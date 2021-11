Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

La thérapie cellulaire capitalise sur le potentiel de guérison naturel du corps, qui est généralement plus élevé chez les individus plus jeunes.

Mise à jour : 14 novembre 2021 à 13:14

Le problème du diabète de type 1 est une mauvaise réponse immunitaire du corps à ses propres cellules. La thérapie cellulaire corrige ce problème grâce à sa propriété immunomodulatrice.

Par le Dr Pradeep Mahajan

Le diabète est présent dans le monde. Parmi les différents types, les diabètes de type 1 et de type 2 sont les plus courants. Le diabète de type 1, commence généralement à un âge précoce (diabète juvénile) et se produit parce que les cellules productrices d’insuline dans le pancréas sont détruites par le système immunitaire de l’organisme. Le résultat est une glycémie élevée, qui ne peut être gérée qu’avec de l’insuline à vie.

Le diabète de type 2, en revanche, se développe plus tard dans la vie (généralement après 40 ans), en raison de la résistance à l’insuline. Différents facteurs nocifs accumulés dans le corps au fil des ans interfèrent avec la fonction du pancréas pour maintenir la glycémie. Il est donc conseillé aux patients de prendre des médicaments antidiabétiques oraux ou de l’insuline.

Le type de diabète n’a pas d’importance car le patient est finalement « emprisonné à vie » et n’a d’autre choix que de continuer les médicaments/l’insuline, tout en faisant des compromis sur son régime alimentaire.

La médecine régénérative permet un contrôle efficace et à long terme de la glycémie en aidant le pancréas à guérir. Le problème du diabète de type 1 est une mauvaise réponse immunitaire du corps à ses propres cellules. La thérapie cellulaire corrige ce problème grâce à sa propriété immunomodulatrice.

Dans le diabète de type 2, le corps produit de l’insuline, qui est nécessaire pour maintenir une glycémie normale, mais n’est pas utilisée correctement. La thérapie cellulaire s’attaque à ce dysfonctionnement en détoxifiant le corps, en réparant les tissus endommagés et en réduisant l’inflammation systémique accumulée au cours d’années d’habitudes de vie malsaines. Cela conduit finalement à une utilisation plus efficace de l’insuline et à une amélioration progressive des symptômes.

Les enfants atteints de diabète de type 1 seraient les plus satisfaits de cette thérapie car ils n’auront pas à être piqués avec la seringue à insuline tous les jours. Étant donné que la source des cellules souches provient principalement du corps du patient, la question de la sécurité ou du rejet du traitement par le corps ne se pose pas. De plus, le processus est peu invasif ; par conséquent, peut être réalisée chez des patients quel que soit leur âge. En fait, les enfants ont tendance à montrer de meilleurs résultats dans une durée plus courte parce qu’ils sont dans leurs stades de croissance.

La thérapie cellulaire capitalise sur le potentiel de guérison naturel du corps, qui est généralement plus élevé chez les individus plus jeunes. En plus d’un meilleur contrôle de la glycémie, les complications du diabète peuvent également être évitées ou retardées, car la capacité de régénération des cellules souches crée un environnement plus sain pour le fonctionnement des cellules et des tissus. Bien entendu, des modifications du mode de vie seront également nécessaires pour garantir que les patients ne souffrent pas de diabète. Un protocole holistique de thérapie cellulaire, de modifications du mode de vie/de l’alimentation et d’exercices assurera un meilleur contrôle de la glycémie et une meilleure qualité de vie.

(L’auteur est Urosurgeon et chercheur en médecine régénérative, StemRx. L’article est à titre informatif seulement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.