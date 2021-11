Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Le diabète est une cause majeure de maladies chroniques comme la cécité, les accidents vasculaires cérébraux, l’amputation des membres inférieurs, les crises cardiaques, les insuffisances rénales et les infections.

Il est important de sensibiliser les gens à l’importance de l’insulinothérapie pendant le traitement du diabète.

Le diabète réduit l’espérance de vie de 4 à 10 ans et augmente le risque de décès dû à d’autres comorbidités associées au diabète, selon les experts. Ces comorbidités comprennent les crises cardiaques, les insuffisances rénales et les infections.

Dr A Ramachandran, président, India Diabetes Research Foundation, et président, Dr A Ramachandran’s Diabetes Hospitals Chennai, « La pandémie de COVID-19 a souligné la vulnérabilité des personnes atteintes de diabète. Les personnes atteintes de diabète courent un risque accru de COVID-19 et de décès, en particulier celles souffrant de complications liées au diabète. Le risque est également accru en raison des conditions sociales dans les communautés défavorisées qui ont un accès minimal aux soins de santé. En Inde, la première étape pour briser ces barrières est de rendre les soins de santé accessibles et abordables pour la population en général. Parallèlement à cela, nous devons éduquer les gens sur la gestion de leur diabète au quotidien. »

Le diabète est l’une des principales préoccupations mondiales, qui se transforme maintenant en épidémie avec plus de 463 millions d’adultes touchés par le diabète. Il a presque quadruplé depuis les deux dernières décennies, passant de 4,7% à 8,5%.

Dr CH Vasanth Kumar, médecin consultant principal aux hôpitaux Apollo, Hyderabad, « Selon la neuvième édition de l’Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, près de 134,3 millions de personnes en Inde devraient souffrir de diabète. Les complications du diabète se profilent à l’horizon, un adulte sur dix ayant reçu un diagnostic de diabète. L’insuline est une hormone qui régule la quantité de glucose dans le sang, le manque d’insuline provoque le diabète. Il est donc important de sensibiliser les gens à l’importance de l’insulinothérapie pendant le traitement du diabète. L’insulinothérapie aide à prévenir les complications du diabète en maintenant votre glycémie dans la plage cible.

Le diabète est également une cause majeure de maladies chroniques comme la cécité, les accidents vasculaires cérébraux et l’amputation des membres inférieurs. Elle touche aujourd’hui 74 millions de personnes en Inde, faisant ainsi de l’Inde la « capitale mondiale du diabète ». Selon les experts, il est en forte augmentation dans les zones rurales et urbaines de l’Inde en raison du changement de mode de vie et d’habitudes alimentaires. Il est donc urgent de prêter attention aux préoccupations croissantes concernant les menaces pour la santé que cela représente.

Le Dr CS Yajnik, directeur de l’unité du diabète du King Edward Memorial Hospital and Research Center de Pune, a déclaré : « Le diabète est provoqué par une mauvaise alimentation, un mode de vie sédentaire et le stress chez les personnes prédisposées. La prédisposition peut être en partie génétique pour laquelle il n’existe aucun traitement. Des recherches récentes ont montré que la prédisposition peut également provenir de la dénutrition lors de la croissance dans l’utérus de la mère ou du diabète de grossesse. Ces deux conditions sont abondantes en Inde et peuvent être prévenues ou traitées efficacement. Si nous améliorons la nutrition et le métabolisme des jeunes, cela profitera non seulement à eux, mais aussi à leurs enfants. Cela réalisera le rêve de ‘Swastha Bharat’. En cette Journée Mondiale du Diabète qui est aussi la Journée des Enfants, engageons-nous à améliorer la santé des jeunes.

Le Dr Sushil Jindal, éminent endocrinologue et diabétologue de l’Inde centrale, a déclaré : « L’Inde se classe au deuxième rang pour la population diabétique la plus élevée au monde, avec un diabétique sur six dans le monde étant un Indien. C’est l’une des très rares maladies métaboliques qui peuvent affecter presque tous les systèmes organiques du corps. En ciblant les bonnes personnes au bon moment avec le bon traitement, nous pouvons empêcher au moins un tiers des personnes de développer des complications graves de la maladie. Un aspect important qui pourrait aider à réaliser le niveau supérieur des soins aux patients est la disponibilité facile des dossiers de santé. Les solutions numériques, telles que le logiciel EMR alimenté par l’IA de HealthPlix, offrent aux cliniciens une vue longitudinale des informations sur la santé des patients, garantissant la continuité des soins pour les maladies chroniques telles que le DT2. Je pense qu’avec l’utilisation correcte de ces technologies numériques, nous serons en mesure non seulement de développer une connexion plus profonde avec nos patients, mais également d’obtenir de meilleurs résultats de santé pour des conditions comme le diabète, qui nécessitent une surveillance continue, en donnant un traitement n’importe où, n’importe quand temps. »

Selon le Dr Anil Bhoraskar, diabétologue principal, hôpital SL Raheja, Mahim et secrétaire, Diabetic Association of India (section scientifique), « La gestion du diabète a considérablement changé au cours de la dernière décennie. Cela dépend principalement des facteurs causant la maladie. Par exemple, dans la terminologie médicale, elle est connue sous le nom de « douzaine sale », et celles-ci peuvent intervenir en 12 étapes. Aujourd’hui, d’excellents médicaments injectables tels que l’agoniste du GLP 1 (Glucagon-Like Peptide) sont maintenant disponibles sur le marché et agissent à divers niveaux cruciaux pour améliorer l’action de l’insuline endogène, la rendant plus efficace. C’est une excellente étape dans la gestion du diabète et l’amélioration de la santé publique.

