Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

L’Inde représente 23 % de la charge mondiale de pneumonie avec des taux de létalité compris entre 14 % et 30 %, et la bactérie Streptococcus pneumoniae est considérée comme une cause bactérienne majeure.

La Journée mondiale de la pneumonie, célébrée chaque année le 12 novembre, a été créée par l'initiative Stop Pneumonia en 2009 pour sensibiliser le public à la pneumonie.

Par le Dr Sonali Dighe

La vaccination peut aider à prévenir la pneumonie à pneumocoques. Le vaccin antipneumococcique est déjà disponible et peut être administré aux patients de tout âge, sur prescription et recommandation du médecin. Discutez avec votre médecin pour savoir si vous et vos enfants êtes à jour de vos vaccins et pour déterminer si l’un de ces vaccins est approprié pour vous en tant qu’adulte.

La plupart des personnes en bonne santé se rétablissent d’une pneumonie en une à trois semaines, mais cela peut mettre leur vie en danger. Vous pouvez réduire votre risque de contracter une pneumonie en suivant quelques étapes simples.

Plusieurs pratiques d’hygiène désormais appliquées dans les lieux publics ou dans les zones à forte fréquentation contribuent également à réduire le risque de maladies infectieuses telles que la pneumonie à pneumocoques. Par exemple, se laver les mains fréquemment, en particulier après avoir visité un lieu public ; le port de masques surtout si une personne présente des symptômes d’infection respiratoire ; et le maintien de la distance sociale dans la mesure du possible, peut aider à réduire la transmission des infections bactériennes et virales.

La pandémie de COVID-19 de 2020-21 nous a tous amenés à porter une plus grande attention à nos pratiques en matière de santé respiratoire, d’immunité et d’hygiène. Cela doit continuer même après que la pandémie a desserré son emprise sur nous, en particulier parce que même avant COVID-19, les infections pulmonaires (pneumonie) étaient la plus grande cause de mortalité infectieuse d’adultes et d’enfants – faisant 2,5 millions de morts, dont 672 000 enfants, en 2019 .

La Journée mondiale de la pneumonie, célébrée chaque année le 12 novembre, a été créée par l’initiative Stop Pneumonia en 2009 pour sensibiliser le public au bilan de la pneumonie et pour plaider en faveur d’une action mondiale pour protéger, aider à prévenir et traiter efficacement cette maladie mortelle.

Une espèce bactérienne mérite une attention particulière en ce qui concerne la pneumonie. La pneumonie est une infection des poumons. C’est une maladie grave qui peut toucher des personnes de tout âge, mais elle est plus courante et plus dangereuse chez les très jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents tels que les maladies cardiaques, le diabète ou les maladies pulmonaires chroniques.

La pneumonie est une infection pulmonaire courante causée par des germes, tels que des bactéries, des virus et des champignons. Il peut s’agir d’une complication de la grippe, mais d’autres virus, bactéries et même champignons peuvent provoquer une pneumonie.

La pneumococcie est un nom pour toute infection causée par une bactérie appelée Streptococcus pneumoniae, ou pneumocoque. Les infections à pneumocoques peuvent aller des infections des oreilles et des sinus à la pneumonie et aux infections du sang. Tout le monde peut contracter une maladie à pneumocoque, mais certaines personnes courent un risque accru. Avoir un certain âge ou avoir certaines conditions médicales peut augmenter le risque de maladie pneumococcique d’une personne.

Qui est à risque ?

La pneumonie à pneumocoques est une maladie potentiellement grave que vous ne devriez pas ignorer. Cela peut perturber votre vie pendant des semaines et même vous conduire à l’hôpital. Le système immunitaire s’affaiblit naturellement avec l’âge, donc même si vous êtes en bonne santé et actif, avoir 65 ans ou plus est un facteur de risque clé pour la pneumonie à pneumocoques.

Les bactéries pneumococciques se transmettent d’une personne à l’autre par la toux, les éternuements et les contacts étroits. Les gens peuvent transporter la bactérie dans le nez et la gorge sans être malades et transmettre la bactérie à d’autres.

Les maladies chroniques comme les maladies pulmonaires, y compris la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), l’asthme, les maladies cardiaques et le diabète peuvent rendre les gens plus vulnérables à des maladies potentiellement graves comme la pneumonie à pneumocoques. Le tabagisme endommage les tissus pulmonaires fragiles, rendant les poumons plus vulnérables aux infections. Lorsque le tissu pulmonaire est endommagé par le tabagisme, le risque d’infection par la bactérie responsable de la pneumonie à pneumocoques est plus élevé.

Par le Dr Sonali Dighe

