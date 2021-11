Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Les maladies non transmissibles (MNT) restent la menace la plus importante et la plus croissante pour la santé publique au cours du siècle actuel, faisant environ 2/3 de la vie des Indiens chaque année.

13 novembre 2021 13:51

Il existe de merveilleuses collaborations entre les ONG, ainsi qu’avec les gouvernements et les entreprises pour construire une Inde meilleure, plus forte et plus saine.

Par Nalini Saligram

Les partenariats public-privé (PPP) et les initiatives ciblées de responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent aider l’Inde à sortir plus forte de Covid-19. Ensemble, ils peuvent mettre en place toute une génération d’adolescents pour une vie en bonne santé et aider les entreprises de toute l’Inde à prendre soin de la santé physique et mentale des travailleurs. Ils peuvent tirer parti de la technologie mobile et des médias sociaux et donner aux individus les moyens de changer de comportement. La scène de développement de l’Inde est passionnante – il existe de merveilleuses collaborations entre les ONG, et avec les gouvernements et les entreprises pour construire une Inde meilleure, plus forte et plus saine. .

Le Covid-19 a été le perturbateur déterminant de nos vies. À l’avenir, le monde sera témoin d’une distinction claire entre les périodes pré-Covid-19 et post-Covid-19. Alors que les enfants ont subi d’énormes pertes d’apprentissage, les lieux de travail ont dû s’adapter au verrouillage du jour au lendemain, des emplois ont été perdus et des moyens de subsistance gravement touchés. De plus, les gens ont perdu leurs êtres chers en nombre ahurissant et ont énormément souffert, la santé mentale s’est détériorée et l’économie s’est soudainement arrêtée.

Le fardeau émergent des MNT en Inde

Malgré la bataille en cours contre la pandémie de COVID, les maladies non transmissibles (MNT) restent la menace la plus importante et la plus croissante pour la santé publique au cours du siècle actuel, faisant environ 2/3 des vies indiennes chaque année. Ces maladies, qui incluent les maladies cardiaques et le diabète, affectent gravement l’Inde, causent des souffrances indicibles aux familles et entravent également le développement socio-économique du pays.

En Inde, avec près de 77 millions de personnes vivant avec le diabète, les couches socio-économiques inférieures de la société sont les plus touchées. Environ 25 % des revenus d’une famille pauvre sont consacrés au traitement d’un membre de la famille atteint de diabète, plongeant la famille encore plus profondément dans la pauvreté. Le fait alarmant est que dans les métros 3 adultes sur 4 sont soit diabétiques, soit prédiabétiques. La maladie a un impact sur la productivité des professionnels qui travaillent dans leurs premières années. Le dividende démographique peut devenir une catastrophe démographique si nous ne nous attaquons pas aux MNT. S’attaquer aux MNT est le besoin de l’heure pour l’Inde, afin de préserver la productivité de la main-d’œuvre et l’avantage concurrentiel du pays au niveau mondial.

La prévention des MNT est la solution intelligente

La pandémie de Covid-19 a établi la vulnérabilité des patients diabétiques en insistant sur la nécessité de gérer et de prévenir la maladie chez les personnes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 80 % du diabète de type 2 et des maladies cardiaques peuvent être évités en mangeant bien, en évitant le tabac et en faisant de l’exercice régulièrement.

Nous ne pouvons pas nous sortir de la crise des MNT par traitement – ​​les maladies sont si répandues. La prévention au niveau de la population est intelligente et réalisable.

La prévention doit être facilement accessible à la communauté et ne pas être trop médicalisée. Une approche de la santé à domicile, comme celle adoptée par Arogya World, qui consiste à offrir un mode de vie sain aux personnes là où elles vivent, apprennent et travaillent est une approche viable.

Travailler ensemble pour mieux reconstruire

Maintenant que Covid-19 nous a remis dans notre marche vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), la collaboration est le besoin de l’heure pour remplir notre mission collective de rendre le monde meilleur.

Un mode de vie sain est un excellent parapluie sous lequel les individus, les entreprises, les ONG et, en fait, toute la société peuvent se rassembler et aider l’Inde à sortir plus forte après COVID. Une vie saine prévient non seulement les MNT, elle réduit les résultats négatifs du COVID, renforce l’immunité, améliore notre bien-être mental et notre résilience.

(L’auteur est le fondateur et PDG d’Arogya World. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express. En ligne.)

