industrie Nutrify Today Academy comprendront le Dr Balkumar Marthi, l’ancien directeur de la R&D d’Unilever, Brijesh Kapil, l’ancien membre du conseil d’administration de Procter & Gamble India, Naaznin Hussein, l’ancien président de l’Indian Dietetics Association et leader d’opinion clé, Sheldon Baker, Baker Dillon PDG du groupe et leader du marketing de la marque nutraceutique des États-Unis, ainsi que d’autres professionnels de l’industrie qui joueront un rôle clé dans le développement de l’Académie. L’Académie aura également de grandes entreprises indiennes et américaines qui conseillent sur l’orientation des cours.

« L’Académie fournira aux dirigeants d’entreprise une meilleure compréhension de la vision de l’idée à la commercialisation de l’industrie et fournira aux étudiants universitaires un aperçu du côté professionnel et corporatif de l’industrie », a déclaré Baker.

Il a ajouté : « D’après mon expérience en marketing de marque et en relations publiques, une grande partie du marché mondial actuel n’est pas tout à fait consciente de la nécessité de développer des stratégies de marketing d’entreprise et de produit en cours. Je vais essayer d’éclairer les participants au cours sur un tel besoin, le coût impliqué et les orientations qu’ils pourraient vouloir considérer.

Les nutraceutiques sont toujours considérés comme un domaine d’études relativement nouveau dans le secteur des soins de santé en Inde. Il reconnaît l’importance d’adopter de saines habitudes de vie et de créer un monde durable et sain. Les nutraceutiques ont suscité beaucoup d’attention ces dernières années en raison de leurs avantages nutritionnels, sécuritaires et médicinaux potentiels et, en tant qu’industrie, ont le potentiel d’atteindre un marché de 100 milliards de dollars d’ici 2030.

L’expansion post-pandémique des nutraceutiques en Inde a attiré l’attention mondiale, créant une demande indienne de nutraceutiques aux États-Unis et des nutraceutiques internationaux entrant en Inde. Nutrify Today est la première plate-forme au monde qui a fait passer une idée de sa conception à sa commercialisation en deux fois moins de temps qu’il n’en faut pour exécuter traditionnellement son développement. Cette plate-forme compte actuellement plus de 10 000 cadres de nutraceutiques, de gouvernements, d’investisseurs et d’organismes de réglementation de l’Inde et d’autres marchés mondiaux. Pour plus d’informations sur l’inscription à l’Académie, visitez https://academy.nutrifytoday.com/.

Nutrify Today organise des ateliers thématiques entre grands acteurs, start-ups, investisseurs et régulateurs. Les ateliers créent le bon environnement et les opportunités d’action pour les entreprises. Les ateliers précédents ont abouti à la mise en réseau des entreprises et à l’activation des affaires entre les innovateurs et les leaders de l’accès au marché.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.