Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Une maladie pulmonaire inflammatoire chronique, la MPOC est la deuxième cause de décès après les maladies cardiaques dans le pays, et les gens doivent être sensibilisés.

Près de 1,71 lakh de patients Covid à eux seuls sont sous ventilateurs dans le pays, s’il est combiné avec des patients atteints de MPOC, ce nombre pourrait augmenter beaucoup plus.

Les ventilateurs mécaniques ont été les appareils de prédilection pour les soignants et les patients pour presque tous les cas graves de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), recommandent les experts. En plus de cela, il est également nécessaire de sensibiliser et de faire connaître la MPOC, qui est responsable du deuxième plus grand nombre de décès après les maladies cardiaques dans le pays, ajoutent-ils.

Un ensemble de maladies pulmonaires progressives, la MPOC comprend un certain nombre de conditions telles que l’emphysème et la bronchite chronique empiétant sur les systèmes pulmonaires et rendant la respiration difficile pour nous.

« Bien que Covid-19 soit un phénomène nouveau, la MPOC est restée un défi de longue date pour les autorités sanitaires partout dans le monde, y compris en Inde. Alors que l’oxygénothérapie est utilisée pour certains cas bénins et que la ventilation non invasive est utilisée avec succès pour quelques cas, pour presque tous les cas graves de MPOC, les ventilateurs mécaniques ont été les appareils de prédilection pour les soignants et les patients. En tant que tel, selon la gravité de la maladie, les ventilateurs invasifs et non invasifs ont été largement utilisés pour les patients atteints de MPOC. En d’autres termes, alors qu’un ventilateur devient une aide vitale de longue date pour certains patients atteints de MPOC, pour beaucoup, il s’avère être un dispositif de sauvetage à ce moment-là. En ces temps de pandémie, parallèlement à l’augmentation de la demande de ventilateurs pour les patients Covid, l’exigence continue des patients atteints de BPCO a encore accru la demande de ces dispositifs de sauvetage », informe Ashok Patel, le fondateur et le cerveau de Max Ventilator.

Étant donné que la BPCO est de nature progressive, son apparition est progressive et se produit sur une plus longue période, le patient omettant souvent de lire les symptômes correctement et en temps opportun et de ne pas obtenir les soins médicaux requis à temps. Alors que certains des premiers symptômes incluent un essoufflement, en particulier après une activité physique modeste, une toux légère, une respiration sifflante et une sensation d’oppression thoracique, les symptômes les plus graves et les plus avancés incluraient une toux chronique avec la nécessité d’éliminer le mucus, des accès de rhume fréquents. , fatigue et manque d’énergie, gonflement des pieds, des chevilles et des jambes, et bleuissement ou gris des lèvres et des ongles. L’emphysème endommageant lentement les sacs aériens dans les poumons et perturbant le flux d’air vers l’extérieur, la bronchite chronique entraîne un rétrécissement des bronches et une accumulation de mucus qui doit être éliminé à plusieurs reprises par la toux.

«Bien que beaucoup d’entre nous ne le réalisent pas et considèrent souvent le rhume, la toux et les problèmes respiratoires mineurs comme temporaires et saisonniers, une BPCO à part entière s’accumule furtivement au fil du temps. Et au moment où un patient prend des mesures et obtient des soins médicaux, il est trop tard et la maladie devient une partie de son existence à vie, débilitante et perturbant son fonctionnement quotidien et régulier. Et pour les plus malheureux, il peut même atteindre le stade terminal d’où il n’y a pas de retour. Et dans ces cas, les ventilateurs ne peuvent servir que d’appareils de soins de fin de vie. La recherche a montré que les patients atteints de MPOC étaient beaucoup plus susceptibles d’être admis dans une unité de soins intensifs avec des durées de séjour plus longues au cours de leur hospitalisation terminale, que les patients atteints d’un cancer du poumon. Par conséquent, nous devons éduquer les gens sur cette maladie redoutée et ses symptômes tout en soulignant la nécessité de prendre des mesures préventives précoces », déclare le Dr Rajesh G Gajara, médecin consultant et cardiologue, Fortis, Mulund, Mumbai.

